Romania Curata: Cazul Popoviciu, sau ce se poate face sa nu mai fuga marii infractori din tara, inainte sa fie condamnati

O solutie, scrie, citand un judecator penalist, Alex Costache, pe romaniacurata.ro , ar fi modificarea legii astfel incat magistratii sa poata avea posibilitatea ca, "atunci cand aplica sentinte mai mari de 4 ani, adica grave, sa aplice si o masura preventiva usoara, precum interdictia de a parasi tara".In cazul de fata, in momentul in care judecatorul de la Curtea de apel i-a aplicat o pedeapsa de 9 ani de detentie efectiva lui Popoviciu (in prima instanta), sa fi avut posibilitatea de a-i aplica din oficiu sau la cererea procurorului si o masura preventiva, tocmai ca sa il impiedice sa fuga din tara, arata acesta."Din moment ce i-a aplicat o pedeapsa de 9 ani de detentie, e clar ca prezumtia de nevinovatie a fost pusa serios la indoiala. In plus, este evident ca exista acest risc, ca inculpatul sa fuga. Asadar, pentru buna desfasurare a procesului penal, ar fi putut ca judecatorul care a aplicat pedeapsa la fond, sa ii dea si o interdictie de a parasi tara", a explicat avocata Elenina Nicut pentru Romania Curata."Codul de procedura penala prevede si in prezent ca masurile preventive pot fi luate si in cursul judecatii (in prima instanta sau chiar si in apel) de catre instanta, evident daca sunt indeplinite conditiile generale si specifice pentru luarea unei masuri preventive. Instanta poate lua masura ori din oficiu, ori la cerere. In consecinta, inainte de orice potentiala modificare legislativa ar trebui realizata o evaluare a modului cum functioneaza actualele prevederi in practica", a explicat si avocata specializata in apararea drepturilor omului, Diana Hatneanu, potrivit sursei citate.Precedentul violatorilor din VasluiJudecatoria Vaslui a decis anul trecut condamnarea la pedepse cu inchisoarea a 7 tineri acuzati de viol si totodata a decis si arestarea lor. Judecatoria a invocat pericolul si indignarea publica.Citeste articolul integral pe romaniacurata.ro