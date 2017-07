Subiectele zilei: CCR taie din amenintarile Legislativului. Cum poate scapa Kovesi de Comisia parlamentara de ancheta; PNL, ingropat in datorii de fosti membri de partid. Cum vor liberalii sa-si achite sumele restante; Ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se lauda cu doctoratul, desi a fost exmatriculat acum patru ani;

Refuzul unei persoane de a oferi informatii unei comisii parlamentare de ancheta nu constituie infractiune, a decis CCR. In schimb, o comisie de ancheta isi poate continua activitatea in paralel cu o ancheta judiciara. Este firesc ca persoana citata sa se prezinte si sa raspunda solicitarilor comisiei parlamentare de ancheta, considera judecatorii Curtii Constitutionale (CCR). Interpretarea apare in motivarea deciziei prin care CCR a respins o sesizare formulata de parlamentari ai PNL si USR privind modificarea si completarea regulamentelor parlamentare. Insa, refuzul persoanelor invitate la Comisia de ancheta de a furniza informatiile solicitate sau de a pune la dispozitia acesteia celelalte documente sau mijloace de proba detinute utile activitatii comisiei nu constituie infractiune. Organele de urmarire penala nu pot fi sesizate pentru acest refuz, dar comisia poate formula o sesizare cu privire la savarsirea unei infractiuni pe baza datelor existente, potrivit Romania Libera Liberalii au de platit datorii de aproximativ 4,5 milioane de euro, mare parte facute in campaniile din 2009 si 2012. Pentru plata lor, conducerea PNL a reusit anul trecut sa obtina esalonarea datoriilor, iar in prezent Biroul Executiv incearca sa gaseasca un sistem de cotizatii cat mai eficient pentru ca pana la alegerile din 2020 partidul sa scape de ele, potrivit unor surse politice. PNL a reusit in aproape un an sa reduca valoarea datoriilor de la 6 milioane euro la 4,5 milioane euro, insa drumul pana la achitarea lor e destul de lung. Printre sumele cu multe cu zerouri datorate diferitor firme pentru materialele din campaniile electorale sunt doua si catre fosti membri, unul fiind chiar un lider important al partidului in trecut.In primul rand, PNL mai are de achitat in jur de un milion de euro pentru o firma a lui Mihai Volintiru, fost lider al organizatiei PNL Dambovita, trecut la ALDE dupa plecarea lui Tariceanu din formatiunea liberala, potrivit unor surse politice. Firmei lui Volintiru i-a fost achitata deja o suma similara, noteaza Adevarul Razvan Cuc a pastrat in biografia sa oficiala ca este inscris la studii doctorale, in timp ce Academia Romana a precizat pentru Romania libera ca acesta a fost dat afara in urma cu patru ani. Alexandru Razvan Cuc a devenit ministru al Transporturilor la 1 ianuarie 2017, in Guvernul condus la acea vreme de Sorin Grindeanu. Mandatul i-a fost prelungit si in Executivul condus de Mihai Tudose. Pe site-ul Ministerului Transporturilor, Razvan Cuc nu s-a invrednicit sa isi publice CV-ul oficial. Dar, cum este parlamentar din 21 decembrie 2016, are o biografie oficiala pe portalul Camerei Deputatilor. La domeniul "Educatie si formare", demnitarul notea￯za ca, din septembrie 2008, este doctorand la Academia Romana, avand domeniul de interes "Impactul integrarii in Uniunea Europeana asupra comertului exterior al Romaniei". Faptul ca Razvan Cuc a fost inscris la acest doctorat a fost confirmat de catre "Scoala de Studii Avansate a Academiei Romane" (SCOSAAR). Dar, aceasta institutie a facut o precizare extrem de importanta, tainuta de Razvan Cuc: ministrul Transporturilor a fost exmatriculat in 2013, scrie Romania Libera Negociatorul-sef al UE pentru Brexit, Michel Barnier, a declarat joi ca se mentine o "divergenta fundamentala" in tratativele cu Marea Britanie referitor la protejarea drepturilor cetatenilor expatriati dupa Brexit. In conferinta de presa comuna cu ministrul britanic pentru Brexit, David Davis, la finalul celei de-a doua runde de negocieri intre Marea Britanie si UE, Barnier a insistat ca drepturile cetatenilor care traiesc in strainatate sa fie garantate de Curtea de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), scrie Reuters, preluata de Agerpres. El a cerut, de asemenea, Marii Britanii ca la urmatoarea runda de negocieri, prevazuta pentru sfarsitul lui august, sa aduca clarificari in ce priveste "factura" Brexitului si granita irlandeza. Este vorba de cele trei probleme-cheie care trebuie rezolvate inainte ca UE sa accepte inceperea negocierilor cu privire la un viitor acord comercial cu Marea Britanie, aminteste Reuters, informeaza Euractiv.ro Primele sase luni in functie ale presedintelui Trump ne arata cam la ce sa ne asteptam in viitor, spune biograful familiei sale, Gwenda Blair. DW: Presedintele Donald Trump este in functie de sase luni si nu ar fi exagerat sa spunem ca a fost o perioada foarte turbulenta. In calitate de biograf al sau, ati reusit sa aflati mai multe decat publicul larg. V-ati asteptat la ceea ce s-a intamplat pana acum sau v-au surprins si pe dumneavoastra aceste sase luni in care Donald Trump a fost presedinte? Gwenda Blair: Intr-un cuvant, nu. Nu pretind sa am o sfera de cristal, dar nici ai avea nevoie de una. Ceea ce a spus presedintele a fost ca isi va transfera experienta din afaceri la Casa Alba. Oamenii au crezut ca acest lucru ar insemna ca isi va folosi experienta in numele tarii. Cred ca si-a adus experienta in business la Casa Alba, dar a folosit-o in numele sau. Inainte a avut o afacere, iar intre timp a transformat Casa Alba in asa ceva. In aceste conditii, nu cred ca a fost surprinzator, conform Deutsche Welle La cateva ore de la avertismentul pe care premierul l-a adresat inspectorilor Oficiului pentru Protectia Consumatorilor Constanta, seful acestei institutii cere parerea opiniei publice: "Este bine ceea ce facem sau nu este bine?". In plus, azi, inspectorii au inchis o patiserie si un fast food din gara Constanta, facand publice si imagini de acolo. Horia Constantinescu, comisar sef adjunct CJPC Constanta a postat un material video pe pagina de Facebook a ANPC - CJPC Constanta (autoritatea pentru protectia consumatorilor din Constanta) in care invita opinia publica la un sondaj de opinie. "Este bine ceea ce facem sau nu este bine? Este bine ca am ales calea transparentei si informarii corecte? Imi doresc sa aflu exact opinia dumneavoastra.", intreaba Horia Constantinescu. Postarea sa a declansat un val de reactii. Sute de mesaje i-au transmis incurajari si indemnuri spre a-si continua activitatea, potrivit Digi24