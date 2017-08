​Subiectele zilei: Omenirea traieste "pe datorie" incepand de astazi; Ce pune Romania pe masa pentru a gazdui Agentia Europeana a Medicamentului; Pensiile militarilor, miza ascunsa: dependenta de tip mafiot intre subordonati si sefi

Cum functioneaza o diversiune stie orice sut: faci zgomot in partea stanga ca sa scotocesti prin buzunarul din partea dreapta. Nu stiu daca Olguta Vasilescu a deprins tehnica de la sutii Craiovei sau din alta parte, dar cert ramane faptul ca participa la actiune: ea e cea care a facut zgomot in partea stanga in chestiunea pensiilor speciale. Acum sa vedem ce se afla in buzunarul din partea dreapta. Acum cateva zile, portalul Profit.ro a publicat draftul ordonantei de urgenta care ar urma sa repuna pe alte baze toate pensiile speciale: militari, politisti, servicii secrete, magistrati, piloti, diplomati, parlamentari si care or mai fi. Regandirea pensiilor speciale este, fara doar si poate, un scop nobil, noteaza Adevarul Uniunea Europeana este pregatita sa adopte masuri impotriva Statelor Unite ca reactie la sanctiunile impuse Rusiei, a avertizat miercuri seara Jean-Claude Juncker, presedintele Comisiei Europene, in contextul in care noile masuri americane afecteaza companii europene. Statele Unite au impus sanctiuni suplimentare Rusiei, din cauza presupusei implicari in scrutinul prezidential american. Noile masuri afecteaza afaceri ale unor companii europene cu firme ruse, in special proiectul gazoductului Nord Stream 2, intre Rusia si Germania, Austria si Franta, scrie Gandul. "Eu am avertizat la summitul G7 de la Taormina (Italia) si la reuniunea G20 din orasul german Hamburg ca, in cazul in care americanii vor aproba noi masuri de sanctionare (impotriva Rusiei -n.red.), suntem pregatiti sa reactionam in mod adecvat in cateva zile", a declarat miercuri seara Jean-Claude Juncker, citat de postul OTS.Vaccinari obligatorii? Nu ne compromit ele drepturile si libertatea? Si cum sa ne raportam la atitudinea premierului Tudose in acest domeniu? Nu trebuie sa-l criticam sever din nou? Alintat de soarele torid al Mediteranei am revenit in nordul Europei simtindu-ma intr-o stare de spirit destul de concesiva ca sa ma indemne sa ridic steagul alb, intr-unele din razboaiele mele cu dregatori inapti, incompetenti, penali, plagiatori. Dar atentie. N-o fac. Pentru ca nu e totul bine. Cu toate acestea, anul dezastrelor populiste, 2016, pare sa nu fi trecut fara oarecari beneficii in materie de eforturi ale elitelor politice de a recastiga increderea popoarelor din lumea libera. Ca si cum nici usturoi n-ar fi mancat, nici gura nu le miroase, varii demnitari liberali si social-democrati din vest au schimbat brusc "calimera", scrie Deutsche Welle. Cu mare intarziere, Directia Nationala Anticoruptie (DNA) a demarat cercetarile in cazul col. (r) Doru Paraschiv, fost ofiter de contrainformatii militare. Acesta a reclamat in Justitie o serie de abuzuri savarsite impotriva sa in special de fostul ministru al Apararii, Gabriel Oprea si seful Directiei Generale de Informatii a Apararii (DGIA), gen. Marian Hapau. Desi are mari probleme cu justitia, Hapau conduce in continuare DGIA, dar, potrivit unor surse politice, are zilele numarate, in contextul schimbarilor din serviciile de informatii. Despre ilegalitatile savarsite impotriva col. (r) Doru Paraschiv de catre Gabriel Oprea si camarila sa "Romania libera" a scris pe larg. In 2014, col. Paraschiv, la acea vreme ofiter al Directiei de Contrainformatii si Securitate Militara (DCiSM), parte componenta a DGIA, a fost acuzat de "facilitarea scurgerii de informatii clasificate catre persoane neautorizate", relateaza Romania Libera. Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, este de parere ca dosarul de candidatura pentru mutarea acestei agentii de la Londra la Bucuresti este "foarte solid". Voci din opozitie sustin contrariul. Termenul de depunere a candidaturilor pentru a gazdui, dupa Brexit, cele doua agentii ale UE cu sediul in Marea Britanie, Agentia Europeana pentru Medicamente (EMA) si Autoritatea Bancara Europeana (ABE), a expirat luni, la miezul noptii. Romania si-a depus dosarul in ultima zi, luptandu-se cu alte 18 state membre. Pentru ABE si-au depus candidatura 8 state membre, informeaza EurActiv. Cand colegii lui Ali Gharavi si ai lui Peter Steudtner au auzit ca acestia au fost retinuti in Turcia, alaturi de reprezentantii a sase ONG-uri turcesti cunoscute, au presupus ca a fost vorba de o neintelegere. Ali, consultant IT, si Peter, un antrenor de wellness anti-violenta din Germania, se aflau in Istanbul pentru un workshop. Au avut astfel de workshopuri in Mexic si Pakistan, dar e prima oara cand au ajuns in inchisoare din cauza muncii lor. Dar detentia celor doi n-a fost un accident. Luna aceasta, dupa 12 zile petrecute in custodia politiei, ambii barbati au fost trimisi din nou in inchisoare, alaturi de alti patru barbati, printre care si Idil Eser, directorul organizatiei Amnesty Turcia. Cu totii se confrunta cu acuzatii absurde de terorism, arata Vice. Tensiunile sunt extreme. Amenintarile repetate si extrem de credibile venite de la Phenian, sustinute de o intensificare fara precedent a testelor cu rachete nucleare, au trecut demult de ceea ce fusese considerat, in mod gresit, doar o retorica paranoica a unui lider politic, ultimul din generatia dictatorilor absoluti produsi de universul comunist. In consecinta, se evoca, acum la modul deschis, scenarii de razboi care cuprind serii de lovituri asupra Coreei de Nord, instalatiilor nucleare sau de productie a armamentului chimic, rampelor de lansare (rachete cu incarcaturi conventionale, nucleare sau chimice), principalelor baze sau locatii temporare identificate prin satelit pentru armament conventional sau impotriva buncarelor unde se afla centrele de control si comanda, atat cele militare cat si cele politice, conform Adevarul Omenirea si-a consumat pana miercuri totalitatea resurselor pe care planeta le poate produce intr-un an si va trai deci "pe datorie" pana la 31 decembrie, a calculat ONG-ul Global Footprint Network, dezvaluind ca acest moment survine tot mai devreme in fiecare an, relateaza AFP. Miercuri, 2 august, semnifica pentru Terra "Overshoot Day". "Incepand de la aceasta data, umanitatea isi va fi consumat totalitatea resurselor pe care planeta le poate produce intr-un an", scriu Global Footprint si WWF intr-un comunicat comun, relateaza Agerpres. Pentru calculele sale, Global Footprint tine cont de amprenta de carbon si de resursele consumate pentru pescuit, cresterea animalelor, culturi, constructii si utilizarea apei, precizeaza Digi 24.