Subiectele zilei: Cum isi sterge Dragnea jr. urmele care duc la TelDrum; Brexit: Decisi sa plece, dar fara un plan clar; Drama tinerelor care se prostitueaza din dragoste pentru proxenet

Iubire, un apartament si un copil erau promisiunile pe care proxenetii "Casanova" le faceau unor tinere atunci cand le propuneau sa se prostitueze. In schimb, fetele primeau amenintari, bataie si droguri. Detaliile apar intr-o ancheta a procurorilor DIICOT care a vizat una dintre cele mai agresive retele de trafic de persoane din Romania Mai multe tinere romance au fost batute cu salbaticie sau drogate de catre proxeneti si fortate sa se prostitueze in Marea Britanie, Germania, Olanda sau Irlanda. Printre victimele interlopilor sunt si fete minore, o parte dintre acestea provenind din centre de plasament, din mediile defavorizate, din familii cu venituri mici sau destramate. Detaliile cutremuratoare apar in cea mai recenta ancheta a procurorilor Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), informeaza Adevarul. Procurorul-sef al DNA are dreptate in interviul din ziare.com. Mafia exista, iar institutia pe care o conduce lupta impotriva ei. Lupta nu pentru ca asa au decis procurorii, "am vorbit chiar azi cu colegii si cu totii am ajuns la concluzia ca ne vom continua activitatea", spune Laura Kovesi, ci pentru ca asta le cere legea. Nu e un eroism si nu e o optiune, odata ce lucrezi la DNA. In Stirbei Voda ai de-a face cu Mafia. Iar, pe termen lung, Romania poate pierde aceasta lupta doar daca autoritatile tind sa copieze ideologia si metodele Mafiei. 1. Mafia nu respecta regulile. DNA trebuie sa le respecte. Mafia este, in esenta, un sindicat sociopat al crimei, care refuza sa accepte normele pe care noi, restul, le luam drept bune. Mafia se face ca agreeaza regulile, insa le falsifica, ia forma vasului in care e pusa si ajunge sa infiltreze companii, industrii si chiar statul, relateaza tolo.ro De-a lungul primului sezon al seriei vezi tot felul de preoti corupti, unii de bani, altii de putere, fix ca-n Romania reala din zilele noastre. Si tot la fel ca in Romania din zilele noastre, preotii paseaza vina asupra minoritatilor. In cazul nostru sunt gayii, in cazul lor sunt niste vraci pagani care se chinuiau sa-i ajute pe satenii abandonati liderii lor si de Biserica. Evident, preotii nu vor sa recunoasca faptul ca tot ce se intampla rau in tara aia e din cauza coruptiei lor, asa ca muta atentia publicului care se duce cu furci si torte dupa minoritari. Mi se pare o coincidenta amuzanta faptul ca s-a lansat serialul asta fix in anul in care Romania pare sa se afunde in mania religiei impuse cu forta de Coalitia pentru Familie, zici ca au scenarist roman, scrie Vice. Veriga financiara lipsa dintre Liviu Dragnea si Tel Drum, Stefan-Valentin Dragnea - chiar fiul sefului PSD, isi ascunde conexiunile cu firma imbogatita din contracte cu statul. Metoda aleasa este una folosita chiar de catre proprietarii Tel Drum: folosirea actiunilor la purtator. Actiunile la purtator chiar la asta se refera: actiunile - niste hartii, practic - sunt ale celui care le detine fizic intr-un moment sau altul. Legislatia romaneasca nu prevede obligativitatea ca cel care detine astfel de actiuni sa le declare la Registrul Comertului. Asadar, de fapt, actionariatul unei companii cu actiuni la purtator este secret, precizeaza Romania Libera Guvernul britanic vrea sa paraseasca UE - un lucru cat se poate de clar. Dar in ce fel? In ce conditii? Cu ce urmari? A doua runda a negocierilor de Brexit trebuie sa dea niste raspunsuri. A doua runda a negocierilor de Brexit incepe astazi la Bruxelles. Urmeaza saptamani si luni grele, atat pentru echipele de negociatori, cat si pentru cei care vor sa urmareasca indeaproape detaliile complicate. Discutiile din aceasta runda de negocieri ar urma sa se incheie joi. Negociatorul-sef al UE Michel Barnier si ministrul britanic pentru Brexit David Davis vizeaza abordarea a numeroase teme sensibile, printre care viitoarele drepturi ale cetatenilor comunitari care traiesc in Regatul Unit, pretentiile financiare ale Uniunii de la Marea Britanie si viitorul statut al provinciei britanice Irlanda de Nord. Este vorba de teme considerate extrem de importante, teme pe care UE ar dori sa le vada lamurite pana in toamna, potrivit Deutsche Welle Csaba Asztalos, presedintele Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii (CNCD), a declarat intr-un interviu pentru "Romania libera" ca daca Soros "destabilizeaza" Romania, asa cum a declarat prim-ministrul, acest lucru tine de "securitatea nationala" si inseamna ca "avem servicii secrete foarte slabe", ceea ce "nu e cazul". Atacurile din Romania si din Ungaria asupra lui Soros nu sunt comparabile, fiindca nici cele doua state nu sunt la fel, mai spune Asztalos. "Romania este mult mai conectata si mai dependenta de corporatii, multinationale si banci decat Ungaria." Despre reticenta liderilor comunitatii maghiare de a avea reactii fata de ceea ce se petrece la Budapesta, seful CNCD spune ca acest lucru se intampla si fiindca guvernul ungar a crescut investitiile, in ultimii ani, de zece ori, arata Romania Libera