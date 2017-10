Afacerea "Pelerinajul": Unde au ajuns banii platiti din bugetul orasului Voluntari pentru transportul pelerinilor ilfoveni la Iasi

Banii platiti din bugetul orasului Voluntari pentru transportul pelerinilor ilfoveni la Iasi, la Sfanta Parascheva, au ajuns la o firma legata de mana dreapta a cuplului Firea-Pandele. Firma care a luat banii publici de la primaria lui Florentin Pandele, Star Holiday and Tours, este detinuta in acte de un batran pe nume Gheorghe Cristian Descultu, din Turnu Magurele, dar este condusa de un om de afaceri pe nume Stefan Grigore. In varsta de 72 de ani, Descultu este socrul lui Stefan Grigore, dezvaluie safielumina.ro Grigore este patronul agentiei de turism Gregory Tour, care opera autocarul cu turisti romani cazut intr-o prapastie in Muntenegru in anul 2013. 19 oameni au murit in urma accidentului de atunci.

Stefan Grigore a fost, vreme de aproape un deceniu, asociat cu Emanuel Gabriel Botnariu, mana dreapta a cuplului Gabriela Firea-Florentin Pandele.

Botnariu a detinut calitatea de membru in mai toate consiliile de administratie ale firmelor infiintate de municipalitatea Voluntari, de la clubul de fotbal la companiile de utilitati. Dupa instalarea Gabrielei Firea la Primaria Bucuresti, Emanuel Botnariu a fost numit sef al Administratiei Spitalelor din Bucuresti.

Iarna trecuta a candidat din partea PSD pentru un loc de senator in Ilfov. Astazi il gasim in Senatul Romaniei si iesit din business.





