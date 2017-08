Subiectele zilei: O pata de petrol cat sase stadioane, aparuta langa platforma de foraj a OMV Petrom, este invizibila pentru Autoritatea Navala Romana. Totusi, oficialii europeni au vazut din satelit poluarea din Marea Neagra; Cai ferate sau autostrazi?

Fie ca pledeaza pentru investitii in autostrazi, fie ca sustin reabilitarea cu prioritate a cailor ferate, specialistii din domeniu invoca prognoze foarte nesigure. Dar exista criterii mai bune? Pe unele tronsoane se circula azi mai incet decat acum 100 de ani. Dar in general se circula prost si scump si de aceea e firesc sa ne intrebam: ce se va intampla pe viitor cu caile ferate romane? Sigur, la drept vorbind, nimeni nu stie, dar mai ciudat este ca proiectele oficiale sunt echivoce si intretin interpretari contradictorii. Spre sfarsitul anului trecut, Guvernul a aprobat una asa-numit "Master Plan General pentru Transporturi", un document pe care il pretinde UE pentru a finanta proiectele nationale. Documentul nu e usor de citit pentru cine nu se gaseste in miezul problemei, caci tabelele de investitii, modernizari, reabilitari pot ascunde chiar faptul ca, pe alocuri, unele trasee ar putea fi inchise, scrie Deutsche Welle. Patronul unei firme din Galati specializata in inchirieri auto isi descrie pe pagina de Facebook, intr-un limbaj ironic, experientele neobisnuite cu clientii pe care le-a trait in doar un an de cand a lansat afacerea. Un galatean, Cristian Vasile, a descris pe contul sau de Facebook situatiile greu de imaginat de care s-a lovit in doar un an de cand si-a pus pe picioare o firma de inchiriat masini. Una dintre intamplarile halucinante povestite de Vasile s-a petrecut dupa ce unul dintre clientii firmei a vandut masina pe care o inchiriase cu acte false si le-a trimis un mesaj prin care ii anunta ca pleaca din tara. Dupa ce au recuperat masina, reprezentantii firmei de inchiriat masini Est Auto Romania au fost sunati de politisti, care le-au cerut sa predea masina pentru ca este furata, relateaza Adevarul. Rubrica "Harfele saptamanii" face, in fiecare duminica, un scurt inventar al stirilor cu harfa care ne-au trecut pe la urechi in ultimele sapte zile. O lista de fleacuri care, adunate la un loc, compun un mic tablou al Romaniei din zilele noastre. Cel mai frumos plocon politico-religios de anul acesta s-a petrecut la finalul saptamanii trecute la Targoviste. Centrul orasului a fost blocat, s-a mers pe mijlocul bulevardelor cu soborul de preoti in frunte si cu fanfara alaturi. Ca la defilarile comuniste, peste doua mii de adolescenti au fost adusi in fosta cetate de scaun a Tarii Romanesti pentru a defila intru desfatarea lui Nifon Mihaita, arhiepiscopul Targovistei, noteaza recorder.ro O poluare cu petrol de marimea a sase terenuri de fotbal a fost semnalata de autoritatile europene langa platforma de foraj "Gloria" din Marea Neagra a OMV Petrom. In ciuda probelor, compania neaga poluarea. Mai ciudat, insa, Autoritatea Navala Romana nu a gasit pata de sase hectare si nici macar nu a anuntat Garda de Mediu Constanta. Agentia Europeana pentru Siguranta Maritima (EMSA) a alertat autoritatile romane in legatura cu un caz de poluare de proportii in Marea Neagra. Langa platforma petroliera "Gloria" a fost fotografiata din satelit o pata de culoare rosie cu o lungime de 470 de metri si o latime de 130 metri. Lungimea este comparabila cu cea a sase stadioane de fotbal. Totusi, Autoritatea Navala Romana si Garda de Mediu Constanta stau bine din punct de vedere legislativ. Doar pe hartie, potrivit Romania Libera. Ce inseamna ca vaccinarea devine "obligatorie"? Legea defineste foarte clar chestia asta, pe trei randuri, la articolul 4: Vaccinarea copiilor, cu vaccinurile prevazute in Calendarul National de Vaccinare, aprobat prin Ordin al Ministrului Sanatatii, precum si cu cele administrate in situatii epidemiologice speciale intregii populatii ori unor grupuri de populatie este obligatorie. Bine, ma vei intreba acum, la cate chestii nu sunt obligatorii in tara asta, ce garantii avem ca se va respecta? "Evident, asta nu inseamna ca problema va fi rezolvata", mi-a spus Vlad Mixich, fost vicepresedinte al Agentiei Nationale a Medicamentului, in prezent la Observatorul Roman de Sanatate, noteaza Vice. Nici vorba de marea America! Incidentele de la Charlottesville arata ca tot ce a realizat Trump in SUA a fost sa semene ura. Dreapta extrema din America murdareste mostenirea democratica a tarii, acuza Jefferson Chase. Mi-am facut doctoratul la Universitatea Virginia si obisnuiam sa citesc carti pe locul unde vinerea trecuta s-a desfasurat un mars cu torte pe model Ku Klux Klan, garnisit cu sloganuri rasiste si naziste. Iar acum, morti si raniti la o demonstratie a ultraconservatorilor, la Charlottesville. Scenele au avut loc in mijlocul campusului de la Universitatea Virginia, un loc pe care oamenii de acolo il numesc simplu pajistea. Universitatea a fost intemeiata de Thomas Jefferson - unul din autorii principali ai Declaratiei de Independenta si al treilea presedinte al SUA, informeaza Deutsche Welle