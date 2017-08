Subiectele Zilei: Cum functiona "Banca Romana de Comert Corcodel", afacerea unui comandant din Jandarmerie; Criza din Politia Romana. Chestorii au pensii de lux, politistii de rand sunt mai putini si mai saraci; Gest disperat al unor copii romani luati de langa mama lor in Finlanda. Cum s-au gandit sa atraga atentia asupra situatiei lor

Mihai si Maria, aflati in case de copii separate, nu au mai putut fi vizitati de mama lor de o luna din cauza programului impus de sistemul de servicii sociale din Tampere, Finlanda. Camelia Smicala (45 de ani), medic roman originar Piatra Neamt, isi duce tot mai greu cosmarul vietii in Finlanda, unde institutiile statului i-au smuls copiii cu forta si i-au plasat in institutii de protectie. Femeia suporta astfel efectele unui proces de divort de sotul ei finlandez, iar de mai bine de un an este nevoita sa traiasca departe si de cei doi copii, Mihai (11 ani) si Maria (10 ani). Dupa ce in luna aprilie a fost condamnata la 6 luni de inchisoare (cu suspendare), pentru ofensa adusa autoritatilor finlandeze care venisera sa-i ia copiii, Camelia Smicala si-a pierdut slujba (lucra la o clinica din Tampere), dar a reusit sa-si gaseasca cu greu alt job. Pe langa toate aceste necazuri, serviciul social din orasul Tampere nu i-a acceptat mamei romance reprogramarea datelor de vizitare a celor doi copii, asa cum femeia ceruse dupa ce abia incepuse serviciul la noul loc de munca. Astfel, Camelia Smicala nu a reusit sa-si mai vada copiii de o luna. Zilele trecute, Camelia Smicala a aflat ca fiul ei, Mihai, a trimis o scrisoare presedintelui Finlandei, Sauli Niinisto, pentru a-i cere sa intervina in rezolvarea dramei familiei, anunta Adevarul Nu s-a uscat bine cerneala pe manuscrisul unei carti despre Trump, n-au amutit imprecatiile stangii apusene la adresa lui, ca mai tot ce s-a scris ori spus despre presedinte a si devenit, spre paguba generala, caduc. Timpul de injumatatire a ceea credem ca reprezinta Donald Trump e tot mai scurt. Nu apucam bine sa cercetam ultimele sale adnotari pe twitter ca Trump a incetat sa fie ce eram siguri ca ar fi Trump. Inconsistenta lui, nu doar in materie de angajari si demiteri, ci si in domeniul convingerilor sale volatile, ca si consecventa demna de o cauza mai buna a celor ce staruie sa-l demonizeze de parca ar fi un lider totalitar, n-au cum sa nu se repercuteze negativ si asupra raporturilor SUA cu Rusia si asupra lumii libere, conduse de americani. Care pare mai mult decat oricand in vrie. A devenit Donald Trump tinta unor acuze in tromba privind prezumtiva complicitate a echipei sale, ori a unora din ea, intre care propriul sau fiu, cu regimul Putin? Procurorul special, Robert Mueller, fost sef al FBI, personalitatea independenta insarcinata sa investigheze eventuale complicitati rusesti la alegerea lui Trump ca presedinte nu-si va pierde vremea. A instituit un asa zis "grand jury", indrituit sa examineze posibile probe in chestiune. Acest mare juriu i-ar putea la rigoare inculpa fie pe Paul Manafort, fie pe una din rudele sefului statului, in legatura cu intrevederea lor din timpul campaniei electorale cu rusoaica Natalia Veselnitkaia, scrie Deutsche Welle Gradul de dotare al Politiei Romane este asigurat in proportie de doar 61%. Aproape 90% din bugetul Politiei se duce exclusiv pe salarii, in timp ce investitiile nu trec de 9%. Politistii sunt putini si slab dotati logistic. In schimb, sefii lor si angajatii din MAI sunt platiti regeste si au pensii de lux. Moartea politistului Sorin Vezeteu, injunghiat mortal in timp ce patrula neinsotit in Gara Burdujeni din Suceava, a redeschis discutia despre criza de personal si de bani din Politie. In 2016, in Politie erau 60.878 de posturi, din care erau ocupate 49.302, adica un deficit de 15%, arata statistica Politiei Romane. E drept, un deficit de 15% nu pare foarte mare, insa problema e ca, din cei 49.302 politisti incadrati in sistem, aproape jumatate fac munca de birou, nu patruleaza, nu intervin in caz de pericol."Politia Romana e falsificata. Multi sunt politisti-cameleon, din structurile de suport, de exemplu medici, personalul de deservire cantina, cantareti, contabili", a spus Emil Pascut, liderul sindicatului politistilor Diamantul. Fiind putini, politistii sunt nevoiti sa patruleze singuri, inclusiv in zone de risc. Teoretic, in caz de pericol iminent pot folosi arma din dotare, practic, insa, ezita sa o faca din cauza hartuirii legale de care au parte dupa. In acest timp, cazurile de ultraj se inmultesc. Anul trecut, de pilda, au fost inregistrate 364 de agresiuni indreptate impotriva politistilor, anunta Romani