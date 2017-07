Subiectele zilei: Doua state membre NATO, in pragul unui razboi comercial; Intaia predica a unui preot ateu: "Dumnezeul pe care a trebuit sa-l slujesc nu exista"; Liber la tras cu arma. MAI vrea sa schimbe regulile pentru politisti

Tensiunile dintre Turcia si Germania sunt la cote inalte, cele doua state indreptandu-se spre un razboi economic dupa ce Ankara a retinut, saptamana trecuta, mai multi cetateni germani pe motiv ca ar avea legaturi cu organizatii teroriste. Evenimentele din ultimele luni au afectat foarte mult relatiile germano-turce. Cu toate acestea, liderii din Germania au incercat sa ignore atacurile lui Erdogan si sa se concentreze asupra celor mai importante aspecte ale relatiei cu Turcia: lupta comuna impotriva organizatiei teroriste Stat Islamic, gestionarea crizei refugiatilor si legaturile economice, vitale pentru ambele tari. Dar aceste sperante au fost spulberate saptamana trecuta, dupa ce mai multi cetateni germane au fost arestati in Turcia pe motiv ca ar avea legaturi cu organizatii teroriste, noteaza Adevarul. Colegiul Dinu Lipatti a intrat in atentia Inspectoratului Scolar dupa ce mai multi parinti si elevi au semnalat nereguli grave care s-ar intampla in liceu. Putregaiul de la Colegiul National de Arte "Dinu Lipatti" continua sa iasa la iveala. Ti-am aratat, deja, cateva dintre probleme: elevi care n-au nicio treaba cu muzica sunt trecuti clasa si promovati, profesorii folosesc spatiul liceului pentru meditatii sau pentru afaceri personale, un director care isi ascunde averea pe care, legal, e obligat sa o declare etc. Intre timp au inceput sa apara parinti si elevi de la Lipatti care povestesc despre profi care pretind spaga si trec la represalii atunci cand nu o mai primesc, despre ierarhii in care talentul este un criteriu mult mai putin important decat pilele si spaga, conform Vice Un tanar preot, doctor in teologie si profesor de Seminar, se rupe de biserica si deschide o dezbatere indelung ocolita: decalajul urias dintre biserica si societate. Obisnuita sa jongleze cu scandaluri sexuale si acuzatii de coruptie, Biserica se afla acum in fata unui caz care nu mai poate fi rezolvat cu sanctiuni si comunicate de presa. Pentru prima data in istoria ei recenta, un om din interior face un pas in fata si ridica problema unui blocaj ideologic in care se gaseste Biserica Ortodoxa Romana. Ilie Toader (37 de ani), preot cu o reputatie ireprosabila, doctor in teologie si asistent universitar la Facultatea de Teologie Ortodoxa, renunta la statutul de cleric al BOR si la toate privilegiile aferente si declara raspicat ca sistemul religios pe care l-a servit vreme de peste un deceniu se afla intr-o mare deriva, informeaza recorder.ro Ministrul de Interne, Carmen Dan, a declarat, luni, ca in ceea ce priveste uzul de arma la nivelul cadrelor de politie, isi doreste sa elimine "toate acele constrangeri care fac ca politistii sa aiba retineri evidente in a utiliza armamentul din dotare", urmand ca procesul de reglementare, in acest sens, sa fie realizat la nivelul MAI. "In ceea ce priveste statutul, nu e aceasta prima incercare de a promova un act normativ in sensul acesta. De fiecare data, acest proces de consultare s-a blocat la minister si oamenii din conducerea ministerului au fost acuzati ca blocheaza demersul (...) Am decis, azi, ca statutul sa fie elaborat, in prima faza, de catre reprezentantii politistilor, organizatie profesionala si sindicate (...) Ne dorim ca, de aceasta data, acest demers legislativ sa fie dus pana la capat si am stabilit ca, pana in luna octombrie, sa avem un proiect finalizat care sa fie pus in dezbatere publica. E esential ca acest proiect sa fie sustinut si de catre cetateni, si de catre societate", a declarat Carmen Dan, dupa discutiile cu sindicatele din Politie, citata de Gandul Un cetatean din Gorj a fost trimis in judecata pentru crima, desi cadavrul celui pe care este acuzat ca l-a ucis n-a fost gasit pana in prezent. Felix Dianu este judecat pentru ca si-ar fi ucis un prieten din gelozie in urma cu sapte ani, intr-o speta asemanatoare cu celebrul caz "Elodia". Felix Dianu (42 de ani), localnic din orasul gorjean Targu Carbunesti, a fost trimis in judecata la jumatatea lunii iulie pentru omor si profanare de cadavre, la capatul unei anchete incepute acum 7 ani. Suspectul trimis in judecata si victima erau prieteni buni. Politia locala a fost sesizata pe data de 22 februarie 2010 privind disparitia lui Daniel Nistor, de catre fratele acestuia. Principalul suspect a fost, de la inceput, Felix Dianu, prieten al victimei, precizeaza Adevarul. In mod surprinzator, presedintele polonez Andrzej Duda a blocat prin veto o buna parte a noilor legi ale justitiei. Gestul sau schimba decisiv balanta politica din Polonia, crede Bartosz Dudek. Intr-o celebra scena a serialului de satira "Ucho prezesa" (Urechea presedintelui), un sef ii spune secretarei sale: "Daca suna cineva care vrea sa discute cu mine, sa spui ca nu sunt aici". "Si daca suna presedintele?", intreaba secretara. "Este presedintele CINEVA?", contreaza seful. Aceasta secventa este celebra in Polonia, putini fiind cei care n-o cunosc. Atotputernicul "sef" este liderul partidului national-conservator, Jaroslaw Kaczynksi. Presedintele, al carui prenume ii scapa chiar si secretarei, care-i spune ba Andrzej, ba Adrian, este un personaj blajin, timid si ezitant, care asteapta rabdator in fata usii "sefului". Ei bine, astazi s-a terminat cu distractia. Adrian a devenit Andrzej Duda, arata Deutsche Welle Cu trei zile in uma, spuneam ca desfasurarea evenimentelor in Polonia o luase pe un drum mai mult decat ciudat, urmand ambitiile liderului partidului de guvarnamant, Jaroslzlav Kaczynski (despre care multi afirma ca este cel care conduce din umbra destinele tarii), de a acapara integral fraiele justitie si de a o transforma intr-o unealta ascultatoare la cheremul Partidului sau Dreptate si Justitie. Va readuc aminte ca este vorba despre un pachet de trei legi votate in ultimele doua saptamani de ambele camere ale Parlamentului polonez unde partidul de guvernamant detine majoritatea. Prima dintre aceste legi aducea o modificare fundamentala a statutului Consiliului National al Justitiei, cu revocarea imediata a tuturor membrilor actuasli ai acestei instante, inlocuiti cu magistrati desemnati de Parlament, conform Adevarul