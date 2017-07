Subiectele zilei: Cat timp i-a luat "cartitei" din DNA sa fotografieze informarile SRI privind firma Tel Drum; O noapte de la Vanghelie: cinci milioane de euro. Cel mai scump "vanghelion" a costat cat constructia unui spital; Autodistrugerea administratiei Trump este in desfasurare

Unul dintre cele mai mari secrete ale mandatelor fostului primar al sectorului 5 a fost costul petrecerilor fabuloase de la Romexpo, de Revelion. "Romania libera" a aflat, in exclusivitate sumele enorme platite: pana la cinci milioane de euro pentru o astfel de petrecere. "Vanghelioanele", cum au fost numite, erau "cireasa de pe tortul" popularitatii excentricului edil, televiziu-nile nationale inghesuindu-se, saptamani in sir, sa prezinte evenimentul, incepand cu cozile la bilete pana la descrierea listei de vedete care urmau sa cante in fata a 6.000-7.000 de oameni. In spatele grandorii se ascundeau, insa, o multime de ilegalitati, in special financiare: preturi umflate, facturi de sute de mii de lei fara servicii prestate, inexistenta unei autorizatii-cheie, spagi convertite in sampanie, cozonaci si apa minerala, scrie Romania Libera. Producatorii auto germani se confrunta cu un nou soc, dupa ce o instanta din Stuttgart a decis sa interzica tehnologia diesel in orasul de origine al Mercedes-Benz si Porsche. La aproape doi ani de la aparitia scandalului Dieselgate al carui protagonist a fost grupul Volkswagen AG, lucrurile sunt departe de a se aseza pentru producatorii de masini alimentate cu motorina. Dupa ce mai multe autoritati nationale au anuntat ca vor sa interzica folosirea masinilor diesel - piata ocupata in mare masura de producatorii germani -, un judecator din Stuttgart da o lovitura de gratie unor constructori ca Mercedes-Benz si Porsche care au sediile centrale chiar in oras. Judecatorul Wolfgang Kern a interzis conducerea vehiculelor diesel, considerand ca aceasta ar fi sungura solutie pentru curatarea rapida a aerului. Decizia lui Kern poate influenta si alte procese similare din Germania, arata Adevarul. Prin copilarie, vreo sapte ani pana cand si-au cumparat parintii masina, am mers doar cu CFR intre Bucuresti si-un sat la vreo 40 de kilometri de Capitala. Nu era nimic senzational la mersul ala, trenul arata jalnic si pleca din gara Titan. Intre timp, am ajuns sa calatoresc in mai multe orase cu trenul si pentru ca n-aveam ce face in ultima deplasare, m-am gandit ce motive ai avea sa mai alegi CFR. Desigur, nu e vorba de plecarile in care doar trenul e solutia, ca n-ai incredere in microbuze, n-ai masina si avioanele nu au curse acolo. Atunci, nu mai decizi tu, ci conjunctura nefericita a infrastructurii. Dupa relatia cu CFR din copilarie, am ajuns sa mai folosesc trenul in Europa si in America. Am mers cu trenul intre Venetia si Verona, confort si viteza mare, relateaza Vice. Intre anii 1892 si 1954, au sosit pe Ellis Island, celebrul punct de triere a strainilor sositi in Statele Unite, peste 12 milioane de imigranti, o medie zilnica de peste 500 de persoane. Augustus Francis Sherman, grefier la administratia insulei pret de 33 de ani si mare pasionat de fotografie, fascinat de diversitatea etnica si culturala a nou-sositilor pe taram american, a realizat, incepand din 1904, sute de portrete cu acestia. Printre ei, si o mana de romani. In 1907, fotografiile lui Sherman au fost publicate in revista National Geographic, scrie Mashable.com. Multe dintre aceste imagini, alaturi de alte fotografii vechi, au fost reconstruite digital si colorate de Jordan Lloyd, mai-marele de la Dynamichrome.com, "firma specializata in servicii de reconstruire color de inalta fidelitate in domeniul culturii, istoriei si al divertismentului", dupa cum anunta site-ul companiei, informeaza Romania Libera. Noul director de comunicare al Casei Albe este reflexia alter ego-ului prezidential. Diatribele lui Anthony Scaramucci impotriva altor membri ai administratiei arata cat de vulgara este aceasta, crede Michael Knigge. Cine a crezut ca s-a atins limita cea mai de jos, dupa trista iesire din scena a purtatorului de cuvant Sean Spicer si atacurile permanente ale lui Donald Trump pe Twitter impotriva propriului procuror-general, s-a inselat amarnic. Din cel putin trei motive, iesirile nervoase ale lui Scaramucci impotriva fostului sef de cabinet de la Casa Alba, Reince Priebus (inlocuit intre timp cu fostul general John Kelly) si a strategului-sef al lui Trump reprezinta ceva absolut inedit. Socheaza, in primul rand, desconsiderarea sau, mai bine spus, ura care tasneste din cuvintele lui Scaramucci la adresa rivalilor politici. Retorica acestuia este, in aceasta forma, ceva iesit din comun chiar si pentru un reprezentant al administratiei Trump, potrivit Deutsche Welle. Am scos nota din fisetul metalic si am pus-o jos pe mocheta in dreptul scaunului meu. Eu ma aflam la birou si stateam pe scaun", povesteste, in declaratia data la DNA, comisarul-sef Dan Emil Manolachi. Documentele erau note SRI, iar fotografiile au ajuns la un secretar de stat PSD. Pentru divulgarea secretului de stat, Manolachi a fost condamnat la 8 ani de inchisoare. Sentinta nu este definitiva. "La sfarsitul anului 2012, inceputul anului 2013, nu-mi aduc cu exactitate ziua si ora, procurorul de caz m-a delegat sa fac verificari intr-un dosar penal al carui numar nu mi-l amintesc si in care urma sa fac verificari cu privire la contractele incheiate de Primaria Alexandria. In fapt, procurorul de caz mi-a inmanat o nota a Serviciului Roman de Informatii (SRI) in care erau cuprinse date si informatii referitoare la persoane fizice si juridice care incheiase contracte cu Primaria Alexandria. Din nota respectiva, eu trebuia sa verific datele persoanelor care figurau acolo, noteaza Adevarul