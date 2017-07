​Subiectele zilei: Romanii dispar. Cati vom mai fi in 2050 si ce ar trebui sa faca statul ca sa creasca populatia tarii; Dan Voiculescu - om bogat, om sarac; Recorduri romanesti si depresia cea de toate zilele

Republica Moldova se pregateste de proteste masive. Opozitia pro-europeana a chemat cetatenii in strada. Opozitia a indemnat la proteste pentru a se opune schimbarii sistemului electoral - o mutare politica prin care guvernarea oligarhica detestata (potrivit sondajelor) spera sa se eternizeze la putere. Urmatoarele alegeri parlamentare in Republica Moldova ar urma sa aiba loc aproximativ in luna octombrie 2018. Comisia de la Venetia a avizat negativ proiectul democratilor si socialistilor moldoveni de trecere de la sistemul electoral proportional (liste de partid) la cel mixt, atentionand asupra riscurilor majore care ar aparea, in conditiile Republicii Moldova, asupra democratiei, precizeaza Deutsche Welle 3,68%. Atat recuperase la inceputul lunii iunie statul roman din prejudiciul stabilit prin hotarare definitiva in dosarul privatizarii Institutului de Cercetari Alimentare, caz incheiat cu condamnarea la zece ani de inchisoare a fondatorului trustului Intact, Dan Voiculescu, dar si altor oameni care i-au fost alaturi in afacere. Mai exact, dintr-un prejudiciu stabilit de instanta la 266.171.892 de lei, statul a reusit sa ia inapoi doar 9.804.198 de lei, bani adunati de la toti cei condamnati in acest dosar, care fie au platit de bunavoie, fie le-au fost vandute bunurile de catre Fisc. Bunurile dobandite fraudulos - spune instanta - in urma privatizarii ICA, respectiv terenurile si cladirile din strada Garlei (turnul Intact, sediul GRIVCO si restul de cladiri care au apartinut institutului) si Soseaua Bucuresti Ploiesti (fostul sediu al Antenei 3) au trecut in patrimoniul statului, dar nu au putut fi deocamdata valorificate, noteaza investigatiimedia.ro. Intre stirile zilei de ieri, una care a dat "turul Internetului" a fost cea despre incidentul feroviar de la Radomiresti, unde un tren de calatori "s-a rupt" cum se spune in limbaj feroviar. Mai precis sistemul de cuplare dintre locomotiva si primul vagon a cedat la momentul la care trenul IR 1696 se afla in mers spre Bucuresti. Ceea ce mi-a atras atentia la comentariile despre aceasta stire a fost prezentarea rautacioasa a acestui incident feroviar in cheia ca mecanicii nu au observat ca au pierdut vagoanele si si-au continuat drumul, revenind dupa vagoane abia dupa o ora. Asertiunea aceasta este atat de absurda incat ma asteptam ca CFR Calatori sau CFR Infrastructura sa vina cu explicatii tehnice prin care sa arate ca asa ceva este pur si simplu imposibil. Si ca situatia a fost cu totul alta. Din pacate cele doua companii s-au multumit doar sa dea asigurari ca pe intreg parcursul incidentului calatorii au fost in siguranta, scrie Contributors Simularile demografilor arata o scadere dramatica a natalitatii in Romania, in contextul lipsei unor masuri eficiente luate de statul roman. Profesorul Ioan Bolovan, un specialist implicat in studierea fenomenului, arata ce-ar trebui facut pentru combaterea sporului natural negativ. O serie de simulari realizate de specialisti romani si straini arata ca populatia Romaniei va scadea in anul 2050 la aproximativ 15 milioane de locuitori. Profesorul Ioan Bolovan, prorector la UBB Cluj si specialist in Demografie istorica, a fost membru in Comisia Nationala pentru Populatie si Dezvoltare, o structura care functiona pe langa Ministerul Muncii si era alcatuita din sociologi si specialisti in demografie. Comisia a elaborat in 2006, la Sibiu, o prognoza demografica intitulata Carta Verde a Populatiei, informeaza Adevarul Numeroase masuri considerate de PSD a fi fost indeplinite de ministrii din Cabinetul Sorin Grindeanu se regasesc in Programul de Guvernare al Executivului condus de Mihai Tudose. Guvernul condus de Sorin Grindeanu a fost demis pe baza unei analize facute de catre liderul Liviu Dragnea si omul sau de incredere, Darius Valcov. Potrivit analizei, ministrii Executivului demis prin motiune de cenzura au indeplinit 50 de masuri, au indeplinit partial 113 si au ratat 236 de masuri. Dar multe dintre cele considerate, la partid, a fi fost indeplinite se regasesc in noul Program de Guvernare al Cabinetului condus de Mihai Tudose. Ar putea exista doua explicatii logice, potrivit Romania Libera. Ce si-ar spune D-zeu si poporul, daca si-ar vorbi fara intermediar? Nu stiu, ca nu-s profet. Dar imi pot imagina ca si-ar reprosa mutual aceeasi lipsa: Una generatoare de crize si depresii tot mai multe. Au oare leac? "Cat timp ai sa ne mai chinui, absentand din dragostea noastra", si-ar putea zice, la rigoare si unul si altul. Dar daca poporul se dovedeste credincios? S-ar intreba de ce nu-i rasplatit pentru credinta. De ce nu-i merge bine. Dar cat de bine stie ca nu-i merge bine? Nu se ascunde oare dupa deget? Poporul stie, sigur, ca e furat si ca li se da drumul jefuitorilor sai, fara sa se recupereze de la ei vreo parte substantiala din prejudiciu. In rest e insa, la mare pret, eschiva, relateaza Deutsche Welle. Fiodor Tolbuhin a fost unul dintre cei mai importanti comandanti ai Armatei Rosii, in perioada in care soldatii sovietici au ocupat Romania si au terorizat populatia cu jafuri, violuri si crime. Din Bd. Pache Protopopescu, aproape de Piata Iancului, se intra in Parcul Tolbuhin. Numele lui Tolbuhin este scris cu litere mari - chiar la intrare - si, ca sa nu existe niciun dubiu ca denumirea a ramas din vremuri trecute, Primaria Sectorului 2 si-a trecut pe aceeasi pancarta numele si sigla noua. Istoricii spun ca denumirea este cel putin neinspirata, daca nu chiar scandaloasa, din cauza semnificatiei pe care o are pentru romani prezenta Armatei Rosii dupa 1944, conform Romania Libera