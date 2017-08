Subiectele Zilei: Preot pensionar, despre scandalurile sexuale din BOR: "Toti episcopii din tara sa faca proba medico-legala ca sa probeze castitatea"; Calatorie de Cartea Recordurilor. Cat dureaza un drum cu trenul de la Oradea la Mangalia; Cel mai nou hotel al controversatului om de afaceri Mohammad Murad, premiat de un mafiot american

Constantin Corceagu, un preot care a slujit 25 de ani in Slatina si a plecat prin demisie din Biserica Ortodoxa Romana dupa ce a fost acuzat de pedofilie, a comentat public un alt scandal sexual izbucnit in zona de sud a tarii, in care Episcopul Slatinei este acuzat de homosexualitate. Preasfintitul Sebastian, episcopul Slatinei si Romanatilor, se afla in mijlocul unui scandal mediatic dupa ce, la inceputul lunii august, numele sau a aparut pe o lista publicata online, dar neasumata de vreun autor, alaturi de alte zeci de inalte fete bisericesti din BOR acuzate ca sunt homosexuali, informatori ai fostei Securitati, pedofili etc. Despre actualul episcop al Slatinei se mentioneaza ca ar fi intretinut relatii sexuale cu Ciprian Spiridon Campineanu, cel care este Arhiepiscopul Buzaului si Vrancei. Constantin Corceagu, un fost preot acuzat la randul lui de inclinatii sexuale nepotrivite din punctul de vedere al doctrinei ortodoxe, care a slujit 25 de ani in Slatina, a lansat public acuzatii impotriva fostului superior ierarhic: "Dom"ne, alura, adica comportamente, avea, ca se cunoaste omul care are trasaturile respective, spre barbati. E, asa, stiti... Eu nu cred nimic pana nu se face proba medico-legala. Le cer la toti episcopii din tara proba medico-legala, sa vada daca si-au mai pastrat castitatea. Si pe fata, si pe spate", a declarat fostul preot, pensionat in 2011, insa nu la indeplinirea varstei legale, ci in urma unui scandal cu tenta sexuala, scrie Adevarul Cel mai nou hotel al investitorului Mohammad Murad a primit o distinctie de la Academia Americana de Stiinte ale Ospitalitatii, care are legaturi stranse cu Donald Trump. Grupul Phoenicia a anuntat mass-media, printr-un comunicat de presa, ca cel mai nou hotel al sau va primi titlul "Five Star Diamond Awards". Este vorba despre un hotel de cinci stele amplasat in Navodari, un eveniment categorisit drept important de oamenii de marketing, "intrucat mandatarul academiei de renume la nivel mondial, Julius Nasso, va fi prezent pentru a-i inmana in mod direct distinctia presedintelui Phoenicia Hotels, domnul dr. Mohammad Murad". Ceremonia a avut loc aseara. In comunicatul de presa ni se spune ca "Academia Americana de Stiinte ale Ospitalitatii este centrul de excelenta american care acorda cele mai inalte premii de recunoastere a meritelor la nivel global celor mai exclusiviste destinatii, institutii, hoteluri si constructii de lux, dar si personalitatilor ilustre din domenii precum cultura, arta, moda, politica sau unor corporatii internationale de top. Cu sediul la New York, Academia Americana de Stiinte ale Ospitalitatii este condusa de presedintele Joseph Cinque, alaturi de un board de personalitati mondiale. Unul dintre cei mai importanti mandatari, care a facut parte pana anul trecut din Consiliul de conducere si care a oferit un sprijin inestimabil Academiei Americane de Stiinte ale Ospitalitatii, este Donald Trump, actualul presedinte al Statelor Unite ale Americii". Joe Cinque, presedintele academiei, este un personaj colorat. In cadrul unui reportaj publicat in aprilie 1995 in New York Magazine este numit "un mafiot la scara mica, un artist al inselatoriei", relateaza Romania Libera Trenul Oradea - Mangalia are toate sansele sa intre in Cartea Recordurilor. A parcurs 888 de kilometri in 21 de ore. Ce-i drept, in drumul sau, trenul a dat peste tot felul de obstacole. Sute de pasageri au avut parte de calatoria ce parea fara sfarsit. Garnitura, pornita din Oradea, a intampinat numai peripetii pe drum, astfel ca oamenii au ajuns la destinatie cu o