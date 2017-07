Subiectele zilei: Foarte controversatul comisar Remus Span, cercetat de DNA, angajat la Primaria Municipiului Bucuresti; Cum a ajuns aghiotantul lui Dragnea in Guvern, apoi in fruntea Companiei de Autostrazi; Trenul de aeroport si centura feroviara au deraiat

Corpul functionarilor publici locali a fost completat in ultimul an cu un comisar uns cu toate alifiile secrete de la "Doi si-un sfert". Conform primului angajator al lui Remus Span in administratie, primarul Florentin Pandele, atu-ul comisarului este tocmai statutul de ofiter. Remus Span este fost sef al "interceptarilor" de la "Doi si-un sfert", serviciul secret al Ministerului de Interne, dar si fost sef adjunct al Directiei Generale Anticoruptie din MAI. Acesta a fost angajat de Gabriela Firea la Directia Corp Control a Primarului, apoi a fost pus pe liber, acum doua saptamani. Firea a angajat-o si pe Laura Diana Span, sotia comisarului, ca director la Centrul de Cultura "Palatele Brancovenesti". Apoi a numit-o direct in Consiliul de Administratie al companiei Municipale Imobiliara Bucuresti SA. Fostul sef al "interceptarilor" de la "Doi si-un sfert", Remus Span, a fost prins de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-o afacere penala. In septembrie 2013, a fost acuzat de complicitate la trafic de influenta in forma continuata, in dosarul de coruptie al lui Ovidiu Silaghi, fost ministru al Transporturilor, scrie Romania Libera In urma cu cinci ani, Adrian Mladinoiu devenea aghiotantul lui Liviu Dragnea, pe atunci proaspat vicepremier. In 2015, Dragnea a demisionat din Guvern, iar Adrian Mladinoiu a demisionat din SPP, trecand de pe bancheta din fata a limuzinei ministeriale pe bancheta din fata a puterii: a fost numit, pentru loialitate, secretar de stat in Guvernul Grindeanu si, deunazi, in fruntea Companiei de Autostrazi si Drumuri. In 2012, Liviu Dragnea ajungea vicepremier in Guvernul Ponta si ministru al Dezvoltarii Regionale. Rangul ii oferea dreptul la masina, sofer si aghiotant. In rolul de aghiotant, SPP l-a distribuit pe Adrian Mladinoiu, care s-a instalat pe scaunul din dreapta al limuzinei ministeriale, langa sofer. Treaba sa era sa-i pazeasca spatele lui Dragnea si sa-i care servieta. Cu timpul, aceste formalitati au fost depasite: Dragnea a capatat incredere in aghiotantul sau, iar in 2015, cand a demisionat din Guvern, ca urmare a condamnarii din dosarul "Referendumul", Adrian Mladinoiu a demisionat si el din SPP si a ramas alaturi de Dragnea, potrivit Adevarul Doua proiecte importante pentru descongestionarea traficului rutier din jurul Bucurestilor s-au impotmolit pentru moment. Legatura feroviara directa a Bucurestiului cu Aeroportul Henri Coanda Otopeni mai are de asteptat, pentru ca proiectul intarzie dintr-o cauza care nu a fost anticipata. "Din septembrie, cel mai tarziu octombrie, se va relua legatura feroviara directa intre Gara de Nord si punctul de oprire de la Otopeni si, mai departe, spre Urziceni, in urma finalizarii noului pod de la Mogosoaia, peste DN1A. Astfel, durata calatoriei pana la PO Aeroport se va reduce la 23 de minute (fata de 48 de minute in prezent - n.red.)", a declarat directorul general al Companiei Nationale de Cai Ferate CFR SA, Marius Chiper, noteaza Romania Libera Intr-o intepatura nu foarte subtila la adresa presedintelui Trump, Suedia a jurat ca nu va mai acorda sprijin financiar la nivel international organizatiilor care se supun celebrei reguli a cenzurii la nivel global, o politica prin care se interzic organizatiile din afara Statelor Unite care primesc sprijin financiar din partea acestora, pentru simplul fapt ca mentioneaza avortul. Una dintre primele masuri luate de Trump dupa preluarea mandatului a fost semnarea unui ordin executiv care a reinstaurat regula cenzurii globale, un gest tipic pentru presedintii republicani. Cu toate acestea, administratia Trump si-a intrecut predecesorii si a extins din plin efectul politicii, afectand grav drepturile femeilor in jurul lumii. Formula extinsa de catre Trump a regulii cenzurii globale nu se aplica doar asupra organizatiilor care primesc asistenta pentru sanatatea reproducerii si planning familial, spre deosebire de versiunile mai vechi ale politicii, ci afecteaza fonduri de 15 ori mai mari, adica circa 8,8 miliarde de dolari, informeaza Vice De la presedinte la ministru de Externe, politicienii germani devin tot mai critici la adresa Turciei. La Berlin se vorbeste despre posibile reactii dure. In rastimp, Ankara da semnale timide de cedare. Dupa alte arestari ale unor cetateni germani in Turcia, criticile politicienilor germani la adresa presedintelui Tayyip Recep Erdogan si a politicii sale au ajuns la paroxism. "Atat de negative ca azi nu au fost niciodata relatiile cu Turcia", a declarat Kristian Brakel, expert in cadrul Societatii Germane pentru Politica Externa (DGAP). Totusi in opinia sa, "e de mirare ca reactiile mai intense abia acum isi fac aparitia". Colegul sau din cadrul Fundatiei Stiinta si Politica (SWP), Gunter Seufert, e si el de parere ca relatiile cu Ankara au intrat intr-o noua faza. "Palpitant in privinta acestei dezbateri este faptul ca intre timp toate partidele germane critica Turcia si astfel aceste critici au devenit mai pregnante", conform Deutsche Welle Secretarul general al PSD, Marian Neacsu, spune ca a aflat in sedinta filialei ca fostul lider Sorin Grindeanu va contesta excluderea sa din partid, insa pana in acest moment nu a fost inregistrat niciun act oficial. Neacsu a precizat ca PSD Timis va fi condus in continuare, interimar, de Calin Dobra, presedintele executiv. "Am aflat aici la Timisoara, nu am stiut, nu este inregistrata nicun fel de contestatie, aici am aflat de posiblitatea depunerii unei astfel de contestatii din partea domnului Grindeanu. Daca se va depune, va fi analizata in forurile corespunzatoare. (...) Pe domnul Dragnea si pe noi, din conducere, ne preocupa ca la Timisaora sa fie liniste, organizatia sa functioneze, si oamenii sa-si recapete increderea in organizatie si in PSD", a spus Neacsu. El a precizat ca filiala va fi condusa in continuare de presedintele executiv Calin Dobra, pana la stabilirea unui sef deplin, potrivit Digi24