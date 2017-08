Adevarul.ro: O fosta angajata a seminarului unde preda episcopul Husilor afirma ca a reclamat inclusiv la Patriarhie "orgii sexuale intre elevi si profesori", insa nu s-a intamplat nimic

Fosta angajata a Seminarului Teologic "Sfantul Ioan Gura de Aur" Husi, Didina Branici, spune ca in ultimii ani mai multe plangeri la Mitropolia Moldovei si Bucovinei, la Patriarhia Romana sau la Sfantul Sinod, dar plangerile au fost trimise spre solutionare tocmai la Episcopia Husilor, condusa de ierarhul acuzat de homosexualitate."Am apelat la toate forurile competente (inspectorat, episcopie, mitropolie, Ministerul Educatiei) superioare, tragand un semnal de alarma si informand despre situatia grava existenta la Seminarul Teologic Sf. Ioan Gura de Aur Husi, dar si despre abuzurile sexuale ale unor clerici. Nimeni nu s-a implicat sa rezolve ceva. Mentionez ca domnul Corneliu Onila, devenit dupa functia de episcop vicar si Barladeanu, avea cunostinta de tot ce se petrecea anormal, fara a cerceta si stopa faradelegile savarsite de o parte dintre clerici cu elevi din seminar sau clerici din incinta manastirii, actuala Episcopia Husilor. Situatia grava de la inceput (de cand am descoperit eu) si pana astazi, s-a mentinut datorita lui Corneliu Barladeanu. In conceptia sa, abuzurile sexuale, discriminarea, denigrarea, minciuna, hotia, persecutarea, trufia etc. erau ᅡroade ale duhului sfantᅡ, pe care le promova si la Seminarul Teologic Husi, unde era profesor si parinte director, apoi preasfintit, dovedindu-si superioritatea ca intelectual si pastor", acuza Didina Branici, citata de adevarul.ro.In octombrie 2008, Didina Branici a trimis memorii mitropolitului Teofan al Moldovei, in care afirma ca seminaristii erau supusi la perversiuni sexuale."Eu, ca angajat, am cunoscut in detaliu si chiar am fost martor ocular la scene oribile petrecute in internat si intr-o chilie din incinta manastirii, 'activitati practice' desfasurate de clericii profesori cu elevii preferati si selectati din internat si externi. Comportamentul condamnabil al domnului Corneliu Barladeanu, in functia ocupata la Episcopia Husilor, a facut ca multi dintre calugarii Manastirii Sfantul Petru si Pavel sa renunte la calugarie, sa fie prigoniti (Grigorie, Veniamin, Timotei, Anastasie etc.) sau sa-l paraseasca (diaconul Mihail, primul lui diacon), hartuirea sexuala fiind una dintre gravele componente ale comportamentului mentionat. Dulcea lui patima, homosexualitatea, i-a intunecat sufletul, desi duhovnicul personal bine l-a sfatuit, banuiesc. Avand sustinere de la superiorii lui si-a permis orice. Astfel, el isi selecta viitorii parteneri de 'viata duhovniceasca', mai mult obligati decat de buna voie, din seminar", adauga fosta pedagoga.La sfarsitul anului 2008, reprezentantii Mitropoliei Moldovei si Bucovinei i-au comunicat pedagogei ca au luat act de "situatia conflictuala" de la seminarul Teologic Husi, insa pentru ca jurisdictional institutia apartinea de Episcopia Husilor plangerea a fost inaintata Centrului Eparhial Husi. Acelasi raspuns i-a fost comunicat si de catre Cancelaria Sfantului Sinod, din cadrul Administratiei Patriarhale.Didina Branici a fost sanctionata si spune ca a fost nevoita sa se pensioneze la cerere.Actualul director al Seminarului Teologic Husi, preotul Andrei Zagan, neaga ca in interiorul unitatii scolare s-ar fi petrecut lucrurile reclamate de fosta pedagoga. "Doamna n-a venit la mine sa spuna ceva. Dumneaei pe unde a fost cam cu asta s-a ocupat, cu reclamatii. A plecat de la noi prin pensionare. La cerere. A plecat intr-un context nu tocmai placut. A trimis reclamatii peste tot, incercand sa denigreze institutia", a declarat, pentru "Adevarul", preotul Zagan.Citeste articolul intreg pe adevarul.ro