Subiectele zilei: Surpriza UE pentru Romania. Cati refugiati au fost trimisi in tara noastra, in baza cotelor obligatorii; Presedintele Donald Trump, criticat dur de opozanti si de aliati; Marturie din Charlottesvile: "Orasul meu arata ca o zona de razboi"

Conducerea pe drumurile publice reprezintă una dintre cele mai mari responsabilităţi, iar o decizie greşită poate provoca tragedii. În astfel de situaţii, inclusiv şoferi nevinovaţi, care au făcut o manevră de evitare a unui accident, pot deveni vinovaţi. „Conducătorul de vehicul trebuie să respecte regimul legal de viteză şi să o adapteze în funcţie de condiţiile de drum, astfel încât să poată efectua orice manevră în condiţii de siguranţă”, prevede un articol din Codul Rutier. Situaţiile din trafic sunt, însă, extrem de diverse, iar şoferi care circulă regulamentar pot fi declaraţi vinovaţi de producerea unor tragedii după ce au încercat să evite impactul cu o altă maşină al cărui şofer circulă neregulamentar. Spre exemplu, o situaţie frecvent întâlnită este aceea în care circuli pe un drum naţional sau judeţean, iar o maşină care circulă din sens opus intră pe contrasens. Pentru a evita coliziunea, efectuezi o manevră în urma căreia produci un accident cu victime, scrie Adevarul. România ar fi trebuit să găzduiască până în acest an peste 4.000 de refugiaţi ajunşi în Grecia şi Italia dinspre Africa şi Orientul Mijlociu, conform mecanismelor de relocare stabilite în 2015 de Comisia Europeană – aşa-numitele „cote obligatorii” de refugiaţi, cărora România li s-a opus şi a refuzat să le voteze, asemenea Ungariei, Cehiei şi Slovaciei. Cu toate acestea, cifra refugiaţilor care au ajuns în România în baza acestor mecanisme de colaborare intracomunitare este mult mai mică, pentru că numărul refugiaţilor eligibili pentru mutarea în altă ţară europeană este şi el mult mai mic decât estimase iniţial Comisia Europeană. Astfel, în România au fost trimişi până în prezent doar 710 persoane care au statut de refugiat şi care au ajuns prin migraţie ilegală în Italia şi Grecia. Cei mai mulţi provin din Siria, dar sunt şi refugiaţi din Irak, Eritreea sau Yemen, noteaza Gandul Retorica dintre Washington și Phenian ia amploare și, ca atare, pericolul unui război devine tot mai acut. Un război care ar putea obliga la implicare nu numai statele NATO. Tocmai acest scenariu amenințător ține omenirea în prezent cu sufletul la gură. Coreea de Nord amenință cu un atac cu rachetă asupra insulei din Pacific Guam. Statele Unite au acolo o bază militară. Racheta ar ajunge, ce-i drept, spun nord-coreenii, în mare, la 30-40 de km în fața insulei Guam. Deci în afara apelor teritoriale americane, ceea ce înseamnă că, politic, SUA nu ar fi forțate să riposteze printr-un contraatac. Dar teama față de o escaladare a conflictului până la o confruntare militară rămâne. Chiar dacă Phenianul se decide să lanseze racheta departe de țintă, președintele SUA, Donald Trump, care a amenințat cu "foc și furie", s-ar putea simți totuși provocat. Sau racheta nord-coreeană ar putea ajunge, din greșeală, pe teritoriu american, potrivit Deutsche Welle Președintele Statelor Unite ale Americii, Donald Trump, se confruntă cu numeroase critici acide din partea congresmenilor pentru modul în care a condamnat violenţele izbucnite, sâmbătă, între militanţii extremei-drepte şi contraprotestatarii din orășelul Charlottensville din statul Virginia, potrivit BBC. Șeful administrației de la Casa Albă a condamnat, sâmbătă, „ura şi violenţa de pe multe părţi”, însă a evitat să-i numească pe militanţii de extremă-dreaptă, care, deşi au fost responsabili pentru escaladarea violenţelor din Charlottensville, l-au susţinut în timpul alegerilor prezidențiale din 2016. Această atitudine nu a rămas fără ecou și a fost aspru criticată de opoziție, dar și de apropiații lui Trump. ”Este foarte important pentru naţiune să-l audă pe preşedinte catalogând evenimentele din Charlottesville drept ceea ce sunt, un atac terorist comis de militanţii albi pentru supremaţie rasială”, a scris senatorul republican din Florida, Marco Rubio, anunta Romania Libera. Trei chestii legate de autovehicule s-au petrecut săptămâna asta. Nu, nu vorbesc de bomba lansată de Taxify, ci de chestia care pune pe jar orice român. Întreabă orice pieton, trotinist, cyborg cu segway, biciclist, motociclist, șofer (cu sau fără aparat de taxat stricat) sau vatman despre orice alt participant la trafic, și-o să pleci cu traista de înjurături plină. Cu toții știm plăcile cu România, țara cea de căcat când vine locuri de parcare, de oameni prea ocupați pentru Universul ăsta, de șoferi prea nehotărâți pentru conducătorii sportivi, de bicicliștii cei violenți, de înjurături, nervi și claxoane. Dar orice ai spune, Bucureștiul sau Timișoara s-au mai relaxat, cel puțin când vine vorba de a apăsa pe claxoane. Ne mai civilizăm și începem să înțelegem că prin bun simț și discernământ trecem peste orice accident. Bine, asta nu înseamnă că nu mai găsești toate formele de faună în trafic, relateaza Vice Charlottesville, descris de unii ca fiind un oraș frumos și progresist, s-a transformat în acest sfârșit de săptămână într-un câmp de bătălie. Trei persoane au murit și în jur de 19 persoane au fost rănite, în confruntările violente care au izbucnit la un marș al militanţilor pentru supremaţie rasială de la "Unite the Right" şi după ce o maşină a intrat cu viteză într-o mulţime de contraprotestatari din Charlottesville, Virginia. Naționaliștii albi au ieșit în stradă în semn de protest față de o deciziei a primăriei de a înlătura statuia generalului Robert Lee, care a condus forțele armate sudiste în Războiul Civil din SUA. Decizia a fost măsură primită și cu aprecieri, dar și cu critici din partea locuitorilor, conform EurActiv.