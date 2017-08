Subiectele zilei: Situatie incredibila in Ministerul de Interne: Secretarul de stat Cornel Ciocoiu a fost demis si reangajat; Salarii nesimtite votate cu doua maini in toata administratia locala din Romania. Lista sefilor care incaseaza lunar o avere; Vanghelioanele, teapa cu repetitie

Oficialul MAI Cornel Ciocoiu a fost demis de Guvernul Grindeanu pe 19 iunie, pensionat pe 29 iunie si reangajat de Guvernul Tudose pe 30 iunie. Acum are o pensie de 13.736 lei si un salariu de 8.187 lei. Premierul Sorin Grindeanu a semnat pe 19 iunie decizia de demitere din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne a lui Cornel-Gabriel Ciocoiu, responsabil cu activitatile de asigurare a ordinii si sigurantei publice, decizia fiind publicata in Monitorul Oficial. Chestorul fusese numit secretar de stat la data de 29 martie 2017, inainte ocupand functia de director al Directiei Generale Management Operational din MAI. Asa se face ca, la doar 45 de ani, fostul politist a decis sa treaca in rezerva, solicitare consfintita de presedintele Klaus Iohannis. Pensia militara a fost calculata la 13.736 lei, potrivit Romania Libera In majoritatea localitatilor din Romania au fost convocate in ultimele zile sedinte de consiliu local sau judetean, al caror punct principal pe ordinea de zi a fost cresterea lefurilor angajatilor din administratia publica. De la 1 iulie, conform noilor prevederi locale, cel mai mare salariu de primar in administratia publica din Romania ajunge la 14.500 de lei brut. Atmosfera de semi-clandestinitate in care au avut loc multe dintre intalnirile alesilor a avut ca scop votarea de urgenta a unor hotarari locale care sa puna indemnizatiile si salariile functionarilor si angajatilor in acord cu prevederile Legii-cadru 153/2017, privind salarizarea personalului platit din fondurile publice, intrata in vigoare pe 28 iunie. Practic, incepand din luna august 2017, mii de angajati din primarii si consiliile judetene vor pleca acasa cu lefuri majorate de 2-3 ori. Pentru primari, viceprimari, presedinti de consilii judetene si vicepresedinti, indemnizatia lunara este fixa si stabilita in anexele Legii 153/2017, noteaza Adevarul Actionarii celor doua firme care au organizat celebrele petreceri de Anul Nou brevetate de Marian Vanghelie au tras Primariei Sectorului 5 o teapa de aproape patru milioane de lei. Simplu: in urma revelioanelor organizate de Modus Production si LA Entertainment International, Uniunea Compozitorilor si Muzicologilor din Romania - Asociatia pentru Drepturi de Autor (UCMR-ADA) a obtinut in instanta plata a 3,9 milioane lei. De ce s-a ajuns in situatia in care -UCMR-ADA sa obtina aproape un milion de euro de la primaria condusa de Marian Vanghelie? Deoarece, inainte de spectacole, nu s-a solicitat autorizatie de licenta neexclusiva pentru utilizarea operelor muzicale si nu s-au platit remuneratii pentru drepturi de autor, informeaza Romania Libera Cand ranile trecutului romano-maghiar sunt redeschise de catre politicieni, mass-media si omul de rand, cei mai sensibili la derapajele care incita la ura sunt tocmai istoricii care provin din familii mixte. Un astfel de om este Bogdan Munteanu, pe care l-am intalnit acum o saptamana la Brasov, desi ne stiam de ceva vreme de pe internet. Bogdan Munteanu, 31 de ani, este absolvent de istorie la Universitatea Babes-Bolyayi (UBB) si are un master in istorie, pentru care a studiat la Cluj si la Graz (Austria). S-a concentrat pe istoria moderna, perioada pentru care e greu sa gasesti un "de la cat pana la cat". La insistentele mele, Bogdan o defineste, cel putin pentru Ardeal, de la Supplex Libellus Valachorum pana la Marea Unire. Cum insa, ca absolvent de istorie, a studiat si alte epoci, am vorbit cu el despre cum ajunge istoria sa fie diferita, in functie de cine o scrie si cine o citeste, scrie Vice Proiectul de lege privitor la vaccinarea obligatorie, pe care l-a propus guvernul Tudose, provoaca in societate reactiile cele mai vii si mai contradictorii. Vaccinarea obligatorie a devenit o tema politica de primplan. Nu este sigur ca inmultirea cazurilor de rujeola in ultima jumatate de an este, cu adevarat, un motiv de alerta, desi autoritatile medicale se straduiesc sa prezinta lucrurile in acest fel, dar subiectul atinge unul dintre cele mai delicate resorturi ale politicului. Vaccinarea a devenit o componenta importanta a politicilor moderne care nu mai vizeaza preocuparile private, ci sanatatea unei colectivitati privite in ansamblul sau. "Sanatatea publica" e un concept modern dezvoltat in statele nationale centralizate, care fac din "sanatatea natiunii" un obiectiv major. In Romania aceste preocupari iau, fireste, amploare dupa 1918, atunci cand statul romanesc national, in forma sa de maxima extindere, initiaza campanii ample de educatie sanitara in zonele rurale, conform Deutsche Welle Peste 1.200 de dosare au fost depuse in decurs de o luna la Directia Generala de Asistenta Sociala Bucuresti pentru obtinerea stimulentului financiar de 2.500 de lei pentru nou-nascuti, acordat de Primaria Capitalei. Pentru a beneficia de aceasta suma, cel putin unul dintre parinti trebuie sa aiba domiciliul sau resedinta in Bucuresti, iar copilul sa se fi nascut intr-una dintre maternitatile din Capitala. Potrivit municipalitatii, in perioada 3 - 28 iulie au fost depuse 1.208 dosare de solicitare a stimulentului financiar, cele mai multe cereri, 259, fiind din Sectorul 6, urmat de Sectorul 3 cu 250 de cereri, Sectorul 4 - 198, Sectorul 2 - 183, Sectorul 5 - 174 si Sectorul 1, cu 144 de cereri, potrivit unui comunicat al PMB, citat de News.ro. Din numarul total de dosare, 1.125 au fost depuse de parinti cu domiciliul in Bucuresti, iar restul de 83 au viza de flotant, potrivit Digi24