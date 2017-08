Subiectele zilei: Tara, baba si calauza; Concediul la romani, in opinia specialistilor in psihologie: combinatie de nervi, imbuibare, gratar, mici si bere; Drama tinerei care si-a vazut sotul-erou inghitit de valuri la Mangalia

Specialistii spun ca multi romani nu cunosc "cultura fericirii", ci doar pe cea a consumului, si ca de multe ori, chiar daca nu ne dam seama, alegem sa mergem in concediu doar pentru a demonstra altora ca putem sa ne simtim bine. La finalul lunii iulie, presedintele Federatiei Patronatelor din Turismul Romanesc, Mohammad Murad, sustinea intr-un interviu acordat agentiei de presa News ca "in Romania avem o mare problema, fata de orice alta tara latina: noi nu avem cultura fericirii. La noi cand vin in vacanta, primele doua zile se cearta sotul si sotia. Vin in vacanta suparati. Daca e vreme frumoasa afara, e liniste. Daca nu e frumos afara, te intreaba de ce e apa prea rece. Ei nu se gandesc ca sunt in concediu si trebuie sa profite de fiecare moment, sa traiasca din plin. Fericirea e o cultura, sa stiti", informeaza Adevarul Campania de depistare a imigrantilor clandestini, ordonata de adiministratia Trump, a instaurat un climat al fricii. A cere acum si autoritatilor locale sa ia parte la ea este o obraznicie, considera Michael Knigge. Da, intrarea si stabilirea in SUA fara forme legale este o incalcare a legii. Da, consecinta unei astfel de incalcari a legii poate fi expulzarea din tara. In fine, da, atitudinea unor asa-numite "orase-sanctuar", adica a unor orase si comune care refuza total sau partial sa coopereze cu autoritatile federale pentru depistarea imigrantilor ilegali, nu trebuie mereu aplaudata. Cu toate acestea, dupa analizarea faptelor, nu ai incotro si trebuie sa te dai de partea "oraselor-sanctuar" in conflictul pe care-l au cu Casa Alba. Pentru a putea analiza corect politica dura a administratiei Trump impotriva imigrantilor ilegali, insotita de o retorica pe masura, e bine de stiut ca, potrivit estimarilor, in SUA traiesc fara forme legale aproximativ 11 milioane de imigranti, noteaza Deutsche Welle Unul dintre cei mai inovativi si mai cunoscuti oameni de publicitate din Romania apare in motivarea sentintei din procesul "Gala Bute". Felix Tataru a lucrat pentru multiple campanii electorale si, in ultima vreme, s-a remarcat ca un sustinator al Coalitiei pentru Familie. Povestea este urmatoarea. Felix Tataru vine ca martor in "Gala Bute" chiar la ultima infatisare a dosarului, cea din 1 martie 2017. Procurorii DNA sustin ca, in 2011, el a incasat 50.000 de euro cash, la negru, din partea Elenei Udrea. Banii proveneau din mita de 10% pe care oamenii Elenei Udrea o recoltau de la firmele care primeau lucrari cu Ministerul Dezvoltarii. Tataru neaga. In fata instantei de trei judecatori, el recunoaste ca a lucrat pentru PD-L Bucuresti in 2011, cand a fost aleasa sefa Elena Udrea, si ca a fost platit pentru munca lui cu 150.000 de euro, dar totul legal, pe contract, scrie tolo.ro Martorii oculari relateaza cum s-a petrecut tragedia din Mangalia, in care un tanar si-a pierdut viata salvand de la inec o femeie si pe fetita acesteia care intrasera in apa, desi salvamarii arborasera steagul rosu. Oamenii sunt cutremurati de tragedia la care au asistat marti, 8 august, pe plaja Laguna, cand Adrian Ciureanu (31 ani) a intrat in apa ca sa salveze femeia si pe fetita ei de 9 ani luate de valurile puternice si trase spre larg. Cele doua erau deja acoperite de apa, iar tanarul si-a lasat sotia si copilul pe plaja fugind in mare sa le ajute pe cele doua. "De doua zile este arborat steagul rosu, salvamarii umbla ca nebunii, fluiera, dau din maini... dar idiotii sunt in apa. Si ieri, si azi sunt pe aceeasi plaja Laguna in Mangalia, unde s-a intamplat incidentul si am vazut inconstienta "parintilor", nici nu stiu daca se pot numi asa! Pacat ca nu exista amenzi pentru nerespectarea culorii steagului si trebuie sa moara tineri pentru inconstienta unora, conform Adevarul Sumele enorme pe care le incaseaza la pensie politistii au provocat o adevarata revolta fata de pensiile militare. Cu toate acestea, sumele pe care le primesc fostii sefi ai Armatei si veteranii de razboi sunt chiar si de trei ori mai mici decat cele pe care le primesc fostii politisti. Cazul chestorului Cornel Ciocoiu, care a iesit la pensie din functia de secretar de stat la M.A.I. cu suma de 13.700 de lei si apoi a fost din nou angajat cu un salariu de 8.187 lei a atras atentia din nou asupra inechitatilor sistemului pensiilor speciale. Este foarte greu de explicat cum un fost sef de stat major al Armatei primeste o pensie de 6.100 de lei, iar un chestor de politie sare usor de 10.000 de lei. Chiar si in cadrul Armatei, cea mai mare pensie, de 31.727 lei pe luna, o primeste un magistrat militar si nu un ofiter de cariera, arata Romania Libera. In timp ce unii se arata fascinati de coafuri pompoase, "de papucii cu blanita sau de tocul cui pe rotile la 2000 de euro bucata", semnalat de Stela Giurgeanu de la Dilema Veche, iar tara arde, oare ce preocupa elitele? Pe multi, in vest, ii lasa rece ca dictatorul nord-coreean si presedintele american se ameninta reciproc cu extinctia nucleara. Sau ca liderul laburist britanic Corbyn nu gaseste puterea de a se dezice (dupa zeci de protestatari ucisi de paramilitari) de dictatori sangerosi, dar socialisti, ca Hugo Chavez si Nicolas Maduro. Si nu intereseaza excesiv nici faptul ca, aplaudat de comunisti, liderul liberal german Lindner a inclinat steagul in fata presedintelui rus Putin, sugerand ca vestul ar trebui sa accepte anexarea Crimeei de dragul raporturilor ruso-germane. In vreme ce, decerebrat inainte de a fi decrestinat, vestul incendiat de extremisti arde ba la foc mic, ba cu palalai si valvatai, ce fac elitele politice si culturale ale romanilor cand n-au chef sa se rafuiasca fie cu Andrei Plesu, fie cu desfraul ierarhilor homosexuali? Se piaptana, desigur, scrie Deutsche Welle.