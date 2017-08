Cum se relaxeaza Liviu Dragnea: Nu pescuind sau jucand tenis, ci jucand Angry Birds

Desi obisnuit sa posteze poze cu el la pescuit, eventual de pe lacul Belina, detinut de compania Tel Drum, sau sa povesteasca despre partidele de tenis, presedintele PSD Liviu Dragnea a declarat la Antena 3 ca in timpul liber joaca Angry Birds si ca este un jucator chiar foarte bun.





Presedintele PSD, Liviu Dragnea a spus ca joaca jocul Angry Birds "la care am iesit de cateva ori pe primul loc", dar ii place sa se uite si la filme.





"Am vazut House of Cards, ma uit la "Game of Thrones", acum mai este si "Doamna Secretara", care este foarte interesant. Imi place sa ma uit foarte mult la fotbal, la tenis, in general la sport", a spus Liviu Dragnea, la Antena 3.





Presedintele PSD sustine ca in afara politicii spune foarte multe glume. "Cand nu sunt in actiuni oficiale spun foarte multe bancuri, foarte multe glume", a mai spus Dragnea.





Totodata, Dragnea a spus ca va renunta la mustata daca PSD castiga alegerile prezidentiale.