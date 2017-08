Subiectele zilei: Primarii si sefii de consilii judetene si-au dat salarii cat al presedintelui Klaus Iohannis; Spovedania revoltatoare despre desfraul homosexual de la Seminarul Teologic din Husi; Transportul spre aeroporturile din Romania, in pragul dezastrului

Presedintii de CJ si edilii marilor orase au ajuns sa castige lunar un venit similar cu cel al presedintelui Klaus Iohannis. Functionarii locali de rang inalt sunt principalii castigatori al noului sistem de salarizare. Salarizarea functionarilor din primarii si din Consiliile Judetene a devenit o adevarata cursa contra cronometru pentru bunastarea angajatilor din aceste institutii. Legea salarizarii unice, aprobata de Parlament in iunie, stabileste doar indemnizatiile celor care conduc administratiile locale, lasand la indemana autoritatilor locale stabilirea veniturilor subordonatilor. Singura conditie este ca ei sa nu depaseasca salariile vicepresedintilor de consilii judetene sau ale viceprimarilor, potrivit Romania Libera O fosta angajata a seminarului teologic unde episcopul Corneliu Barladeanu preda de 20 de ani sustine ca a vazut "lucruri oribile" in institutia de invatamant, orgii sexuale intre elevi si profesori, care ar fi fost tolerate si incurajate de prelatul acuzat acum de homosexualitate. In toiul scandalului care-l are in centrul atentiei pe Corneliu Barladeanu, Episcopul Husilor, acuzat de relatii homosexuale cu elevi seminaristi sau clerici, o fosta angajata a Seminarului Teologic "Sfantul Ioan Gura de Aur" Husi dezvaluie lucruri grave petrecute in institutia de invatamant. Este vorba despre o fosta pedagoga a seminarului unde Corneliu Barladeanu preda cursuri de Noul Testament inca de la infiintarea scolii, in 1997. Fosta pedagoga, Didina Branici, a trimis in ultimii ani mai multe plangeri la Mitropolia Moldovei si Bucuvinei, la Patriarhia Romana sau la Sfantul Sinod, in care spune ca in seminar au loc orgii sexuale intre elevi si clericii care le sunt profesori, inclusiv cu Episcopul Corneliu, informeaza Adevarul Gandita initial ca o linie "expres", care sa asigure legatura rapida intre centrul Bucurestiului si Aeroportul Henri Coanda, linia 783 este folosita si de locuitorii din Otopeni, care in general nu platesc calatoria. Lasand la o parte faptul ca Aeroportul Otopeni nu are o legatura civilizata cu Bucurestiul - metrou sau tren -, nici cele doua linii de autobuz spre Henri Coanda nu mai reprezinta de mult o optiune viabila. Initial, autobuzul 783, care merge de la Piata Unirii la aeroport, era o linie "expres" in toata puterea cuvantului: statii putine, iar cartelele de calatorie se validau in fata soferului, care nu le permitea accesul "blatistilor". Intre timp insa, de-a lungul anilor, situatia nu a evoluat, ci dimpotriva. De unde la inceput autobuzul nu oprea deloc in orasul Otopeni, acum are nu mai putin de cinci statii, din care localnicii se urca bine-mersi fara sa valideze, in general. Si asta pentru ca de mult timp accesul nu se mai -face exclusiv pe usa din fata, ci pe toate, iar pe sofer nu-l mai intereseaza cine a platit calatoria si cine nu, scrie Romania Libera Cum sa-i consolam pe venezuelenii care fac o foame cumplita? Spunandu-le ca stanga e, global, pe duca, nu le va face matele sa ghioraie mai putin. Nici gloantele paramilitarilor sa omoare mai putin protestatari. In timp ce Venezuela arde si ii moare democratia sub ochii nostri, solidaritatea cu victimele dictaturii chaviste "e admirabila, e sublima, putem zice, dar, la stanga spectrului politic apusean sau rasaritean, lipseste cu desavarsire". Si apoi, ce straniu. Ce i se imputa lui George Soros i se iarta, de regula, papei Francisc. Or, Suveranul Pontif nu e mai putin globalist decat mult hulitul miliardar american de origine iudeo-maghiara. La rigoare, poate fi lesne cotat ca depasindu-l net pe Soros in materie de stangism. Fiindca Papa ar vrea sa desfiinteze democratia americana. A declarat de pilda ca "pentru propriul lor bine, americanii ar trebui sa fie condusi de un guvern global". Soarta crestinilor supusi genocidului in Orientul Mijlociu pare sa-l lase rece. Si, desi nascut si educat in America Latina, pe Suveranul Pontif argentinian nu Venezuela il preocupa, iata, ci Statele Unite, care incearca s-o scoata din criza, noteaza Deutsche Welle A acuzat-o pe Angela Merkel de practici naziste, iar acum sustine ca seful guvernului de la Berlin sprijina terorismul. E vorba de presedintele turc Recep Erdogan, care a lansat un nou atac dur la adresa Germaniei. Este cea mai recenta iesire nervoasa a lui Erdogan, care vine in contextul in care, la finalul lunii viitoare, in Germania sunt alegeri parlamentare, iar Angela Merkel vrea un nou post de cancelar. Erdogan este deranjat ca Berlinul refuza sa-i predea pe unii dintre presupusii organizatori ai puciului esuat de anul trecut. "Germania ii sprijina pe teroristi. Le-am trimis dosare. I-am trimis lui Merkel 4.500 de dosare, dar nu am primit niciun raspuns pentru niciunul dintre ele. Dar atunci cand un terorist e arestat sau retinut aici, ei (n.r. - germanii) ne spun sa trimitem inapoi acea persoana. Prin urmare, ei isi permit sa nu ne trimita teroristii aflati la ei, dar ii cer pe cei de la noi", a acuzat presedintele Turciei. Recep Erdogan a criticat de mai multe ori Berlinul in ultimele luni. Printre altele, este nemultumit ca germanii au interzis unor ministri turci sa participe la mitinguri electorale in aceasta tara, conform Digi24 Pacientii internati in spitalele craiovene, care au nevoie de sange, daca nu vin insotiti de rude care sa doneze pentru ei, nu au decat sa astepte sa apara donatorul minune. Din aceasta cauza, exista sectii in care medicii sunt nevoiti sa amane operatiile programate. "Donati sange!" este indemnul cadrelor medicale si al reprezentantilor Centrului Regional de Transfuzie Sanguina Craiova. Criza de donatori este in aceasta perioada mai acuta ca oricand, iar viata pacientilor este pusa in pericol. Are aproape 90 de ani si abia se poate misca de pe o parte pe alta. Asteapta de cateva zile sa fie operat, dar pentru ca nu e sange suficient interventia chirurgicala nu poate sa aiba loc. Este unul din cei patru bolnavi internati in Clinica de Ortopedie si Traumatologie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Craiova pentru care de cateva zile se tot amana operatia. Nevoia de sange in spitalele craiovene este foarte mare, iar donatorii sunt tot mai putini. Vara, in perioada concediilor, in Centru de Donare de Sange ajung de cele mai multe ori rudele celor aflati pe patul de spital si mai putin donatori voluntari, potrivit Gazeta de Sud