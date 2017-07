Subiectele zilei: Guvernul Tudose a uitat ca mai are patru ministere; Filosofia fiscala a lui Dragnea: salariu mai mare, gaura in buzunare; Primaria Capitalei, interesata de echipa Rapid. Firea: "Are multi fani"

Numeroase masuri considerate de PSD a fi fost indeplinite de ministrii din Cabinetul Sorin Grindeanu se regasesc in Programul de Guvernare al Executivului condus de Mihai Tudose. Guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost demis pe baza unei analize facute de catre liderul Liviu Dragnea si omul sau de incredere, Darius Valcov. Potrivit analizei, ministrii Executivului demis prin motiune de cenzura au indeplinit 50 de masuri, au indeplinit partial 113 si au ratat 236 de masuri. Dar multe dintre cele considerate, la partid, a fi fost indeplinite se regasesc in noul Program de Guvernare al Cabinetului condus de Mihai Tudose. Ar putea exista doua explicatii logice. Una ar fi aceea ca, desi trecute pe hartie ca fiind indeplinite, unele masuri nu au fost realizate in mandatul lui Grindeanu, fiind reportate Cabinetului Tudose, scrie Romania Libera Planurile Guvernului de a reduce numarul de contributii sociale la doua si de a le lasa doar in sarcina angajatului vor aduce o pierdere semnificativa in buzunarul romanilor si vor creste doar din pix salariul minim pe economie, majorand in acelasi timp taxele pe care le ia statul unui angajat. Un roman care este platit in prezent cu salariul minim pe economie de 1.450 de lei ia in mana, dupa ce plateste contributiile si impozitul pe venit de 16%, in jur de 1.065 de lei. Daca Guvernul va schimba insa modalitatea de plata a contributiilor sociale, salariatul va ramane cu mai putini bani in mana, respectiv cu circa 972 de lei. In prezent, si salariatul si angajatorul platesc separat CAS si CASS, dar au in sarcina si alte contributii. Programul de guvernare al PSD prevede ca de la 1 ianuarie 2018 vor fi eliminate patru din cele sase contributii platite astazi, noteaza Adevarul Primarul Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca ar dori sa se implice in "salvarea" echipei Rapid, spunand, insa ca detaliile tehnice, precum si suma cu care ar urma sa contribuie municipalitatea vor fi oferite dupa analize si negocieri. "Este o dorinta a tuturor sa contribuim la salvarea unui brand national. Cred ca echipa Rapid are multi fani. Eu sunt un om care face sport si incurajez sportul. M-as implica si eu alaturi de cei doi primari, domnul Daniel Tudorache si domnul Gabriel Mutu, pentru salvarea acestui brand national. Detaliile tehnice si financiare le vom anunta ulterior, pentru ca acum suntem intr-o perioada de pregatire si nu am dori sa dam public elemente din negociere. Ne dorim ca acest club sa joace din nou", a declarat Gabriela Firea. Primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, a infiintat la inceputul acestei luni, prin "dispozitie de primar", o comisie care sa negocieze preluarea marcii Rapid, dupa ce reprezentantii USR si PNL din Consiliul Local nu au dat aviz favorabil proiectului sau privind finantarea FC Rapid, scrie Digi24 Fondatorul Antenelor a iesit din inchisoare, desi a executat doar trei ani din 10, cat a fost condamnat. Niste judecatori de la Tribunalul Bucuresti tocmai au decis astazi ca fondatorul Antenelor merita sa fie eliberat conditionat din inchisoare. Mai exact, Voiculescu iese din puscarie cu vreo sapte ani mai devreme decat a zis instanta care l-a condamnat in 2014 intr-un dosar penal in care prejudiciul produs statului era de 60 de milioane de euro. Sper sa nu o privesti ca reclama, dar iti recomand ca diseara sa-ti iei floricele si bere si sa te uiti la Antena 3. Sa vezi acolo bucurie, pentru ca dom' profesor a scapat de "sistemul ticalosit si basist"! O sa fie frumos, iti spun, mai ales dupa ce a scris acum Mircea Badea pe Facebook: "Ne-am luat ostaticul inapoi! Incepe apocalipsa pentru javre!" Bine, o sa fie spectacol si pe Facebook pe tema eliberarii lui Voiculescu, dar nu asta mi se pare cel mai important, potrivit Vice In ultimii ani, Clujul a devenit cel mai digitalizat oras din Romania, pol de crestere in industria IT, iar in regiune se consolideaza productia de componente pentru industria aerospatiala. Vreme de 10 ani, comunitatea locala se va pregati pentru aceasta candidatura, care va fi apoi depusa oficial. Pana atunci, se mizeaza pe initiative ce transforma viata locuitorilor sai cu ajutorul noilor tehnologii. Platforma de car-sharing Pony este un exemplu de alternativa la taximetrie si la Uber. O alta aplicatie obliga functionarii sa raspunda in termen de 24 de ore fiecarei sesizari depuse de cetateni. Exista si o aplicatie care arata locurile disponibile de parcare din centrul orasului, iar costul locurilor de parcare, precum si cel al biletelor de pe transportul in comun poate fi platit prin SMS. Tot aici a fost lansat si proiectul de bugetare participativa, ceea ce consolideaza conceptul candidaturii, informeaza Romania Libera Rabdarea Bruxellesului in dosarul Brexit scade tot mai mult. Negociatorii britanici nu au pozitii clare. Daca Londra nu schimba macazul, trenul acesta va deraia, crede Barbara Wesel. Asa stau la masa de dialog liderii negociatorilor de Brexit: la stanga, dupa cum se poate vedea in fotografie, reprezentantii UE, cu teancurile lor de dosare, la dreapta, britanicii, cu nimic in fata lor. Au memorat probabil toate detaliile? Sau va fi un "Brexit fara hartogarie", asa cum spun cu sarcasm criticii acestui proces? Imaginea din deschiderea acestui text este insa un simbol pentru actualul stadiu al discutiilor. UE stie deja demult ce fel de Brexit doreste, dar partea britanica pare ca nu are habar. Nu asa se poarta niste negocieri. Impresia lipsei de directie si leadership la aceste negocieri a fost amplificata de aparitia ridicola la discutiile de la Bruxelles a ministrului britanic pentru Brexit, David Davis, conform Deutsche Welle