intarziere de cinci ore. Obositi, nervosi, flamanzi, calatorii spun ca cei de la CFR le-au dat numai apa si abia i-au anuntat de problemele de pe traseu. Calator: "Am inteles ca un convoi militar a lovit reteaua si am intarziat vreo doua ore pana au repus-o in functiune si pana la Timisul de Sus, de Jos, s-a stricat locomotiva si n-a putut regionala sa asigure in timp util alta locomotiva." Printre pasagerii greu incercati de lungul drum au fost si 40 de elevi din Constanta care s-au intors dintr-o tabara in judetul Cluj, noteaza Digi 24 Tinta masacrului n-au fost doar metropola catalana si turismul spaniol. Ci lumea libera in ansamblul ei. Dar vina pentru moartea nevinovatilor o poarta nu doar teroristii. Ci si europenii care le faciliteaza misiunea. In timp ce asistam la momentul de reculegere in memoria victimelor de la Barcelona, ma presa o intrebare. La cate carnagii cu autovehicule va trebui sa mai asistam in Europa, dupa cele de la Nisa, Berlin, Stockholm ori Londra, inainte de a adopta masurile ce se impun? Obiectivul baii de sange din Barcelona n-a fost doar turismul spaniol, ori Al Andaluz, acel fost imperiu musulman distrus in evul mediu de Reconquista crestina in peninsula iberica. Ci un mod de viata european si occidental. Dar vinovati sunt nu doar teroristii, ci si europenii care le faciliteaza teroristilor misiunea. Europenii de varii proveniente sunt, inainte de orice, victimele multiplelor atacuri islamiste care au culminat joi, precum si in noaptea de joi spre vineri, cu atentatele din Catalonia, soldate, doar la Barcelona, cu moartea a cel putin 14 persoane si ranirea altor peste o suta. Microbuzul alb care i-a calcat ori lovit pe bulevardul Las Ramblas din cartierul turistic al Barcelonei a facut victime din 34 de tari diferite, potrivit unui bilant provizoriu. Intre ele s-au contabilizat zeci de francezi, o serie intreaga de germani, dar si romani, scrie Deutsche Welle Un sofer din Urziceni, care si-a parcat masina neregulamentar, a avut parte de o surpriza nu tocmai placuta din partea politistilor. Omul sustine ca in timp ce incerca sa le dea actele agentilor, acestia l-au luat pe sus, l-au incatusat si l-au condus la sectie. Intreaga scena a fost filmata de un trecator si postata pe Facebook. Victima politistilor din Urziceni se numeste Pavel Dumitru si are 61 de ani. Omul recunoaste ca astazi, dupa pranz, a mers la piata din oras sa faca unele cumparaturi si ca si-a parcat masina intr-un loc nepermis. Dupa ce a revenit la automobil, omul a fost luat la intrebari de o patrula de politisti, cu privire la motivul care l-a determinat sa-si lase automobilul la voia intamplarii. Barbatul sustine ca agentii i-au cerut actele, moment in care au sarit pe el si l-au bruscat. Intreaga scena a fost surprinsa de un trecator care a filmat momentul, postand apoi imaginile pe site-ul de socializare Facebook. In respectivele imagini se vede cum barbatul incearca sa deschida usa masinii sale, iar brusc politistii sar pe el si-l imobilizeaza, anunta Adevarul La Rambla, destinatia obligatorie a oricarui turist care ajunge in Barcelona, parea scena unui film apocaliptic dupa atentatul soldat cu 13 morti si peste 100 de raniti. Fara miile de turisti care inunda artera zi si noapte, plina de ambulante, masini de politie si, cel mai groaznic, trupuri neinsufletite printre chioscurile de ziare si suveniruri. Aceasta este zona prin care a atentatorul a trecut, a lovit in zig zag pentru ca mai apoi sa ajunga acolo unde e acum masina de politie. A parcurs mai bine de 530 de metri", relateaza Ciprian Baltoiu, corespondent Digi24 . Dezolare si pe strazile laterale, la fel de animate in mod obisnuit."Stradutele acestea sunt pline in mod normal de baruri, de restaurante, care la aceasta ora ar fi arhipline. Este trecut de ora 1 a noptii, pe strada nici tipenie de om, doar politisti care verifica din loc in loc, verifica daca ai voie sa treci, daca poti sa demonstrezi ca esti locuitor in zona sau ai o camera de hotel rezervata", afirma Ciprian Baltoiu.