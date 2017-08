Observatorul Prahovean: Cine este cetateanul straini care a injurat angajatii unei fabrici de textile din Prahova

Potrivit sursei citate, incidentul a avut loc in 16 iunie la fabrica Unique Clothing, din comuna Paulesti, sat Gageni. Observatorul Prahovean afirma, citand surse, ca "Vanellis nu ocupa in firma nicio pozitie de conducere, insa cu toate astea angajatii il stiu de 'sef' si de omul care face platile".Administratorul societatii se numeste Dimitriou Antreas, un barbat originar tot din Cipru, in varsta de 71 de ani. Observatorul Prahovean precizeaza ca a incercat sa obtina un punct de vedere oficial al firmei, insa la numerele de telefon afisate pe internet nimeni nu a raspuns.