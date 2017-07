Subiectele Zilei: Cum a ajuns "Perla litoralului romanesc" un focar de infectie, napadit de buruieni si colcaind de sobolani; Romania vrea sa cumpere elicoptere de atac. Ce modele sunt luate in calcul; Romania si UE au zadarnicit o provocare la adresa Republicii Moldova

Complexul Amfiteatru- Panoramic- Belvedere, o adevarata oaza de lux in epoca de aur, se zbate intr-o stare deplorabila, astepand investitia serioasa, care sa-i redea stralucirea. Pe vremea comunismului, era considerat perla coroanei litoralului romanesc. Complexul Amfiteatru-Panoramic-Belvedere, din statiunea Olimp, a adus luxul la malul Marii Negre si putini erau cei care isi permiteau un sejur acolo. Amplasamentul exact in buza plajei, terasele de pe care se putea scruta marea pana departe in zare, restaurantele si formatiile care asigurau ambientul se impleteau armonios pentru o locatie care atragea straini si membrii protipendadei comuniste deopotriva. Pentru omul de rand chiar si doar o vizita acolo avea conotatiile unui bonus si nu putini erau cei care mergeau sa-si clateasca ochii pe terasele aliniate impecabil dincoace de linia orizontului. Complexul a fost inaugurat in 1971 si atragea pe sezon in jur de 12.000 de turisti. Era cel mai scump de pe Litoral si in jurul lui a fost construita intreaga statiune Olimp. Din toate acestea n-a mai ramas insa nimic. Sau aproape nimic, pentru ca o fantoma ansamblului, napadita de buruieni si colcaind de patrupe, in diferite forme ale existentei lor, sta totusi in picioare. 2017 e primul an in care complexul si-a inchis definitiv usile. Anul trecut, o parte din el a mai functionat, desi cele una sau doua stele turistice care i-au fost acordate au reprezentat un gest de maxima indulgenta, relateaza Adevarul Ministerul Apararii Nationale intentioneaza sa cumpere elicoptere de lupta, ne-au declarat, joi, specialisti straini din domeniul industriei de aparare. Potrivit acestora, de circa 18 luni se desfasoara "discutii preliminare", atat in Romania cat si in strainatate, intre oficiali romani si reprezentanti ai marilor companii internationale care produc elicoptere militare. Cele doua modele care intre se va lua decizia finala par sa fie H 215, produs de compania europeana Airbus, si Black Hawk, produs de firma americana Lockheed Martin. H 215 are avantajul ca va fi produs chiar in Romania, la Ghimbav-¬ indiferent de faptul daca Romania va cumpara, sau nu, elicoptere de acest model. Black Hawk are avantajul ca este realizat de firma americana Lockheed Martin, care este si producatorul avioanelor de lupta F-16, recent cumparate de MApN. Elicopterele Black Hawk se produc insa in Polonia, iar sansele de a se produce, in Romania, macar anumite componente ale acestor aeronave sunt deocamdata extrem de reduse. Specialistii Fortelor Aeriene ale Romaniei lucreaza in prezent la un studiu de fezabilitate asupra modelului de elicopter necesar, ne-au precizat sursele citate. Concluziile acestui studiu ar urma sa fie prezentate conducerii MApN la sfarsitul anului 2017 sau la inceputul anului 2018, anunta Romania Libera Sorin Gadola, fostul investitor principal al Untold, a anuntat pe Facebook ca sufera de o boala autoimuna foarte grava. Anul trecut el a renuntat la partea lui din firma care organizeaza cel mai mare festival din Romania pentru 540 de lei. Tanarul spune ca a reusit sa se trateze la o clinica de medicina alternativa din Cluj-Napoca, al carei partener a devenit. Sorin Gadola, fiul omului de afaceri clujean Stefan Gadola, un fost