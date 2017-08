Subiectele zilei: Teapa inainte de centenarul Marii Uniri de la 1918: Ping-pong cu acuzatii intre sculptor, primarie si Ministerul Culturii; Cum si-a cladit Putin un imperiu personal in cei 18 ani de cand conduce Rusia; Ministrii care si-au "masluit" viata, Razvan Cuc si Liviu Pop si-au modificat CV-urile

Cu doar un an inainte de centenarul Marii Uniri de la 1918, monumentul dedicat acestui eveniment zace in continuare in curtea sculptorului Florin Codre, desi Ministerul Culturii a platit peste 2,2 milioane de euro pentru el. Sculptorul si ministerul il acuza pe primarul Aradului, acesta din urma arunca vina pe sculptor si pe minister, DNA a facut un dosar, dar in 8 ani nu s-a schimbat nimic - banii publici au fost cheltuiti, iar monumentul nu este nici acum in picioare. Povestea monumentului de la Arad, care nu a ajuns niciodata sa fie amplasat in Arad, este veche, dar la fel de incalcita. Ca dovada ca nici DNA nu a reusit pana acum sa-i dea de cap, desi o plangere penala vizand aceasta situatie a fost depusa inca din 2014. Intre timp, partile implicate - Ministerul Culturii, sculptorul Florin Codre si primarul Aradului, Gheorghe Falca - se acuza reciproc de irosirea celor 10 milioane de lei, platite integral din bugetul statului pentru un monument care nu exista. Vladimir Putin conduce de 18 ani cu o mana de fier Rusia. In acest timp, dupa o scurta perioada de apropiere de Occident, a ajuns aproape la un nou Razboi Rece cu Vestul si i-a determinat pe multi rusi sa ia calea strainatatii. La 9 august 1999, Vladimir Putin era numit premier de catre primul presedinte al Federatiei Ruse, Boris Elitn. De atunci conduce, fara intrerupere, cu o mana de fier Federatia Rusa. Bilantul sau in fruntea "mostenitoarei URSS" este criticat de unii, laudat de altii, dar cert este ca a reusit sa-si mentina si chiar sa-si creasca cota de popularitate in randul rusilor. Este de asteptat sa se prezinte in martie anul viitor pentru un al patrulea mandat de presedinte. La momentul actual nu are nici un contracandidat si are toate sansele sa ramana in fruntea statului rus pana in 2024. Cu exceptia lui Iosif Stalin, nici un lider rus nu il bate la longevitate. In discursul adresat Parlamentului tarii sale la 16 august 1999, fostul sef al spionajului rus se angaja sa restabileasca "ordinea si securitatea" si sa pastreze "integritatea teritoriala a Rusiei", atunci din calitatea de premier. Razvan Cuc si Liviu Pop si-au modificat biografiile dupa dezvaluirile Romaniei libere. Mihai Tudose se prezinta intr-o singura fraza, iar Carmen Dan nu explica de ce a terminat facultatea intr-un deceniu. Victor Ponta si-a epurat, retroactiv, patru CV-uri oficiale. Romania libera a deconspirat faptul ca ministrul Transporturilor, Razvan Cuc, se lauda cu un doctorat din care a fost exclus. Ministru in ambele mandate PSD de dupa 1 ianuarie 2017, demnitarul a scris in CV-urile oficiale (printre care si in cel depus in decembrie 2016 la Camera Deputatilor) ca este, din 2008, doctorand la Academia Romana. Intr-un raspuns oficial, acordat in exclusivitate pentru Romania libera, Academia Romana a aratat ca Razvan Cuc a fost exmatriculat de la cursurile scolii doctorale pe la care nu a mai ajuns niciodata dupa anul 2010. Dupa ce a mintit timp de patru ani ca este doctorand la Academia Romana, in numai 24 de ore Razvan Cuc si-a gasit timp si a indepartat din CV-ul sau oficial de la Camera Deputatilor faptul ca, din septembrie 2008, este doctorand la Academia -Romana, avand domeniul de interes "Impactul integrarii in Uniunea Europeana asupra comertului exterior al Romaniei". Aceasta referinta a fost scoasa