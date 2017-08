Subiectele zilei: Cearta in PSD intre Olguta Vasilescu, Mihai Tudose si Liviu Dragnea. De la ce a pornit scandalul; Euro-teapa lui Dragnea: Organizatie neguvernamentala inutila, finantata gras de teleormaneni; Polonia ameninta SUA ca va renunta la achizitionarea sistemelor Patriot

Liviu Dragnea si Mihai Tudose s-au contrat dur cu Lia Olguta Vasilescu din cauza pensiilor speciale si a plafonarii indemnizatiilor pentru cresterea copilului, au declarat surse din PSD pentru Adevarul. Liviu Dragnea si Mihai Tudose au, la randul lor, o relatie tensionata, generata de insistentele Gabrielei Firea de a primi ELCEN. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, are o relatia tensionata cu premierul Mihai Tudose, au declarat surse din conducerea PSD pentru Adevarul. Premierul i-a reprosat ca Ministerul Muncii nu a gestionat cum trebuie cele doua mari subiecte din ultima perioada: indemnizatiile pentru mame si pensiile speciale. Cei doi au discutat in contradictoriu chiar la sedinta de saptamana trecuta a coalitiei de guvernare, de fata cu Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu. Liderul PSD a sustinut, pe de o parte, masurile propuse de Lia Olguta Vasilescu, prin care Guvernul ar mai economisi niste bani la buget, insa, pe de alta parte, i-a cerut ministrului Muncii "sa nu mai anunte azi o masura, un coeficient de calculare a pensiilor, iar maine sa spuna exact pe dos", potrivit Adevarul Euro Teleorman. Este o organizatie nonguvernamentala inventata de Liviu Dragnea in 2003, care trebuia sa aduca fonduri europene in judet. Asociatia, insa, mai mult cheltuie bani publici decat produce. Liviu Dragnea a fost presedintele Euro Teleorman pana in anul 2013, atunci cand a predat toate functiile pe care le detinea in judet lui Adrian Ionut Gadea, actualul secretar de stat din Ministerul Dezvoltarii, pe atunci presedinte al Consiliului Judetean Teleorman, anchetat de DNA in afacerea "Belina", informeaza Romania Libera Ministerul Apararii al Poloniei a trimis o scrisoare Pentagonului in care avertizeaza ca va renunta la achizitia sistemelor de aparare antiaeriana Patriot, in cazul in care Washingtonul nu accepta sa fie trecute in contract si clauze clare privind transferul de tehnologie, scrie Defense News. Semnarea acordului dintre cele doua state cu privire la livrarea sistemelor de aparare antiaeriana Patriot a avut loc la inceputul lunii iulie, in timpul vizitei oficiale a lui Donald Trump. Sistemele urmeazasa fie transmise Varsoviei pana in anul 2022. Potrivit publicatiei, ministerul Apararii a expediat scrisoarea directiei cooperarii militare a Ministerului Apararii al SUA pe 15 iulie. In aceasta se arata ca SUA trebuie sa transmita Poloniei elementele tehnologiei sistemului complex de control si sistemului radar PAC-3, precum si a lansatoarelor de rachete. Ulterior, ar urma sa fie convenite conditiile de transmitere a informatiei secrete care va permite transferarea in Polonia a productiei rachetelor SkyCeptor si radarelor pe baza de nitrura de galiu, scrie Adevarul In Libia se afla cheia indiguirii afluxului de refugiati din Africa. Dar in statul care se destrama nu se gasesc pana acum parteneri de nadejde, constata Rainer Hermann, editorialist al Frankfurter Allgemeine Zeitung. Ideea guvernului italian a fost buna. A abordat chestiunile corecte. Asa ca Parlamentul de la Roma a votat in favoarea unei misiuni a marinei italiene de sprijinire a Pazei de Coasta libiene. Iar organizatiile neguvernamentale care activeaza in Marea Mediterana ar trebui sa nu faca front comun cu traficantii de persoane. Cine e om de baza in Libia? Italia, care trebuie aproape singura sa gestioneze in aceasta vara afluxul de refugiati prin Marea Mediterana, nu a obtinut prin aceasta mare lucru. Fiindca nu se poate bizui pe generalul libian Khalifa Haftar. Acesta s-a angajat saptamana trecuta la Paris sa coopereze cu Fayez Sarradj, premierul fara putere reala al guvernului recunoscut la nivel international, conform Deutsche Welle Nu doar caldura ii sacaie in aceste zile pe bucuresteni. Capitala este un adevarat focar de infectie, din cauza gunoaielor aruncate pe strazi. Politia a amendat toti operatorii de salubritate dupa ce ordinele primariei, de a colecta deseurile cel putin o data pe zi, nu au fost respectate. Nu de fiecare data e vina gunoierilor, insa. In unele zone, la scurt timp dupa ce gunoiul a fost strans, locatarii au pus la loc munti de deseuri. "Resturi menajere, materiale de constructii si chiar piese de mobilier umplu trotuarele din Capitala. Sa mergi pe trotuar este o aventura pentru ca, mai ales, in vreme de canicula, mirosul devine insuportabil", relateaza Cristina Dediu, reporter Digi24. Zilele trecute, politia locala a verificat 297 de strazi din centru dar si de la periferie si a descoperit aproape 400 de zone pline de gunoaie. Doar in sectorul 1, politistii au gasit 78 de zone in care deseurile fusesera aruncate la intamplare pe strada. In sectorul 2, pe 53 de strazi, s-au gasit 88 de locuri cu gramezi de saci menajeri. Situatia s-a repetat si in celelalte sectoare, noteaza Digi24 In 2015, dupa victoria lui Klaus Iohannis, ca sa-si fidelizeze aparatul de securitate, Victor Ponta si Gabriel Oprea au promovat un proiect prin care militarii - inclusiv fostii securisti - si politistii (inclusiv militienii) puteau beneficia de pensii "speciale" mai mari decat ultimul lor salariu. Daca aveti curiozitatea sa cititi proiectul de lege depus in 2015 la Parlament, veti vedea ca guvernul Ponta nici macar nu s-a deranjat sa prezinte un calcul privind impactul asupra bugetului! Asa s-a ajuns ca, la varsta de 45 de ani, un general sa paraseasca sistemul cu 13.000 de lei in mana dupa care se reangajeaza...la stat. Au trecut doi ani si legea le-a explodat in fata chiar pesedistilor. Intrucat pensiile speciale cresc concomitent cu majorarile salariale din sistemul de siguranta nationala, efortul bugetar pentru subventionarea lor va sari de la sase miliarde de lei, in 2016, la circa 14 miliarde de lei in 2018 - estimarea apartine chiar ministrului Apararii, scrie Romania Libera