Malpraxis in cazul Raluca Stroescu, a decis instanta: medicul care a consultat-o, condamnat la un an cu suspendare si 100.000 de euro despagubiri

Potrivit postului de stiri, medicul care a tratat-o pe Raluca Stroescu a fost condamnat la plata unor despagubiri de 100.000 de euro, in solidar cu clinica privata la care lucra in 2007. De asemenea, medicul Angela Culeva a primit o condamnare la un an de inchisoare cu suspendare.Decizia Judecatoriei Sectorului 1 nu este definitiva si poate fi atacata la Curtea de Apel.In 2007, Raluca Stroescu era manager de audit la o mare corporatie din Bucuresti. Se simtea slabita, asa ca s-a dus la un medic de la o clinica renumita pentru consultatie."S-a pus un diagnostic de anorexie si sindrom casectic, i s-a administrat o perfuzie, i s-a recoltat analize fara sa fie cerute in regim de urgenta si a fost trimisa acasa. La mai putin de sase ore de la consultul doamnei doctor, Raluca a decedat", a relatat avocatul Marina Constantinescu.Autopsia a scos la iveala faptul ca tanara suferea de trei luni de diabet.