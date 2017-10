Subiectele zilei: KPMG pierde a treia oara intreaga arhiva a Astra Asigurari. Datele personale a milioane de romani sunt in pericol; Cum a ajuns un legumicultor semianalfabet sef in Primaria Capitalei; Ca sa stea in Cluj, studentii au nevoie de mai multi bani decat in alte mari centre universitare din tara

Arhiva societatii Astra Asigurari este pentru a treia oara obiectul unui eveniment extrem de dubios. De aceasta data, intreaga baza de date a societatii de asigurari, aflata in lichidare sub KPMG, a fost atacata. KPMG spune ca i s-a cerut o rascumparare de 25.000 de euro pentru a recupera datele extrem de importante in economia unui faliment cu multe semne de intrebare. Desi este unic responsabil pentru ca arhiva Astra Asigurari este pusa pentru a treia oara in pericol, KPMG nu ar vrea sa plateasca rascumpararea pentru a recupera datele a milioane de oameni si anunta ca va incerca sa rezolve problema cu propria echipa de specialisti. Aceiasi specialisti care au esuat in demersul de a anticipa si de a opri atacul informatic sunt chemati sa rezolve acum problema. Ironia maxima este ca firma KPMG cu echipa respectiva realizeaza audituri de securitate pe banii grei si da sfaturi altor firme despre cum sa se fereasca de atacuri precum cel al carei victima a recunoscut ca a fost, anunta Romania Libera Dan Voiculescu a declarat, marti seara, ca procurorii i-au cerut sa faca denunturi, precizand ca "orice e binevenit", omul de afaceri declarand ca a refuzat sa faca acest lucru. "Mi-au cerut (sa fac denunturi -n.r.), sigur ca da. Inclusiv Popoviciu. Orice era binevenit. Mi-au spus asta cand am intrat pe usa si m-am ridicat , am spus ca plec, ca nu accept santajul si nu accept astfel de propuneri. Mi-au spus ca orice e binevenit. Adica e un fel de competitie care toarna mai mult pe cine. Prevede legea ca, daca colaborezi in sensul asta, sunt unii care si inventeaza, si tot scapa mai ieftin", a declarat Dan Voiculescu, la Romania Tv. Omul de afaceri a ispasit trei ani de inchisoare, dupa ce a primit o condamnare de 10 ani in dosarul "ICA". Dan Voiculescu a fost liberat conditionat, in 18 iulie, si a iesit de la Spitalul Universitar, acolo unde fusese internat cu suspiciunea de ocluzie intestinala, potrivit Gandul Primarul Gabriela Firea l-a "pensionat" pe seful Centrului de Protectie a Plantelor Bucuresti, Dan Grigore, dupa ce acesta a semnat un contract de 5.000.000 euro cu firma lui Virgil Lucian Constantin, directorul Asociatiei Vanatorilor si Pescarilor Sportivi "Turris", infiintata de actualul presedinte al PSD, Liviu Dragnea. In locul lui Dan Grigore a fost instalat Vlad Gheorghe, presedintele unei cooperative agricole din localitatea ilfoveana Vidra. Noul angajat al edilului Gabriela Firea si-a falsificat CV-ul grosolan: una scrie in cartea de munca, alta in biografie. In plus, a fost concediat pentru indisciplina in urma cu aproximativ 20 de ani, informeaza Romania Libera Daca ii auziti pe studentii de Cluj ca se plang de chiriile ridicate din oras, vin din nou date care confirma ca tinerii au si motive sa fie ingrijorati: dintre marile centre universitare din tara, bugetul lunar alocat chiriei de catre un student este cel mai mare in "Capitala Transilvaniei", arata un nou studiu. Asta in contextul in care si la capitolul "preturi de apartamente" Clujul e in top. Mai precis, bugetul necesar unui chirias este, in medie, de aproximativ 90 de euro in Brasov, 100-110 euro in Constanta, 150 euro in Bucuresti si... 180 euro in Cluj, potrivit datelor Wizmo.ro, platforma imobiliara dedicata sectorului rezidential si celui de business, si ale agentiilor imobiliare