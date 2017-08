Subiectele zilei: Tara beizadelelor: Odraslele politicienilor platite din bani publici; Cum au ajuns romanii pe locul doi in lume la emigratie. Motive si consecinte; O vara de neuitat. Tocmai am platit 5 milioane de euro pentru concediile mascate ale functionarilor

Fie ca au propriile afaceri, fie sunt angajati la institutii publice, in Parlamentul Romaniei ori in cel European, fie ca au sau nu probleme penale, beizadelele politicienilor romani sunt tot mai prezente in spatiul public. Cel mai recent intrat in randul copiilor de politicieni ajunsi in functii platite din bani publici si trasi in sus de sforile parintilor, este Ionut Alexandru Toader, fiul ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru care Senatul Universitatii Al.I. Cuza din Iasi a modificat prevederea care il impiedica sa se angajeze pe postul de asistent universitar. Astfel, daca inainte de sfarsitul lunii martie, Articolul 8 din metodologia Universitatii spunea ca una dintre conditiile de inscriere la concurs este detinerea diplomei de doctor in domeniul postului sau statutul de student doctorand, cu doar o luna inainte ca postul, pentru care fiul ministrului Justitiei a concurat de unul singur, sa fie scos la concurs, paragraful respectiv a fost inlocuit cu unul cu caracter ambiguu, care lasa loc la interpretari, potrivit 7Est., citat de EurActiv Exodul romanilor din tara atinge cote alarmante. Cel mai recent raport al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU) arata ca tara noastra este a doua intr-un top mondial al migratiei, dupa Siria, tara lovita de un razboi civil. Specialistii spun ca in cativa ani, Romania ar putea ramana fara forta de munca Avem peste 3,4 milioane de romani plecati la munca in strainatate sau stabiliti definitiv acolo cu tot cu familii, ceea ce plaseaza Romania pe pozitia a doua intr-un top mondial al migratiei. Cifrele vin de la Organizatia Natiunilor Unite (ONU) ai carei reprezentanti sustin ca suntem intrecuti doar de Siria, stat lovit de un razboi civil. In procente, diaspora reprezinta 17% din populatia totala a Romaniei. Concret, potrivit ultimului raport ONU referitor la migratie, cu date din 2015, Romania inregistreaza a doua cea mai mare crestere a diasporei unei tari. Mai exact, tara noastra a inregistrat o crestere a migratiei de 7,3% pe an, in timp ce pe primul loc este Siria cu 13,1% , iar pe locul trei Polonia, cu 5,1%, scrie Adevarul Presedintele american Donald Trump nu este tocmai renumit pentru corectitudinea sa politica si nici pentru exprimarile adecvate. Lista cu comentariile sale rasiste este una lunga. O privire de ansamblu. Retorica plina de ura in campania electorala, postari jignitoare pe Twitter, pline de stereotipuri rasiste - sau lipsa unei distantari clare de violentele comise de extrema dreapta la Charlottesville. Trump a starnit deseori indignare prin pozitiile sau afirmatiile sale. Un presedinte de culoare? In ochii sustinatorilor asa-numitei miscari rasiste a "Nativilor" asa ceva nu se poate. Trump a fost timp indelungat cel mai aprig propagator al teoriei conspiratiei in cazul predecesorului sau: Barack Obama nu s-ar fi nascut in SUA, ci in Kenia, si nici macar nu ar fi crestin. Trump si-a declarat prima oara indoiala cu privire la originea lui Obama intr-un interviu pentru televiziunea ABC, in 2011: "De ce nu ne arata Obama certificatul de nastere?" In august 2012, in cursa prezidentiala dintre Obama si republicanul Mitt Romney, Trump a scris pe Twitter: "O sursa extrem de credibila a sunat la biroul meu si mi-a spus ca certificatul de nastere al lui Barack Obama este un fals", relateaza Deutsche Welle. O lege care ar fi trebuit sa ridice nivelul de pregatire al angajatilor din institutiile publice, garantandu-le accesul la cursuri de formare profesionala, a fost pervertita intr-o uriasa afacere turistica. Mii de functionarii sunt trimisi anual in statiuni de pe litoral, la munte sau la bai, cate sapte zile, la hoteluri de trei si patru stele, insotiti de familie si cu servicii all inclusive asigurate. Toate acestea, sub umbrela unor asa-zise cursuri de formare profesionala. Organizate de firme private, cursurile se tin superficial sau nu se tin deloc si inclusiv Institutul National de Administratie - autoritatea de stat care ar trebui sa le supravegheze - recunoaste ca fenomenul a scapat de sub control si ca ele reprezinta, de fapt, concedii suportate din bani publici. Aceste practici au inceput in 2009, pe fondul unor reorganizari institutionale haotice, si au luat amploare in ultimii doi ani, anunta recorder.ro Cornel Dinu nu e doar o legenda, e o necesitate a fotbalului nostru. Uneori grabit si mai intotdeauna excesiv in caracterizari, Dinu e de neinlocuit. Pentru sanatatea si pluralismul fotbalului e nevoie de o astfel de voce. In privinta stelistului Gabriel Enache, el insa greseste. Enache a facut un meci foarte bun la Lisabona, in Sporting FCSB 0-0. "Steaua il are pe Enache, care nu poate sa joace decat recuzita intr-un film la Termopile sau o chestie de genul asta", l-a criticat Dinu la Dolce Sport. Trimiterea istorica pare a spune ca Enache fuge, dar fuge degeaba. In meciul de marti seara, degeaba a fugit nu Enache, ci argentinianul Acuna, atacantul din zona stelistului. Atat de bun a fost jocul direct al romanului la un fotbalist cu o cota net superioara incat ultimele minute l-au gasit pe Acuna epuizat, nervos, cu un cartonas galben in buzunar si lipsit de solutii, conform tolo.ro. Razboi total intre ministrul Justitiei si procurorul general al Romaniei. Tudorel Toader a sesizat Inspectia Judiciara, care urmeaza sa-l ancheteze pe Augustin Lazar, pe motiv ca acesta nu a trimis in Parlament mai multe acte din ancheta clasata deja privind alegerile din 2009. Seful Ministerului Public a explicat ca aceasta problema, a transmiterii unor acte din dosarele penale, ar trebui reglementata de CSM Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a sesizat miercuri Inspectia Judiciara, in vederea verificarii conduitei procurorului general al Romaniei, Augustin Lazar. Motivul: magistratul nu a transmis mai multe documente dintr-un dosar penal catre Comisia de ancheta parlamentara privind alegerile din 2009. "Am convingerea ca procurorul general isi cunoaste atributiile de serviciu. Am convingerea ca isi cunoaste modul de exercitare a respectivelor atributiuni si nu cred ca este cazul sa intrebe CSM daca trebuie sau nu trebuie sa dea respectivele documente la Parlament", a declarat miercuri Tudorel Toader, citat de Adevarul