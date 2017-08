Fiul ministrului Justitiei a ajuns profesor la Universitatea Cuza din Iasi profitand de faptul ca Tudorel Toader s-a suspendat din functia de rector si de o modificare a regulamentului de concurs

Potrivit sursei citate, Senatul Universitatii a modificat exact paragraful care il impiedica sa participe la examen. Toader jr. este doctor in Drept Penal, dar pentru a ocupa functia trebuia sa detina doctoratul in Drept Civil.Ionut Alexandru Toader este notar si cadru universitar la Universitatea Petre Andrei din Iasi. Acesta nu avea voie sa se angajeze la Universitatea Cuza deoarece tatal sau era rector iar regulamentul institutiei interzice angajarea rudelor.Ce prevede Codul de Etica al Universitatii: "In scopul prezervarii morale si a unui climat etic in Universitatea 'Alexandru Ioan Cuza' din Iasi sunt interzise cu desavarsire urmatoare actiuni: angajarea in posturi didactice, de cercetare, didactice auxiliare si nedidactice a persoanelor cu grade de rudenie apropiata (I-IV) sau aflate in situatia de afini (pana la gradul III) cu membrii comunitatii universitare universitare care exercita functii de conducere".Cand tatal a ajuns ministru al Justitiei, acesta s-a suspendat din functie.La sfarsitul lunii aprilie a acestui an, Universitatea Al. I. Cuza a anuntat scoaterea la concurs a postului de asistent universitar de la Facultatea de Drept pentru disciplina "Drept Civil. Partea Generala; Drept Civil. Persoanele". Conform anuntului publicat pe site-ul Universitatii Al.I.Cuza, concursul a fost publicat in Monitorul Oficial.Metodologia de ocupare a postului de asistent universitar pe perioada determinata era reglemntata printr-o hotarare a Senatului Universitatii din 27.03.2014. Mai precis, la articolul 8 al acestei hotarari se arata:"Conditiile de inscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate in alineatele 1 - 2 de mai jos:(1) pentru functia de asistent universitar:a) detinerea diplomei de doctor in domeniul postului sau statutul de student doctorand".Astfel, pentru a putea participa la concurs, fiul lui Tudorel Toader trebuia sa detina titlul de doctor sau student doctorand in Drept Civil. Acesta era insa doctor in Drept Penal, asa cum arata CV-ul depus la Universitatea Alexandru Ioan Cuza.In 30 martie 2017, Senatul Universitatii Al.I. Cuza a modificat articolul 8 si a eliminat conditia ca persoana care se inscrie la concurs sa detina doctorat in domeniul postului:"Hotararea 6 din sedinta Senatului 30 martie 2017. Hotarare cu privire la aprobarea modificarii articolelor 8 si 13 din Metodologia de concurs pentru ocuparea posturilor didactice pe perioada determinata, dupa cum urmeaza: Art. 8 Conditiile de inscriere la concurs pentru posturile didactice sunt cele stipulate in alineatele 1-2 de mai jos:(1) Pentru functia de asistent universitar:a) detinerea diplomei de doctor in domeniul specific postului sau in domenii conexe in cazul posturilor interdisciplinare, daca contributiile stiintifice sunt in concordanta cu descrierea postului si domeniul stiintific pentru care candideaza, sau statutul de student-doctorand".Ionut Alexandru Toader a fost declarat admis cu o medie generala de 9,24. A fost singurul concurent pe post.Ziarul 7est.ro a incercat sa obtina puncte de vedere atat de la Tudorel Toader cat si de la fiul acestuia. Ministrul Justitiei nu a raspuns la telefon si nici la SMS.Ce a spus fiul ministrului: "Eu am indeplinit toate conditiile ... Regulamentele pot fi modificate de la o zi la alta. Eu am aflat despre concurs de pe site-ul www.uaic.ro".Citeste restul articolului pe 7est.ro