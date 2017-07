Subiectele zilei: Comuna din Romania care n-are cimitir, iar mortii sunt ingropati in gradina; Cazul politistului ucis la Suceava. Intre intentie si realitate: patrule de minimum 2 politisti, solutia fara aplicabilitate; PSD 2.0. Rivalii lui Liviu Dragnea din partid fac opozitie pe Facebook

Premierul Mihai Tudose sustine ca politistii nu vor mai patrula singuri dupa ce agentul Sorin Vezeteu a fost ucis cu 40 de lovituri de cutit de un psihopat. Sindicatele din Ministerul de Interne nu cred insa in promisiunile primului ministru din cauza deficitului urias de personal; Uciderea cu sange rece a politistului sucevean Sorin Vezeteu, de 38 de ani, de catre un psihopat, Ioan Besa, care, doar pentru ca ura politistii, l-a atacat si l-a injunghiat de 40 de ori pe agentul-sef, a readus in discutia autoritatilor conditiile in care actioneaza oamenii legii. Premierul Mihai Tudose a anuntat, sambata, ca politistii nu vor mai patrula singuri, precizand ca gradul de periculozitate al acestei meserii este "infiorator", informeaza Adevarul Presedintele Frantei l-a concediat pe seful armatei si se incaiera cu primarii. Micsoreaza cheltuielile fara discutii si guverneaza tot mai autoritar. Macron trebuie sa se maturizeze urgent, considera Barbara Wesel. Vreau sa guvernez ca Jupiter, zeul roman suprem, a anuntat Emmanuel Macron pe parcursul campaniei electorale. Cu totul altfel, adica, decat stersul Francois Hollande. Francezii isi doresc un presedinte regal, care le da de sus poruncile - asa si-a schitat Macron stilul de guvernare. Acum insa, se pare ca tanarul stapan de la Elysee exagereaza si se izbeste foarte rapid de opozitie in plan intern, precizeaza Deutsche Welle. Lumea tranzactiilor imobiliare are legile ei, unele rigide, altele depasite. Agentul imobiliar este cel care te poate indruma, totusi, intr-un labirint cu multe riscuri. Studiu de caz: cum mi-am cumparat o casa in Montreal. Cu rare exceptii (eu fiind una dintre ele), oamenii nu isi cumpara sau vand proprietatea de pe o zi pe alta. Dar... Era in vara lui 2003, intr-o vineri. Fiind chirias si salariat nu de foarta multa vreme, si fara niciun ban pus deoparte, nu aveam nicio intentie de a cumpara vreo proprietate in urmatorii doi ani. La vremea respectiva, eram proaspat consumator--asociat Amway si rasfoiam noile cataloage cu produse. Una din companiile cu care Amway avea un parteneriat in Canada era o firma de imprumuturi ipotecare, asa ca am dat peste o oferta superavantajoasa, exclusiva pentru membri, scrie Romania Libera. Liderul PSD Liviu Dragnea e luat la tinta de mai multi actuali sau fosti colegi, fiind criticat pentru mana forte cu care conduce partidul. Ultimul intrat in corul opozantilor interni ai lui Dragnea e Eugen Teodorovici, persoana caruia i s-a demonstrat de conducere ca libera exprimare si devierea de la linia formatiunii aduce retragerea din functii guvernamentale. Fostii premieri ai PSD, Victor Ponta si Sorin Grindeanu, europarlamentarul Catalin Ivan, ales pe listele aceluiasi partid, si mai nou Eugen Teodorovici, fost ministru in Guvernul Ponta si consilier onorofic in Guvernul Tudose, sunt persoanele care aplica reteta "picaturii chinezesti", adica a atacurilor repetate la adresa lui Liviu Dragnea, principalul motiv fiind acela ca presedintele PSD ii conduce cu mana forte pe social-democrati. Metoda folosita: publicarea de mesaje pe paginile lor de Facebook, arata Adevarul. Stii cum se zice ca timpul inseamna bani? Ei bine, cand intarzie avionul, e fix asa si ai vrea despagubire, chiar daca nu-i de aceeasi parere si compania. Romania se bucura de tot felul de curse low-cost si companii care ofera asa ceva: Blue Air, Wizz Air sau Ryanair. Toate biletele astea mai ieftine nu inseamna ca trebuie induri orice, ci se traduc in lipsa unor mese asigurate si intr-un confort mai redus in scaune, dar intelegi asta inca de cand accepti sa le folosesti serviciile. Daca ai zburat cel putin o data, stii ca timpul pe aeroport e destul de bine contorizat, ca vin si pleaca avioane si cu cat e mai mare, cu atat nu-si permite sa blocheze o poarta sau o pista, relateaza Vice Ceru Bacainti este comuna din judetul Alba care are cei mai putini locuitori, circa 260, iar jumatate dintre ei sunt trecuti de 60 de ani. Asa se face ca preotul Remus Stoica, care slujeste la biserica din sat, nu a mai avut niciun botez si nicio cununie in ultimii doi ani si jumatate, iar anul trecut au fost patru inmormantari. Comuna nu are insa cimitir, iar mortii se ingroapa in gradina. La Ceru Bacainti se pastreaza din mosi-stramosi traditia inmormantarii rudelor in fundul gradinii, pe un loc cosit, inconjurat de verdeata si expus la soare. Localnicii nu sunt deloc suparati ca nu au niciun cimitir si nici nu pot concepe ca acest obicei ar putea fi interzis, deoarece astfel pot ajunge mai usor la locurile de odihna ale celor dragi, avand in vedere ca localitatea se intinde pe o suprafata mare, iar unii au de parcurs 10 kilometri pana in centrul de comuna, conform Gandul