Subiectele zilei: Putin il transforma in erou pe sangerosul dictator Stalin, vinovat de moartea a milioane de oameni; "Idiotii utili ai lui Putin" care fac jocurile murdare ale liderului de la Kremlin in apropierea Romaniei;

Filmul "Sa-l vezi pe Stalin" este ultima actiune a Kremlinului de a-l "primeni" pe fostul dictator rus, vinovat de uciderea a milioane de oameni. Filmul, sponsorizat de stat, are menirea sa schimbe in primul rand mentalitatea rusilor in privinta acestui "mare om de stat", cum il considera Putin. Cresterea popularitatii lui Stalin nu trebuie sa surprinda pe nimeni. Putin este un fan declarat al liderilor sovietici, indiferent cat au fost de sangerosi, iar ca urmare "fireasca" este sustinerea de catre Moscova a dictaturilor lui Bashar al-Assad in Siria, Kim Jong-un in Coreea de Nord si Nicolas Maduro in Venezuela. Reabilitarea dictatorilor si a actiunilor militare "Interesele Rusiei" sunt pe primul plan, iar discutiile despre principii democratice, drepturile omului, libertatea popoarelor nu intra in strategiile Kremlinului. Tatucul Stalin a dovedit din plin ca atunci cand o dictatura se pune in miscare, nici propriul popor nu mai conteaza, scrie Romania Libera Presedintele rus recurge la diversi lideri politici, numiti de analisti "idioti utili", dupa o expresie atribuita lui Lenin, pentru a-i promova agenda in statele ex-sovietice care incearca sa se apropie de Occident. Cei mai zelosi si mai periculosi sunt presedintele Moldovei, Igor Dodon, liderul transnistrean Vadim Krasnoselski si liderul separatist din Donetk, Aleksandr Zaharcenko. Acestia au agitat apele, recent, in apropierea Romaniei. De cand s-a instalat in scaunul de presedinte al Republicii Moldova, Igor Dodon (foto jos) tot incearca sa devieze Chisinaul de pe traseul sau european, spre Rusia. Seful statului moldovean a avut mai multe deplasari la Moscova unde s-a intalnit inclusiv cu liderul de la Kremlin caruia i-a promis ca va aduce Moldova in Uniunea Euroasiatica si va pune cruce Acordului de Asociere cu UE. Ultimele demersuri ale lui Igor Dodon, incercarile de a participa la a actiunile organizate in stanga Nistrului cu ocazia aniversarii a 25-a a misiunii de pacificare, de a oferi distinctii de stat pacificatorilor rusi si de a se intalni cu controversatul vicepremier rus Dmitri Rogozin au atras guvernul de la Chisinau si Bucurestiul intr-un scandal diplomatic cu Moscova, noteaza Adevarul Aproximativ 6 milioane de lei lunar estimeaza sa economiseasca Guvernul Romaniei prin plafonarea indemnizatiei pentru cresterea copilului, potrivit notei de fundamentare a ordonantei de urgenta pregatita in acest sens de catre Ministerul Muncii. Institutia propune ca suma maxima oferita mamelor pentru concediul maternal sa fie de 8500 de lei pe luna. In prezent, indemnizatia se acorda in cuantum de 85% din media veniturilor nete realizate in ultimii 12 luni din ultimii doi ani anteriori datei nasterii copilului, si nu poate fi mai mica de 85 % din cuantumul salariului minim brut pe tara garantat in plata. Potrivit notei de fundamentare, obtinuta de catre Romania libera, doar 1100 de persoane primesc acum o suma care sa depaseasca plafonul de 8500 de lei pe luna, propus de Ministerul Muncii. "Lunar, pentru indemnizatia pentru cresterea copilului se platesc, in medie 274 milioane lei, din care aproximativ 130 milioane lei (47,4% din total) pentru beneficiarii care primesc cuantumul minim al indemnizatiei (85% din salariul minim brut pe tara garantat in plata - 1233 lei), 128 milioane lei (46,7% din total) pentru cei al caror cuantum se situeaza pana la 8500 - 8700 