si din formatul PDF al CV-ului de pe cdep.ro. Calinescu mi-e concitadin. Desigur, el e vedeta TV, iar eu sunt un aiurea-n drum. Dar am observat un detaliu comun la oamenii de varsta alor nostri. Multi dintre ei, pe langa care atunci s-a murit literalmente pe strazi in Timisoara lui '89, nu au depasit momentul ala de glorie. S-au blocat acolo si parca refuza sa continue sa desluseasca din complexitatea lumii contemporane. Dan Negru, un alt timisorean de renume, acum cativa ani avea dileme asemanatoare legate de pudoare. Homofobia, sovinismul, egoismul si un usor misoginism erau chestii banale in comunism. La fel si atitudinea respingatoare fata de carti si muzica din Occident sau orice le-ar putea extinde prea mult mintea. Dar tendintele astea le-au ramas adanc intiparite in caracter, desi inca se lauda ca se trag din Orasul Revolutiei. E doar un tipar. Nu generalizez, ca am si suficiente exemple contrarii. In Evenimentul Zilei aparea si afirmatia ca gazda Chestiunii Zilei ar iesi cu pusca in strada, dar din pacate articolul nu zice pentru cine si de ce. Raspunsul il intuiesti insa, daca-l coroborezi cu un alt interviu pentru aceeasi publicatie. "Vorbesc despre aparitia miscarii, pana prin '37-'38. De o miscare romaneasca, patriotica si culturala. Legionarii au castigat alegerile pe bune! Corneliu Zelea Codreanu si aparitia Miscarii sunt niste lucruri care ar trebui sa dea de gandit. Cum e posibil ca un grup de tineri sa coaguleze o tara. Prin cinste si corectitudine! Si un discurs atent al Capitanului catre tineret!". In siajul amenintarilor mutuale cu atacul ori aneantizarea nucleara, observatorii se intreaba cine e de vina pentru tensiunile actuale si cum s-ar mai putea, eventual, evita un razboi devastator in peninsula coreeana. In cauza e escaladarea fara precedent a incordarilor iscate de reactia belicoasa a dictatorului nordcoreean la cea, nu mai putin agresiva, a presedintelui american, Donald Trump, in siajul succesului militar si tehnologic al Phenianului. Care pare sa-si fi materializat aspiratia de a atinge pragul producerii unei ogive nucleare transportabile. Problema nu pare a fi doar politica, data fiind frecventa afirmatiilor potrivit carora protagonistii conflictului ar avea tulburari de ordin mental si intelectual, ca ar putea avea probleme de ordin psihic, psihotic ori psihopatologic. O armata de comentatori de stanga sau liberali s-a repezit, in context, sa condamne "imprevizibilitatea" sefului executivului american, dupa avertismentele sale privind o posibila reactie "de foc si de furie cum lumea n-a mai vazut" la provocarile Phenianului. Gradatia de merit este un spor de recompensa de 25% din salariul de baza care se acorda pe o perioada de cinci ani cadrelor didactice, personalului de conducere, dar si personalului didactic auxiliar pentru rezultate deosebite. Anul acesta, in urma concursului pentru gradatii de merit, pe liste pentru un astfel de spor se afla si manageri de la scoli la care au fost sesiuni in care elevii au obtinut medii de 1, 2 si 3 ori candidatii promovati se puteau numara pe degete. Evaluarea cadrelor didactice, personalului didactic auxiliar, dar si a personalului de conducere pentru acordarea gradatiei de merit a avut in vedere activitatea derulata in perioada 1 septembrie 2011 ¬ 31 august 2016. In urma evaluarii au fost validate 254 de persoane, din care 234 sunt cadre didactice si manageri. Cele mai multe gradatii de merit s-au acordat pentru profesori, pentru invatamant primar fiind 43 de cadre didactice validate, la educatoare sunt 30 de cadre didactice, urmate apoi de 20 de cadre didactice de discipline tehnice, categorie la care au depus si au si fost validati si directori de licee, dar si inspectori scolari.