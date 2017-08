Romania curata: Omul de afaceri Avraham Morgenstern, condamnat in prima instanta la 12 ani de inchisoare, a disparut de peste 3 luni, desi se afla sub control judiciar

Politistii care "l-au scapat" pe omul de afaceri sunt acum cercetati acum de procurori.Cazul lui Avraham Morgenstern este al treilea de acest fel intr-un interval scurt, dupa Sebastian Ghita si Puiu Popoviciu. Saptamana trecuta, omul de afaceri Puiu Popoviciu, condamnat la 7 ani de inchisoare cu executare, a fost dat in urmarire internationala a doua zi dupa sentinta. Popoviciu nu a fost gasit la domiciliu de politistii care ar fi trebuit sa il duca la penitenciar si exista informatii ca ar fi fugit din tara inca din luna iunie.Morgenstern face parte din anturajul lui Elan Schwartzenberg, fostul sot al Mihaelei Radulescu, un alt om de afaceri israelian, dat in urmarire internationala ca urmare a unui mandat de arestare emis de celebra judecatoare Camelia Bogdan.Morgenstern este acuzat ca i-a dat mita 175.000 de euro fostului primar al Constantei Radu Mazare, bani pe care fostul edil i-ar fi investiti in complexul turistic din Madagascar, potrivit Rise Project.Citeste continuarea pe