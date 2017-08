Nepotul unui fost gardian la inchisori si lagare comuniste de munca isi cere iertare pentru bunicul sau

"O scrisoare nefireasca in firescul ei", care arata "ce lipseste in profunzime societatii romanesti de azi", comenteaza Radu Preda."Nepotul unui fost gardian pe la mai multe inchisori si lagare de munca a aflat, dupa 1989, despre sistemul concentrationar al regimului comunist si despre conditiile dure de viata din aceste spatii ale luptei de clasa. Chiar daca nu a putut sta de vorba cu bunicul pe tema, el murind pe cand nepotul avea cinci ani, il framanta intrebarea daca a fost nemilos si vrea sa afle detalii. In asteptarea unui raspuns, tanarul isi cere iertare in locul bunicului sau si, cu strangere de inima, isi marturiseste speranta ca acesta nu a facut totusi parte din categoria tortionarilor", arata Radu Preda.Editorialul sau, pe adevarul.ro