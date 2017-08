Subiectele zilei: De ce a scapat TelDrum, firma controlata informal de catre Liviu Dragnea, de verificarile Fiscului; Cel mai bogat pensionar din Romania primeste, intr-o luna, cat 100 de pensionari saraci; Cum se pregatesc Statele Unite sa apere Europa de Est;

O scurta privire asupra datelor statistice ale Ministerul Muncii arata cat de viciat si de inechitabil este sistemul public de pensii din Romania. Pe de o parte avem majoritatea covarsitoare a romanilor aflati la varsta senectutii, care, dupa o viata intreaga de muncit pe branci, castiga in medie 1.100 lei, iar pe partea cealalta avem categoriile speciale, care au pensii de mii sau chiar zeci de mii de lei. Vorbim despre profesori, care dupa 35-40 de ani de activitate, sunt nevoiti sa ceara prelungirea activitatii, fiindca ajung sa primeasca pensii de circa 1.500 de lei, mai mici decat salariul actual. In cazul medicilor, cel mai cunoscut exemplu este al neurochirurgului Leon Danaila, care, dupa o cariera cu peste 36.000 de operatii pe creier, avea anul trecut o pensie de doar 2.600 lei. Multi alti medici au insa pensii sub 2.000 de lei, dupa o viata petrecuta printre bolnavi, noteaza Romania Libera Dupa mai bine de un deceniu pe care si l-au petrecut luptand impotriva insurgentilor islamisti din Irak si Afganistan, militarii Statelor Unite fac eforturi pentru a-si redobandi abilitatile specifice epocii Razboiului Rece, astfel incat sa poata face fata potentialelor amenintari ale Rusiei in Europa de Est. Iar ajustarile necesare pentru a raspunde noilor amenintari sunt foarte variate. Sute de tancuri si vehicule blindate de lupta in culori asemanatoare nisipului trebuie revopsite acum in verde inchis, astfel incat sa fie dificil de depistat in peisajul european. Soldatii obisnuiti sa actioneze din baze mari si sigure din Irak si Afganistan trebuie sa se antreneze acum pentru a folosi plase de camuflaj astfel incat pozitiile lor sa nu fie recunoscute, dar si sa faca exercitii pentru a se putea dispersa in grupuri mici, pentru a putea evita sofisticatele drone de supraveghere care ar putea directiona rachete spre personalul militar sau posturile de comanda, noteaza New York Times, potrivit Adevarul Compania Tel Drum are un dosar in lucru la Antifrauda Fiscala din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala (ANAF) inca din 2014. De atunci, dosarul zace ferecat in fisetele institutiei. Tel Drum era programata pentru un control de fond in 2016, insa sefii ANAF au anulat demararea investigatiei, din motive numai de ei stiute. Firma Tel Drum este o companie cu actionari care se ascund in spatele unor actiuni la purtator. Printre acestia se afla mai multi prieteni si colegi ai liderului PSD, Liviu Dragnea, despre care presa a spus ca ar controla firma din umbra. Tel Drum figureaza pe lista marilor contribuabili administrati de Directia Generala de Administrare a Marilor Contribuabili din cadrul ANAF. Aceasta directie trebuia sa verifice din punct de vedere fiscal societatile aflate in administrare, informeaza Romania Libera Surplusurile Germaniei in balanta comerciala sunt puse la stalpul infamiei. O analiza arata ca nu doar frumoasele masini si utilaje germane exportate sunt de vina pentru asta, ci si economisirea excesiva. Daca e s-o luam ad literam, politicienii si economistii-sefi ai Germaniei incalca de multi ani o lege din 1967 - "Legea pentru sprijinirea stabilitatii si cresterii economiei", cunoscuta in limbajul de zi cu zi drept "legea stabilitatii". Aceasta formuleaza obiectivul unui echilibru macroeconomic pentru fiecare stat, care ar presupune preturi stabile, angajarea tuturor persoanelor cu drept de munca, o crestere economica constanta si sustenabila si echilibrul balantei comerciale. Se stie ca Germania este departe de a avea o balanta comerciala echilibrata. Surplusul comercial ridicat al Germaniei este criticat tot mai mult de institutii internationale ca FMI si Comisia Europeana, care a si initiat in 2014 o procedura de supraveghere a Germaniei pe aceasta tema, scrie Deutsche Welle Cei care vor sa obtina permisul de conducere vor putea fi obligati sa treaca si de un curs de prim ajutor in trafic. Masura este prevazuta in propunerea legislativa pentru completarea art.23 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice. "In vederea obtinerii permisului de conducere, candidatii au obligatia de a efectua, pe parcursul activitatilor de pregatire teoretica si practica, si promova un curs de prim ajutor in trafic", scrie in propunerea aflata acum in dezbatere, explica avocatnet.ro. Proiectul a fost recent inregistrat la Senat pentru dezbateri si va trebui sa obtina votul parlamentarilor pentru a putea fi adoptat, conform Digi24 Lipsa de interes a RAADPFL, regia care are in administrare locurile de joaca din orasul Craiova, a transformat unele din aceste spatii de recreere in groapa de gunoi sau adevarate "bombe", care pun in pericol sanatatea si integritatea micutilor. Astfel de locuri de joaca gasim in cartierul 1 Mai, dar si pe strada Caracal, la intersectia cu strada General Dragalina. Parintii care isi aduc aici micutii pentru recreere sunt atat de revoltati de starea acestor locuri de joaca incat au ajuns sa solicite desfiintarea lor. Leagane rupte, tobogane distruse, balansoare ruginite, nisip amestecat cu chistoace de tigara si coji de seminte, buruieni, banci scrijelite sau rupte, peturi de bere si doze de suc aruncate¬ Nu este vorba de o groapa de deseuri, ci de locuri de joaca din orasul Craiova. Unele dintre ele arata jalnic, iar parintii se plang si autoritatile tac si nu misca un deget. Astfel de locuri de joaca pun in pericol viata micutilor. Un astfel de loc de joaca se gaseste in cartierul 1 Mai, zona Ciuperca, noteaza Gazeta de Sud