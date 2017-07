Subiectele zilei: Doua treimi dintre romani nu-si permit o vacanta; Cele 8 vaccinuri obligatorii la inscrierea copiilor in invatamant. Ce se intampla daca parintii refuza imunizarea; De ce ii tin mii de romani spatele parintelui Pomohaci

O statistica a Eurostat arata ca 66,6% dintre romani nu si-au permis anul trecut o vacanta de o saptamana departe de casa. Comparativ, la nivelul Uniunii Europene doar o treime din populatie s-a aflat intr-o situatie similara. Statele membre care inregistreaza cel mai mic procent de oameni care nu isi permit o data pe an o vacanta de o saptamana departe de casa sunt: Suedia (8,2%), Luxemburg (13,1%), Danemarca (13,7%), Finlanda (14,2%), Austria (15,4%) si Olanda (16,2%). La polul opus, tarile membre UE unde, in 2016, peste jumatate din populatie nu si-a permis o vacanta de o saptamana departe de casa au fost: Romania (66,6%), Croatia (62,8%), Bulgaria (56,4%), Grecia (53,6%), Cipru (53,5% in 2015) si Ungaria (50,7%), informeaza Digi 24 Ce ar putea scoate oare tara din intunericul in care s-a vazut aruncata in ultimii ani? PNL propune un "cabinet din umbra". Dar asa cum e alcatuit, acest guvern paralel numai lumina nu pare sa fie in stare sa aduca. Cateva zile sub soarele necrutator al Meditarenei te pot lecui de orice posibil dispret fata de notiunea de umbra, oricat de frecvent am utiliza-o peiorativ, in opozitie fata de cuvinte incarcate de sens pozitiv, precum lumina. Se aude ca PNL si-a oferit mai nou, in fine, un "guvern din umbra". Ce bine, am exclamat, bucurandu-ma sincer. Asa face opozitia si in democratiile occidentale, mi-am spus. E timpul sa fericim si meleagurile dintre Carpati si Dunare cu unul ferches, gigea si lustruit ca pantofii domnilor pe care banii ii dau afara din palate si ii expediaza val vartej la investitii in Brazilia domnilor Dragnea si compania, relateaza Deutsche Welle Preotul Cristian Pomohaci, exclus din Biserica Ortodoxa Romana si cercetat de Parchetul General pentru racolare de minori in scopuri sexuale, continua sa fie aplaudat la scena deschisa, iar enoriasii fac scut in jurul lui in ciuda acuzatiilor grave care i se aduc. "Adevarul" a incercat sa afle din ce motiv mii de romani ii iau apararea parintelui, mergand pana la a-i ataca violent pe criticii acestuia. De unde acest val de simpatie fata de un preot acuzat ca ar fi racolat minori in scopuri sexuale? Am incercat sa aflam de la specialisti care sunt mecanismele psihologice din spatele unei astfel de atitudini. Psihologul Mihai Copaceanu afirma ca este vorba de cel putin doua categorii de sustinatori: cei care ii pretuiesc calitatile spirituale si cei care ii apreciaza talentul artistic, scrie Adevarul. Opt vaccinuri vor fi obligatorii incepand cu anul viitor inainte de intrarea in colectivitate, iar in cazul in care schema de imunizare este inexistenta sau partiala, parintii trebuie sa prezinte calendarul de de recuperare. Vaccinurile obligatorii sunt cele impotriva difteriei, tetanosului, tusei convulsive, poliomielitei, rujeolei, rubeolei, oreionului, hepatitei B, iar consimtamantul pentru vaccinare se prezuma ca fiind dat, exceptie facand situatiile in care parintii sau persoana responsabila refuza in scris vaccinarea copilului minor. In cazul refuzului vaccinarii sau consilierii, parintii risca de la avertismente la amenzi de pana la 10.000, precum si sesizarea Protectiei Copilului cu privire a suspiciunea de incalcare a drepturilor minorului. Prevederile sunt cuprinse in proiectul de lege al vaccinarii, pus in dezbatere publica de Ministerul Sanatatii, potrivit Gandul Daca mergi pana la Westfield - un monolit de piatra construit acum zece ani in districtul Shepherd's Bush - o sa vezi un grup mare de caravane si rulote. Podul gazduieste comunitatea Travellers inca din secolul XIX, dar a fost desemnat oficial drept cartier al comunitatii de catre primarie in 1976. Membrii comunitatii au pareri impartite despre cum e sa locuiesti in preajma unei autostrazi aglomerate. Unii spun ca s-au obisnuit atat de tare cu zgomotul ca nu pot dormi fara el. Altii, precum Martin O'Donnell, se plang ca oamenii arunca gunoaie de pe pod. Unii isi fac griji despre poluare. Desi s-au facut numeroase teste care au demonstrat ca poluarea nu e mai mare sub pod decat in alte zone, O'Donnell stie ca lucrurile nu stau chiar asa, arata Vice. Cat de afectata e industria germana auto? La asa-numitul summit Diesel, se va cauta gasirea unei solutii de depasire a actualei crize. Pe seama contribuabililor? Miercuri se intalnesc la Berlin marii producatori auto din Germania la summitul Diesel, mai precis la "Forumul national Diesel", potrivit denumirii sale oficiale. Invitatia a fost lansata de ministrul federal al Transporturilor, Alexander Dobrindt, si de ministra Mediului, Barbara Hendricks. Scopul reuniunii este adoptarea de masuri menite sa reduca emisiile nocive ale automobilelor cu motor Diesel. La discutii vor participa si reprezentanti ai altor ministere si oficii de resort din landurile federale. Nu insa si din partea cancelariei federale, dupa cum s-a comunicat la o conferinta de presa saptamana trecuta, conform Deutsche Welle