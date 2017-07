Subiectele zilei: Scandal fara precedent in Sanatate. Specialistii trag un semnal de alarma: Epidemia de rujeola va fi de durata; Experienta unei profesoare din SUA cu conducerea unei scoli private din Romania; A inceput batalia pentru sefia USR: Cristian Ghinea plus Ciolos vs. Clotilde Armand

Desi numarul de bolnavi de rujeola este in crestere, iar la inceputul anului si Guvernul Ciolos a lasat un stoc de 300.000 de vaccinuri anti-rujeola, ministrul Sanatatii, Florian Bodog, a facut o analiza a crizei vaccinurilor abia la 7 luni de la preluarea mandatului, sub presiunea unei eventuale remanieri. Peste 200.000 de copii, cu varste cuprinse intre 9 luni si 9 ani, sunt nevaccinati impotriva rujeolei, potrivit raportului Ministerului Sanatatii. In raportul prezentat joi de premierul Mihai Tudose, oficialii Ministerului Sanatatii invoca urgentarea adoptarii Legii vaccinarii si prezinta o scurta analiza a programului national de vaccinare, in care a identificat puncte slabe, printre care faptul ca nu exista stocuri de vaccinuri pentru interventie in situatii de epidemie. Totodata, se arata ca nu exista un buget dedicat interventiei in situatii de urgenta, ca nu exista personal antrenat pentru interventie (cu putine exceptii) si nu exista o procedura operationala standard pentru situatiile de urgenta (mobilizare resurse materiale si umane), scrie Romania Libera Tara Skurtu, lector universitar la Universitatea din Boston, spune ca i s-a cerut de catre conducerea unei scoli private din Romania sa dea note maxime elevilor ei, chiar daca acestia au venit rar la cursuri sau chiar deloc. Acesta a fost si motivul pentru care si-a dat demisia din functie, a explicat dascalul. Lectorul universitar de origine americana Tara Skurtu s-a plans intr-o postare pe Facebook despre coruptia din Romania, care se regaseste nu doar la nivelul politic, aceasta periclitand si spatiul educational din tara noastra. Concret, aceasta marturiseste ca a fost constransa sa dea note maxime chiar si elevilor care nu au participat la cursuri. "Cei mai multi dintre voi ati auzit despre protestele din Romania. Coruptia este o problema omniprezenta in Romania- si este prevalenta in sistemul educational", a scris profesoara pe Facebook, potrivit Adevarul Cristian Ghinea si Clotilde Armand pregatesc terenul pentru a prelua conducerea USR. Insa, Nicusor Dan ar putea sa revina in partid si sa revendice, din nou, fotoliul de lider. Vara agitata in interioriul USR, partid care si-a programat un congres in luna septembrie, dupa demisia liderului si fondatorului partidului Nicsor Dan. Dezbaterile interne prefigureaza conturarea unor tabere, grupate in jurul unor lideri precum Cristian Ghinea sau Clotilde Armand. La randul sau, Nicusor Dan nu exclude revenirea in partid, daca USR va renunta la pozitionarea impotriva modificarii Constitutiei pe tema familiei traditionale. La inceputul lunii august, in USR va avea loc un referendum intern pe aceasta tema, informeaza Romania Libera Partidul aflat la putere in Polonia vrea sa-si subordoneze justitia. Iti suna cunoscut? "Europa de Est" nu te duce cu gandul, atunci cand auzi expresia, la un mic paradis pe pamant. Oricat de integrate ar fi in UE si in NATO o parte dintre tarile de aici, peste ele tot pluteste, parca, umbra Pactului de la Varsovia si a comunismului. Orase desfigurate de oribila arhitectura neo-sovietica, cum sunt Varsovia, Bucurestiul si Sofia, coruptie, saracie, inapoiere, miturile cu instalatorii polonezi si capsunarii romani care se scurg in valuri catre un Occident mai promitator decat orice li se poate oferi acasa - astea sunt primele lucruri care iti vin in minte atunci cand auzi de Europa de Est. Desigur, daca dai o raita prin tari din fostul spatiu sovietic, ca Ucraina sau Republica Moldova, ori din Balcanii de Vest, o sa iti dai seama ce bafta au avut ceilalti cu UE si cu NATO - diferentele de dezvoltare sunt vizibile imediat ce ai trecut granita, conform Vice Intram intr-o noua faza a razboiului rece? Votarea, de catre Congresul SUA, a unor sanctiuni mai aspre impotriva Rusiei este privita la Moscova ca un act dusmanos. Expertii se tem de o escaladare si de riposta. Sperantele Rusiei ca se va deschide un nou capitol in relatiile bilaterale cu SUA s-au naruit sau se amana intr-un viitor indepartat. Decizia Congresului american de a institui noi sanctiuni impotriva Rusiei a provocat la Moscova un amestec compus din dezamagire, revolta si sete de razbunare. Numerosi politicieni si experti rusi vorbesc chiar de o noua faza a razboiului rece. "Washingtonul a declarat Moscovei oficial un razboi rece", a declarat pentru DW publicistul Konstantin Eggert. Importanta simbolica a legii in care Rusia figureaza in acelasi rand cu Iranul si Coreea de Nord este "chair mai mare" decat urmarile propriu-zise, noteaza Deutsche Welle Locuitorii sectorului 1 au gasit in cutiile postale scrisori din care pot afla cum consilierii locali ai PNL si USR ii saboteaza si cum, din cauza acestora, elevii nu vor primi burse si nu vor merge in tabere, strazile raman nereabilitate, iar cuplurile care au implinit 50 de ani de casatorie raman fara prima de 1.000 de lei. Mesajul gasit in cutiile postale este identic cu cel postat de primarul Sectorului 1, Dan Tudorache, pe contul sau de Facebook. In scrisoare se face referire explicit la sedinta Consiliului Local Sector 1 din data de 26 iulie si este detaliat "boicotul" de care se fac responsabili consilierii PNL si USR. Majoritatea PNL-USR continua boicotul impotriva cetatenilor Sectorului 1. Sabotajul politic al consilierilor locali PNL si USR continua sa fie la ordinea zilei in sedintele Consiliului Local al Sectorului 1. Astazi, prezenta nu a fost in favoarea majoritatii PNL-USR, asa ca toti consilierii au parasit sedinta dupa ce a fost aprobata o etapa preliminara in procesul de preluare a clubului RAPID. Daca nu au reusit sa pice proiectele prin vot, au reusit sa blocheze intreaga sedinta, parasind sala, scrie Digi24