libera Un studio de videochat din Iasi a gasit o metoda inedita de a-si promova activitatea. Pe langa reclamele de pe site-urile de profil, cele stradale sau din mass-media, firma parcheaza trei masini de teren, toate inscriptionate, in zona campusurilor universitare. In goana de a angaja cat mai multe fete pentru activitatea de videochat, care este legala in Romania, societatea din Iasi a achizitionat mai multe autoturisme marca BMW X4, a caror valoare de piata de site-urile de profil este estimata intre 45.000 si 50.000 de euro. Vehiculele au fost infoliate intr-o culoare tipatoare si inscriptionate cu mesaje de genul: "Ai mai castigat vreodata intre 400 si 2.000 de euro pe zi?" Cei trei bolizi au fost parcati o perioada de timp in campusul studentesc "Tudor Vladimirescu", ce apartine Universitatii "Gheorghe Asachi". De cateva zile, prezenta lor a fost semnalata in zona Universitatii "Alexandru Ioan Cuza". Zilele trecute, zonele mentionate au fost frecventate de studentii care s-au inscris la facultate. Pe site-ul propriu al studioului de videochat se mentioneaza ca firma angajeaza doar fete. Se ofera chiar bonusuri pentru cele care isi aduc si o prietena iar bani se dau inca de la interviu, relateaza Adevarul Vizita lui Emmanuel Macron la Bucuresti este prilejuita de preocuparea acestuia de a redefini libertatea de circulatie a lucratorilor si implicit de a retrasa relatiile Est-Vest. A provocat o oarecare surpriza stirea potrivit careia presedintele Frantei, Emmanuel Macron, va sosi la Bucuresti in 24 august. In realitate nu atat stirea, ci mai curand stilul in care a parvenit ea presei, "din surse oficiale", a fost neobisnuita. Asta poate insemna ca vizita se inscrie in categoria acelor reuniuni de la care nu exista asteptari precise. In orice caz, asta inseamna ca partea romaneasca, care a lasat stirea sa circule in presa "pe usa din dos", nu are un interes special in subiectele care vor fi probabil abordate si care ii preocupa mai mult pe francezi. Avem deocamdata un singur indiciu cert oferit de presedintele Emmanuel Macron la inceputul lunii trecute in cuprinsul unui interviu pe care l-a dat unui grup de ziare germane si publicatiei franceze Ouest-France. Acolo, in contextul unei expuneri privitoare la politicile sale europene si la relatia Est-Vest, el spunea ca isi va petrece o parte din vara discutand cu partenerii din Europa centrala si de rasarit despre modificarea Directivei referitoare la lucratorii detasati: "In Europa trebuie sa ne protejam interesele si sa ne dorim succesul. In legatura cu amendarea acestei directive, imi voi petrece o parte din vara mergand sa discut cu partenerii nostri, iar Germania este de partea noastra in aceasta batalie." Am mai vorbit despre acest episod, aratand la vremea respectiva ca fracturile Est-Vest se adancesc si ca, desi isi propune explicit o relansare a integrarii europene, noul presedinte al Frantei resuscita in anumite privinte preocupari protectioniste, oferind ideii de Europa cu doua viteze o imagine putin seducatoare, scrie Deutsche Welle "Banca Romana de Comert Corcodel ". Asa era botezata afacerea un comandant din Jandarmeria Romana retinut de procurorii antimafia pentru ca ar fi dat bani cu camata. In biroul lui Marian Corcodel, perchezitionat ieri de politisti, a fost gasit un sfert de milion de lei. Bani gheata! Procurorii au cerut deja Curtii de Apel Bucuresti sa accepte arestarea lui. eful Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, Marian Corcodel, a fost arestat, vineri seara, printr-o decizie a judecatorilor Curtii de Apel Bucuresti. El este acuzat de catre procurorii DIICOT ca, incepand cu anul 2011, folosindu-se de influenta pe care o exercita asupra unor subordonati si uzand in mod nelegal de prerogativele functiei sale, a constituit un grup infractional organizat la care au aderat persoane aflate in subordinea sa directa, scopul constituirii acestui grup fiind savarsirea in mod repetat, printre altele, a unor infractiuni de camata, dar si delapidare. Magistratii Curtii de Apel Bucuresti au emis pe numele acestuia un mandat de arestare prentu 30 de zile. Decizia nu este definitiva, dar este executorie. Potrivit procurorilor DIICOT, incepand cu anul 2011, colonelul Marian Corcodel, comandantul Bazei de Administrare si Deservire a Inspectoratului General al Jandarmeriei Romane, folosindu-se de influenta pe care o exercita asupra unor subordonati si uzand in mod nelegal de prerogativele functiei sale, a constituit un grup infractional organizat la care au aderat persoane aflate in subordinea sa directa, scopul constituirii acestui grup fiind savarsirea in mod repetat, printre altele, a unor infractiuni de camata, dar si delapidare, noteaza Digi 24