lei, cei 1100 de beneficiari care primesc o indemnizatie mai mare de 8700 lei primind aproximativ 16 milioane lei lunar (5,9% din total)", se arata in document, potrivit Romania Libera Dupa ce un barbat de 33 de ani a murit calcat de tren pe pasarela care leaga cele doua maluri ale lacului Herastrau, bucurestenii si-au reamintit cat de incompetente sunt autoritatile romane cand vine vorba despre rezolvarea unor probleme simple. Mai exact, Primaria Capitalei si Ministerul Transporturilor se chinuie de aproape doi ani sa demareze construirea unei pasarele pietonale peste lacul Herastrau. Primaria spune ca a solicitat avizul de principiu privind amplasarea pasarelei inca din 2015, dar a fost refuzata de doua ori, in timp ce oficialii de la Ministerul Transporturilor au declarat ca ALPAB (Administratia Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti), care se afla-n subordinea primariei, n-a trimis niciodata documentatia tehnica in baza careia Ministerul sa emita acel aviz. La aproape doua luni de la moartea barbatului, pe 2 august, MApN si Primaria Capitalei au emis doua comunicate de presa prin care-i informau pe bucuresteni ca Batalionul 3 Geniu a construit un pod metalic provizoriu in zona caii ferate din Parcul Herastrau. "Armata e cu noi!", ar fi strigat ALPAB si primaria dupa ce si-au vazut treaba facuta de altii, conform Vice Exista o miza ascunsa a ordonantei privitoare la pensiile militarilor? Si daca da, ce relevanta are ea pentru societate? Sedinta de guvern in care ar fi urmat sa se aprobe ordonanta de urgenta privind pensiile militarilor a fost amanata. Nu e clar daca e vorba de un motiv tehnic sau de unul politic. Subiectul a suscitat critici dintre cele mai acerbe, dar nu din motive de principiu, ci dintr-o perspectiva partizana absolut nerelevanta pentru cetateanul obisnuit. De exemplu cineva denunta intentia guvernului de a-i trimite la pensie pe toti generalii putin mai varstnici si, se subintelege, mai capabili din SRI, ceea ce ar pune in pericol siguranta statului. Altcineva, care avea informatii similare, dar din tabara opusa, jubila ca "generalii basisti" sunt scosi pe tuse printr-o veritabila lovitura de maestru. Admitem ca este posibil sa fie asa, dar problema de fond, adevarata problema, este aceasta: de ce s-ar intrista cetateanul roman ca niste generali din SRI se pensioneaza?, informeaza Deutsche Welle Ministerul Educatiei Nationale a publicat lista cu 271 de licee care vor beneficia de granturi pentru a creste rata de promovare a bacalaureatului. Din judetul Dolj sunt doar doua unitati de invatamant, care au intrat in acest program. Reprezentantii Inspectoratului Scolar Judetean Dolj spun ca programul se va extinde si la alte unitati, care sunt insa in faza de scriere a proiectelor pe care le vor depune in etapele urmatoare. Nu vor beneficia de acest program insa unitatile de invatamant care au avut procentul de promovare a bacalaureatului de 0%. Rezultatele primei sesiuni a examenului national de bacalaureat arata faptul ca in judetul Dolj, din cele 43 de unitatii de invatamant liceal doar la cinci procentul de promovare a fost peste 90%. Scolile aflate in aceasta situatie pot obtine granturi de pana la 100.000 de euro prin programul ROSE, pentru derularea de activitati care sa scada abandonul scolar si sa creasca performanta la examenul national. Ministerul Educatiei Nationale a afisat lista cu 271 de unitati scolare care vor beneficia de aceasta finantare. Din judetul Dolj, doar doua licee apar in acest program, respectiv Liceul "Traian Vuia" si Colegiul de Industrie Alimentara Craiova, noteaza Gazeta de Sud