electrician ajuns om de afaceri cu o avere de 34-36 de milioane de euro, conform editiei din 2016 a Top 300 Capital "Cei mai bogati romani", a devenit cunoscut in 2015, dupa terminarea primei editii Untold. Faptul ca prima editie a festivalului a fost organizata de un ONG si mai ales faptul ca Primaria Cluj-Napoca a alocat 400.000 de euro pentru organizare a creat controverse uriase, inclusiv rapoarte ale Curtii de Conturi care concluzionau ca atat municipalitatea, cat si Consiliul Judetean au facut finantari nelegale (cazul se afla pe masa judecatorilor clujeni, deoarece autoritatile locale au contestat rapoartele, in aceeasi situatie aflandu-se, spre exemplu, si Festivalul International de Film Transilvania), noteaza Adevarul Institutul Levantului, unul dintre cele mai controversate organisme cu finantare de la buget, nu va avea pereche nu doar in Romania, ci pe plan international, sustine Emil Constantinescu. Fostul presedinte a fost criticat la scena deschisa pentru aceasta initiativa pe bani publici si cu potential real de a ramane o colectie de sinecuri. Fostul presedinte a iesit la rampa cu o declaratie cel putin bizara: "Consider acest Institut al Levantului drept cel mai important institut pe plan mondial, pentru ca el va arata superioritatea radacinilor", a declarat Emil Constantinescu intr-un interviu, potrivit Digi 24 . Potrivit acestuia, insitutul recent creat si pe care il conduce, "va arata nu doar ca aici se afla radacinile stiintei, ale democratiei, ale religiilor, ale statului de drept, ci matca tuturor valorilor. Noi vedem astazi doar ISIS si teroristi, nu algebra inventata pe acele meleaguri. In momentul acesta, cred ca noua speranta pentru lumea mondiala este partea asta de Orient unde au fost radacinile, reintoarcerea la Orient. Pentru ca restul repeta astazi ce s-a intamplat la sfarsitul Antichitatii, cand Imperiul Roman a apus, a intrat in decadenta si a rezistat in Est. Civilizatia a rezistat secole la rand in cadrul Imperiului Roman de Rasarit, prin cultura bizantina, pana cand s-a refacut din nou in Vest".Avionul de pe cursa Moscova-Chisinau cu vicepremierul rus Dmitri Rogozin la bord a fost intors din drum de catre autoritatile aeronautice ale Romaniei. Aeronava s-a rotit deasupra Ungariei de mai multe ori apoi a aterizat la Minsk, iar la scurt timp Rogozin a postat pe o retea de socializare un mesaj amenintator: "Autoritatile romane au pus in pericol viata pasagerilor cursei comerciale S7, femei si copii. Combustibilul ne-a ajuns doar pana la Minsk. Asteptati raspuns, nemernicilor". Rogozin urma sa ajunga la Chisinau la invitatia presedintelui moldovean, Igor Dodon, pentru a participa sambata, alaturi de seful gruparii separatiste de la Tiraspol, Vadim Krasnoselski, la manifestatiile prilejuite de aniversarea a 25-a de la initierea misiunii de mentinere a pacii la Nistru. "Sarbatoarea" pe care Dodon, Krasnoselski si Rogozin intentioneaza sa o organizeze in regiunea transnistreana este contestata chiar si de liderul comunist pro-rus de la Chisinau, Vladimir Voronin. Intr-un interviu pentru "Tribuna.md", acesta se declara indignat de faptul ca se incerca transformarea unei tragedii in sarbatoare: "E o bataie de joc fata de miile de oameni care au cazut in acea prostie numita "razboi". Ce fel de sarbatoare, cand ei, in aceasta zi, au impuscat in oameni. Este o zi de doliu! Am mai spus: Ei nu sunt sanatosi! Si iata confirmarea", a mentionat liderul PCRM. Potrivit lui, in aceasta zi, presedintele Republicii Moldova ar trebui sa semneze un decret ca sa fie coborate in berna toate drapelele de stat, scrie Deutsche Welle