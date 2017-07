Analiza Revista 22: SOROS, o "conspiratie" de miliarde de dolari. PSD, filiera israeliana si niste coincidente

In România, campania anti-Soros pare a fi motivată de nevoia liderului PSD, Liviu Dragnea, de a găsi un țap ispășitor prin care să justifice eșecurile guvernului și lupta înverșunată împotriva DNA și a societății civile. În realitate e mai mult de atât. O încrengătură de interese de afaceri ale consilierilor israelieni care au gravitat și gravitează în jurul PSD și a altor actori politici, problemele penale pe care aceștia le au, în România și în străinătate, dar și războiul pe care, unii dintre ei, îl poartă cu Soros, arată și alt tip de motivații. Numele lui Beny Steinmetz ar putea explica multe, mai ales că Dragnea pare tot mai conectat la filiera israeliană.Într-o republică foarte, foarte îndepărtată...Există o regiune numită Simadou. Un lanț muntos care se întinde pe 110 kilometri și care traversează Guinea, Sierra Leone, Liberia, Coasta de Fildeș, Gana și Togo. Specialiștii afirmă că întreg ecosistemul din care face parte (Marea Pădure a Guineii) acoperea cândva în jur de 420.000 de kilimoteri pătrați. Astăzi peste 70% din suprafața împădurită a dispărut datorită activităților umane și întreaga zonă este considerată drept una dintre cele mai amenințate biodiversități de pe planetă. Puțin probabil să fi auzit de ea, în afara cazului în care sunteți pasionați de geografie sau sunteți activiști ecologiști.Pentru cei care nu sunt nici una, nici alta și aud aici pentru prima dată despre Simadou este la fel important să afle că în momentul de față este una dintre cele mai disputate regiuni din lume. Mai disputată decât Siria, Ucraina și Coreea de Nord la un loc. Cum așa? Pentru că sub munții din republica aflată în vestul Africii se află cel mai mare zăcământ de minereu de fier din lume, estimat la aproximativ 2, 5 miliarde tone, cu o puritate a metalului de 65%. O afacere de 50 de miliarde de dolari, după estimările inițiale. Cu toate acestea, după mai bine de zece ani de la demararea exploatării, nimeni nu mai poate preciza la cât se poate ridica câștigul de pe urma zăcămintelor, pentru că, între timp, ele au urmat traseul tuturor „comorilor blestemate” ale Africii și au devenit obiectul unui război. Și nu este vorba despre unul clasic, devenit obişnuinţă în această parte de lume, cu lorzi locali, droguri, masacre și cu celebrele blood dimonds. Nu e ca în filmul cu Leonardo DiCaprio. Realitatea este mult mai crudă şi a bătut întotdeauna filmul.Pe 8 septembrie 2014, ICSID (Centrul Internațional pentru Reglementarea Diferendelor referitoare la Investiții) a înregistrat cazul cu numărul ARB/14/22 (https://icsid.worldbank.org/en/Pages/cases/casedetail.aspx?CaseNo=ARB/14/22#) prin care BSG Resources Limited, BSG Resources (Guinea) Limited și BSG Resources (Guinea) SÀRL au reclamat Republica Guinea pentru anularea concesiunii de exploatarea a zăcămintelor din Simadou în anul 2014. Avocații companiei (toate cele trei entităţi fac parte din compania BSGR - Beny Steinmetz Group Resurces) acuzau guvernul african că a încălcat unilateral termenii înțelegerii din 2008, în vreme ce reprezentanții acestuia se apărau arătând că respectiva înțelegere s-a făcut în mod ilegal, prin mituirea unor oficiali. Banii murdari ar fi ajuns chiar în buzunarul fostului președinte Lansana Conté (decedat în decembrie 2008, la puţin timp după încheierea afacerii) care, în contrapartidă, a anulat jumătate din concesiunea acordată în 1997 companiei britanico-australiene Rio Tinto și a oferit-o firmei BSGR.Cele mai recente audieri în cazul BSGR vs. Guinea au avut loc la Paris între 22 mai și 1 iunie 2017 și au fost urmărite cu mare interes de presa internațională. Starul indiscutabil al acestora a fost creatorul companiei BSGR, Beny Steinmetz, unul dintre cei mai bogați oameni din lume, cu o avere estimată la câteva miliarde de dolari. Foarte atent cu ieșirile sale publice și adept al unei linii discrete în relația cu presa, de data aceasta miliardarul a șocat atunci când, via internet, s-a lansat într-un atac furibund la adresa lui...George Soros. După ce la etichetat drept „nebun” (http://www.telegraph.co.uk/business/2017/05/24/george-soros-nuts-claims-mining-magnate-beny-steinmetz/) Steinmetz l-a acuzat pe miliardarul de origine maghiară că se află în spatele întregii campanii de discreditare a sa și a companiei sale. Potrivit acestuia, Soros „ a socos din propriile buzunare 40-50 de milioane de dolari” pentru a-l distruge și a anunțat că îl va acționa în judecată pentru daune de 10 miliarde de dolari. O declarație de război fără echivoc. După aceasta lumii întregi nu-i rămâne decât să își țină răsuflarea și să așteapte deznodământul acestui „război al titanilor” care aruncă în luptă miliardar contra miliardar. Cum s-a ajuns aici?