partenere. Asta in situatia clasica in care apartamentul este impartit de mai multe persoane, informeaza Actual de Cluj Dupa atentatul cu masina-capcana asupra jurnalistei malteze de investigatie Daphne Caruana Galizia, politicienii si colegii din presa se declara socati. Fiul victimei crede ca vina o poarta guvernul Maltei. Comisia Europeana a condamnat dur atentatul care a curmat viata jurnalistei Daphne Caruana Galizia, care i-a pus pe multi politicieni maltezi in incurcatura prin dezvaluirile sale. Autoritatile din Malta trebuie sa-si faca acum datoria si sa-i prinda pe cei vinovati, a declarat purtatoarea de cuvant principala a CE, Margaritis Schinas, la Bruxelles. Presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, a scris pe Twitter ca este vorba de un caz tragic, in care o jurnalista si-a jertfit propria viata pentru a face ca adevarul sa iasa la lumina. Eurodeputatul ecologist german Sven Giegold a declarat ca cele petrecute il trimit cu gandul mai degraba "la Rusia lui Putin, nu la un stat membru al Uniunii Europene". Caruana Galizia depusese anterior marturie in fata unei comisii de ancheta a PE cu privire la cazuri de spalare de bani si evaziune fiscala. Rolul sau in dovedirea unor acuzatii grave ar fi fost decisiv, dupa cum a precizat Giegold, relateaza Deutsche Welle Pentru prima data s-a vorbit despre soseaua de centura a Bacaului in perioada in care Sergiu Sechelariu, fratele mult mai celebrului Dumitru Sechelariu, era secretar de stat in ministerul condus de Miron Mitrea. Atunci s-au facut primele studii de fezabilitate. A urmat un intreg pelerinaj de ministri ai Transporturilor, din toate guvernarile, care au promis inceperea lucrarilor efective. In acest moment, Bacaul este printre singurele municipii resedinta de judet care nu beneficiaza de astfel de investitii. Printre ministrii care au propovaduit nevoia soselei de centura se numara si actualul lider al PNL, Ludovic Orban. In perioada ministeriatului sau, liberalul s-a aflat in vizita in Bacau, ocazie cu care, la sala mare a Palatului Prefecturii, promitea ca lucrarile vor incepe in toamna lui 2008. Se intampla in luna august. Fostul ministru spunea ca soseaua de centura urma sa fie legata de Autostrada Moldova-Transilvania, scrie Romania Libera Polonia da o lovitura diplomatica. Varsovia il intampina pe presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan. Or si Varsovia e criticata de catre Bruxelles pentru nerespectarea statului de drept. E prima vizita oficiala a presedintelui Recep Tayyip Erdogan efectuata intr-un stat european dupa regimul autoritar impus in Turcia in urma tentativei de puci din vara anului 2016. Inainte mai fusese invitat doar la summitul G20 de la Hamburg. Dupa intalnirea cu presedintele Poloniei, Andrzej Duda, pe agenda liderului de la Ankara se mai gasesc inaugurarea forumului economic polono-turc precum si intrevederi cu premierul Beata Szydlo si cu presedintii celor doua camere parlamentare. Dupa depunerea unei coroane la monumentul soldatului necunoscut urmeaza o cina cu delegatia turca. Agenda oficiala nu include o intalnire cu presedintele partidului de guvernamant (PiS), Jaroslaw Kaczynski. Polonia si Turcia care au in comun o profunda ostilitate fata de Rusia, dar si o granita cu aceasta tara, intretin relatii diplomatice de 603 ani. Imperiul Otoman nu a recunoscut niciodata impartirea Poloniei de la sfarsitul secolului al 18-lea - o pozitie apreciata si-n ziua de azi la Varsovia. Ca atare, conducerea poloneza s-a abtinut de la critici la adresa Turciei sau a presedintelui Erdogan chiar si dupa ce liderul de la Ankara a ajuns la cutite cu Berlinul si Washingtonul. Numai apropierea Turciei de Rusia a nelinistit Varsovia, anunta Deutsche Welle