Unde duc excesele pensiilor speciale: Chestorul Cornel Ciocoiu, pensionat la 45 de ani pe 29 iunie, cu peste 13.000 de lei pe luna, a fost reangajat dupa o zi, cu salariul de 8.000 de lei

Acesta are acum o pensie de 13.736 lei la care se adauga un salariu de 8.187 lei.Cornel Ciocoiu a fost demis din functia de secretar de stat in Ministerul Afacerilor Interne in 19 iunie de premierul de atunci, Sorin Grindeanu, in plina criza guvernamentala, cand Liviu Dragnea ii cerea demisia. Chestorul fusese numit secretar de stat in 29 martie, inainte ocupand functia de director al Directiei Generale Management Operational din MAI, potrivit cotidianului Romania Libera.Cand a fost demis, chestorul in functie de 45 de ani a decis sa treaca in rezerva, iar decretul a fost semnat de presedintele Klaus Iohannis. Pensia militara a fost calculata la 13.736 lei.Intre timp, insa, Sorin Grindeanu a pierdut lupta cu Liviu Dragnea si a fost demis, fiind numit un nou guvern, condus de Mihai Tudose, in care Carmen Dan, o fidela a lui Dragnea, si-a pastrat functia de ministru de Interne."La doar o zi de cand iesise oficial la pensie, Cornel Ciocoiu a fost angajat, din nou, ca secretar de stat in cadrul MAI, avand o indemnizatie de 8.187 lei la care se adauga si alte sporuri neprecizate", arata Romania Libera.Surse oficiale citate de cotidian afirma ca "secretarul de stat, Cornel Ciocoiu a fost eliberat din functie, independent de vointa dansului la data de 19.06, de catre premierul in functie la acea data, Sorin Grindeanu. Legea permite ca, la data destituirii dintr-o functie, ofiterul care indeplineste anumite conditii sa poata opta pentru o pensie anticipata partiala. La momentul optiunii pe care a facut-o pentru pensie nu exista nicio certitudine ca s-ar mai putea intoarce pe vreo functie in minister. Ulterior, la data de 30 iunie a.c. avand in vedere nevoia de continuitate a programului de guvernare in domeniul MAI, decizia premierului Tudose a fost de a-l renumi in functia anterior detinuta pe Cornel Ciocoiu. (Decizia nr. 504 din 30 iunie 2017). Ceea ce s-a intamplat in plan politic nu poate fi imputat domnului Ciocoiu".Potrivit acestor sruse, chestorul n-ar fi incasat pana acum nicio pensie.