Subiectele zilei: Ce ii ingrijoreaza pe romani in 2017; Politica in stil PSD: Trei miliarde de lei, profitul de la companiile de stat, inghitit de maririle de pensii si salarii; De ce sunt populari democratii "iliberali"

Cresterea costului de trai, mai ales a cheltuielilor cu utilitatile si a costurilor cu locuinta, frica de a-si pierde locul de munca si evolutia economiei sunt printre principalele ingrijorari ale romanilor in 2017, potrivit unui sondaj desfasurat de compania britanica de cercetare GfK UK. Unul din trei, adica 29% dintre respondentii romani la acest sondaj, spun ca sunt preocupati de posibilitatea cresterii costului de trai in urmatorul an si 15% sunt ingrijorati ca si-ar putea pierde locul de munca. Cresterea costului de trai in urmatoarea perioada este pusa de romani pe seama cresterii cheltuielilor cu utilitatile, peste media de 17% la nivel european, a costurilor cu locuinta, fie ca este vorba despre chirii sau despre rate la banca pentru achizitionarea unei locuinte (15%) si a cheltuielilor cu alimentele (12%). Prin comparatie, pentru respondentii din Europa, principalul motiv al cresterii costului de trai este reprezentat de cheltuielile cu chirii sau rate pentru achizitia locuintei (19%) si de cheltuielile cu alimentatia (19%), potrivit Adevarul Maririle de pensii si salarii au stors tot profitul de la companiile de stat. Peste trei miliarde de lei din castigurile acestor societati au acoperit gaurile bugetare generate de politicile de guvernare pesediste Fostul premier Grindeanu a decis, la inceputul acestui an, ca minimum 90% din profit sa intre direct in bugetul statului. Anterior, doar o pondere de 50% din dividende era obligatoriu sa fie virata la bugetul public, restul putand fi investit in dezvoltare. Cei mai multi bani au fost incasati de la Hidroelectrica, societate care a contribuit la bugetul statului cu peste 829 milioane de lei. Printre societatile carora statul le-a luat profitul se afla si Rasirom, coordonata de Serviciul Roman de Informatii. Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, condus de Petre Daea, a contribuit la bugetul de stat cu 22.000 lei. Banii au fost luati din profitul companiei Piscicola SA, informeaza Romania Libera In ciuda faptului ca promoveaza o retorica antioccidentala, liderii democratiilor "iliberale" reusesc sa-si asigure sprijinul electoratului adoptand o solutie economica elaborata in Vest. Ascensiunea "democratiei iliberale" in Europa reprezinta una dintre cele mai periculoase tendinte ale acestei epoci. De obicei, regimurile politice de acest tip au in centrul lor un lider care concentreaza puterea in mainile sale, uneori chiar prin eliminarea controalelor institutionale si a echilibrului intre institutii. Iar cele mai vizibile manifestari ale acestui fenomen sunt reprezentate de Rusia lui Vladimir Putin, Turcia lui Recep Tayyip Erdogan si Ungaria lui Viktor Orban, scrie Daniel Gros, directorul Centrului European pentru Studiul Politicilor cu sediul la Bruxelles, intr-un editorial publicat pe platforma online Project Syndicate. Analizand modul in care liderii "iliberali" au reusit sa-si mentina sprijinul popular, Gros, care a lucrat pentru Fondul Monetar International si care a fost consilier economic in cadrul Comisiei Europene si Parlamentului European, atrage atentia ca nu numai manipularea si controlul exercitat de ei asupra presei sunt importante, scrie Adevarul Conflictul de la Curtea Constitutionala e doar un aspect al marii infruntari din intestinele statului. La inceputul verii, Curtea Constitutionala a adoptat o hotarare care impune reguli mai stricte pentru judecatorul oponent. La CCR deciziile se iau, ca mai peste tot, cu majoritatea voturilor. Dar cel care a votat impotriva are dreptul sa-si faca cunoscuta pozitia, opinia sa, "separata", fiind publicata laolalta cu argumentatia oficiala a Curtii. E o practica excelenta, caci cel interesat poate citi toate opiniile si poate vedea cum se infrunta ele pe teren juridic. In SUA mai ales, intr-un context putin diferit, opiniile judecatorilor de la Curtea Suprema sunt citite cu mare interes mai ales daca sunt redactate simplu, alert, intr-o maniera mai literara. Unii judecatori si-au facut un renume prin stilul redactarii lor, caruia nu i s-a pus niciodata nicio limita. Limitele exista, de fapt, tot timpul, dar ele se trag din buna educatie, din gust si rigoarea mintii si, indirect, din dorinta de a avea o buna reputatie. Cele mai mari limite le impune, implicit, comunitatea profesionala, atunci cand ea exista, conform Deutsche Welle Mai bine de o treime dintre romani nu cred ca isi vor gasi un loc de munca anul acesta, iar multi someri se gandesc sa plece intr-un alt oras sau chiar in strainatate pentru a-si cauta un job, potrivit datelor unui studiu realizat la inceputul anului. Potrivit studiului, 34% dintre romani care au raspuns la intrebari nu sunt optimisti in privinta gasirii unui loc de munca in 2017. Daca vorbim despre intentiile pe care le au somerii chestionati, aproape 39% dintre acestia iau in calcul relocarea intr-un alt oras pentru a gasi un job, iar a 40% se gandesc chiar la parasirea tarii pentru a-si cauta un loc de munca. In ceea ce priveste romanii angajati care au raspuns la acest studiu, o treime din acestia ar fi dispusi sa se mute in alt oras pentru un post mai bun, in timp ce peste 51% dintre ei vor sa ramana la actualul loc de munca. Cu toate ca multe persoane care au participat la studiu au spus ca le vor creste salariile anul acesta, peste 45% dintre romani spun ca nu isi vor permite un concediu mai scump decat anul trecut si doar putin peste 27% dintre cei chestionati au afirmat ca vor putea sa isi aleaga o vacanta mai scumpa, noteaza Digi24 . In unele sali de operatie din Oltenia, medicii sunt nevoiti sa lucreze cu aparatura din 1977. In multe situatii, chirurgii sunt nevoiti sa improvizeze si sa salveze vieti cu "antichitati". Asa se face ca rata mortalitatii din spitale este de peste 50%. Ministerul Sanatatii (MS) nu cunoaste situatia reala a dotarilor din spitale si de multe ori nu lipsa banilor a fost problema pentru deficientele din acestea, ci proasta gestionare, dupa cum confirma si ultimul raport al Curtii de Conturi privind activitatea Ministerului Sanatatii in perioada 2011-2015. Teama. Revolta. Dezamagire. Durere. Lacrimi. Frustrare. Asta vezi la pacientii, apartinatorii si medicii care secunda de secunda se perinda prin salile de operatii ale spitalelor din Oltenia. Unii sunt in tabara eroilor care trebuie sa salveze cu orice pret vieti. In cealalta tabara sunt cei care nu pot accepta sa-l piarda pe cel drag. Cei care spun zeci de rugaciuni si care sufera pentru ca au avut nenorocul sa traiasca intr-o tara cu spitale in care colcaie microbii si in care aparatura este aceeasi de 25 de ani, scrie Gazeta de Sud