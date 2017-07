Subiectele zilei: Prima infrangere a lui Dragnea in PSD. Cum a esuat "operatiunea Timisoara"; Voda Daea si boierii lui ovini din teritoriu: Ministrul Agriculturii face vizite personale unor fermieri pe care are de gand sa-i instaleze in functii; UE-Turcia: Impas aproape generalizat

Presedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a trimis la Timisoara pe Marian Neacsu pentru a-l inlatura din fruntea filialei pe omul lui Sorin Grindeanu. Insa Neacsu s-a intors la Bucuresti cu coada intre pcioare. La Bucuresti, Eugen Teodorovici, fostul consilier al premierului Tudose, a lansat si el un atac la Dragnea. De pe litoralul grecesc, acolo unde se afla in concediu, Liviu Dragnea a vrut sa-l lase pe Sorin Grindeanu fara putere in filiala Timis, asa ca l-a delegat pe secretarul general al PSD, Marian Neacsu, unul dintre oamenii sai de incredere, sa-l instaleze in Banat pe Petre Andea, in prezent secretar de stat in Ministerul Educatiei, fost activist comunist inainte de Revolutie. Numai ca planul a esuat. Potrivit unor surse politice, Marian Neacsu a fost luat la rost de primarii PSD din Timis, fideli lui Sorin Grindeanu, asa ca la conducerea filialei Timis a fost lasat Calin Dobra, unul dintre apropiatii fostului premier, noteaza Adevarul. UE-Turcia: Impas aproape generalizat UE si Turcia nu avanseaza pe calea "dialogului". Pentru unii Turcia nu mai este stat de drept, pentru ceilalti UE sprijina teroristii. Fronturile au devenit impenetrabile. Ministrul turc de Externe, Mevlut Cavusoglu, si ministrul turc pentru Afaceri Europene, Omer Celik, s-au deplasat la Bruxelles pentru un asa-numit dialog la nivel inalt cu Uniunea Europeana. Dar "dialogul" care a continuat si in fata presei s-a dovedit a fi un conflict in toata regula. In cadrul reuniunii la nivel inalt nu a fost vorba de negocieri de aderare cu statul-candidat Turcia. Acele negocieri sunt de facto sistate cel tarziu de la finele anului 2016. Atunci, statele membre ale UE au decis sa nu mai deschida noi capitole de negociere cu Ankara, atat timp cat continua valurile de epurare si arestarile abuzive dupa tentativa esuata de lovitura de stat, scrie Deutsche Welle. USL traieste cu succes chiar si la trei ani si jumatate dupa ce a sucombat oficial. Pentru un liberal care a avut functii publice in mandatul de premier al lui Ponta, ministrul Agriculturii, Petre Daea, s-a deplasat pana la Botosani. Vizita a fost privata, fara sa fie anuntate oficialitatile judetene, si a avut loc intr-o sambata seara de martie. Ce e drept, liberalul cu pricina nu e chiar oricine: se numeste Ionica Nechifor, a fost ani la rand director al Statiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Cresterea Ovinelor si Caprinelor Popauti, este omul de casa al liberalului Florin Turcanu, fost presedinte al Consiliului Judetean Botosani si e in carti pentru o noua functie publica. De data asta, cu girul ministrului pesedist Daea, noteaza Romania Libera. Francezii preferau mai ales copiii blonzi si ii alegeau din acelasi orfelinat pe care l-a vizitat Michael Jackson, unde li se cereau spagi. Cercetarile sociologice din ultimii ani arata ca multi dintre romanii de 18 - 20 de ani habar nu au ce a fost comunismul. Unii dintre ei cred ca dictatorul Nicolae Ceausescu a fost patriot si ca era chiar un tip cool, care le oferea tuturor o locuinta si un loc de munca, ca asa le-au spus parintii si propaganda nostalgica. Insa, in realitate, Nicolae Ceausescu a fost un tip absolut sinistru. Iar cat de patriot era reiese dintr-un fapt absolut inimaginabil pana acum: Nicolae Ceausescu a fost un adevarat traficant de copii, arata Vice "Romania libera" a facut cunoscut inca din 2004 disparitia trupului militarului din Mausoleul de la Marasti, monument inchinat acestuia si bataliilor duse de Armata Romana in Primul Razboi Mondial. De atunci, nu s-a schimbat nimic. La 100 de ani de la comemorarea luptelor eroice de pe dealurile Marastiului, care au avut loc in 1917, Consiliul Judetean Vrancea impreuna cu Ministerul Apararii Nationale afiseaza un festivism demn de alte epoci, prin manifestarile insumate sub titulatura "Vrancea Eroica". Festivalul, care a inceput pe 19 iulie si se va incheia pe 6 august, va cuprinde manifestari ceremoniale, vernisaje si expozitii de fotografie, manifestari campenesti si comemorative ale centenarului Primului Razboi Mondial. Tuturor acestor manifestari le-au fost alocate de la bugetul de stat 19,3 milioane lei (4,2 milioane de euro), potrivit Romania Libera. Romanii vor avea carti de identitate biometrice, cel mai probabil, incepand cu anul viitor. Insa numai cei care vor dori ca buletinele sa aiba CIP. Cine nu, va putea opta pentru pentru o carte de identitate simpla. Noile documente vor costa aproximativ 20 de euro, pret suportat de posesor, si vor avea dimensiunea unui permis auto sau a unui card bancar, potrivit informatiilor prezentate intr-o dezbatere publica, miercuri, la sediul MAI. Preschimbarea in masa a actualelor carti de identitate nu este obligatorie incepand de anul viitor, acestea urmand a fi inlocuite la momentul in care titularii vor cere eliberarea unora noi, daca cele vechi expira, sunt pierdute sau deteriorate. In momentul in care cetateanul va opta pentru noul document cu date biometrice, acesta va prelua si functiile cardului de sanatate, conform initiatorilor proiectului, conform Gandul. Separatistii prorusi din Lugansk, o regiune din estul Ucrainei, pregatesc de pe acum viitoarea generatie de "omuleti verzi". Baieti si fete deopotriva invata de la varste fragede sa-si "apere patria" in tabere special concepute in acest sens. Separatisii prorusi din Lugansk au proclamat acum trei ani o republica a lor si intentioneaza sa o mentina independenta de Ucraina. Pentru a-si atinge scopul, au nevoie de urmasi care sa le continue actiunile subversive, sustinute de altfel de Rusia si condamnate de Occident. Iar acesti urmasi sunt pregatiti de pe acum, in tabere de vara puternic militarizate, exact ca pe vremea Uniunii Sovietice. Copiii, baieti si fete deopotriva, sunt invatati sa manuiasca arme si sa lupte. O atentie sporita este acordata si instructiei ideologice, anunta Adevarul.