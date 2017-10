Subiectele zilei: Cum a "lucrat" ferma de troli a lui Putin in alegerile prezidentiale din SUA; Bugetul faraonic alocat Catedralei Mantuirii Neamului; Ce pretinde SRI in schimbul diplomelor sale?

Forfota din cladirea de trei etaje de pe strada Savuskina 55 din Sankt Petersburg a inceput acum patru ani. Atunci, omul de afaceri Evgheni Prigojin, numit de presa rusa drept "ospatarul lui Putin", a angajat 100 de oameni si i-a instalat aici pentru a incuraja "valorile patriotice" ale tarii. Acesti oameni au devenit omniprezenti pe platformele de bloguri, pe retelele sociale si in spatiile de comentarii ale publicatiilor online, aparand puterea si criticand opozitia din Rusia. Acesta a fost doar inceputul "fermei de troli". In scurt timp, "ferma de troli" s-a transformat intr-o "ferma de media", cu site-uri de stiri alimentate de 800-900 de angajati si accesate lunar de aproximativ 50 de milioane de cititori, scrie Adevarul Oamenii au vrut ceva nou si asta o sa primeasca. Viitorul guvern german, care este in prezent negociat la Berlin, va duce tara in teritorii neexplorate pana acum. Ceea ce este un lucru bun, crede Jefferson Chase. Se vorbeste mult in prezent despre asa-numita coalitie Jamaica, formata de conservatorii cancelarei Angela Merkel, de liberalii din FDP si de Verzii ecologisti. Aceasta ar fi singura solutie practica de formare a urmatorului guvern german. Probabil ca este adevarat, dar nu este in niciun caz vorba de o solutie de avarie. Un parteneriat intre CDU/CSU, FDP si Verzi reprezinta o noua constelatie promitatoare, ceva ce nu a mai fost incercat la nivel national, ceva ce ar putea duce Germania inainte din punct de vedere politic si administrativ, potrivit Deutsche Welle Vlad Gheorghe a acordat un interviu RL in care a explicat cum a gasit un anunt de angajare pe site-ul Centrului de Protectie a Plantelor. Anunt care, de fapt, nu a fost publicat niciodata. Cat despre documentele prezentate la angajare, a spus ca una e CV-ul si alta este cartea de munca. Totusi, persista o nebuloasa: ce face Vlad Gheorghe cu 30 de camioane de pamant depozitate in curtea Centrului de Protectie a Plantelor?, scrie Romania libera A mai ramas doar un an pana cand Catedrala Mantuirii Neamului va fi finalizata. Sase sute de oameni lucreaza in trei schimburi pentru a termina de ridicat lacasul de cult pana in data de 30 noiembrie 2018, cand va fi sfintit. Si cel mai probabil va fi finalizat la data stabilita, avand in vedere ca in acest moment Catedrala Mantuirii Neamului are aproape 60 de metri (jumatate din inaltimea finala .... n.r.) pentru care s-au folosit peste 100.000 de metri cubi de beton, peste 40 de mii de tone de armatura si 8 mii de metri cubi de ciment. Peste 40 de milioane de euro au fost investiti pana acum, iar reprezentantii Bisericii spun ca in total constructia va costa peste 90 de milioane de euro, fara finisaje, scrie Adevarul Profesorul Kuni Miyake, presedintele Institutului de Politica Externa din Tokio, explica pentru "Romania libera" de ce Rusia isi va mentine interesul fata de estul Europei si de ce o alianta Rusia-China, considerata de multi experti periculoasa, nu poate fi in niciun caz strategica: "Cele doua vechi imperii pot coopera intre ele, mai ales atunci cand vine vorba de rivalitatea sau confruntarea lor cu Statele Unite. Desi obiectivele lor strategice sunt in cele din urma diferite, ar putea fi nevoite sa se ajute tactic reciproc pentru moment. Daca una dintre ele considera insa ca poate face o intelegere cu SUA, nu va ezita sa submineze interesele celeilalte. In acest sens, relatiile Rusia-China sunt practic tactice, convenabile, dar niciodata strategice.", potrivit Romania libera Un fost ministru al Dezvoltarii Regionale a recunoscut ca a primit o diploma de la Academia SRI fara sa-i fi frecventat cursurile. Dar cazul sau nu e un accident, ci, dupa toate aparentele, o metoda de lucru... Academia Nationala de Informatii este o institutie a SRI si, totodata, o prelungire a sa, dar si o antecamera, o cutie de rezonanta si un instrument de control al societatii. Caci, cei care ii urmeaza cursurile ca persoane din afara institutiei sunt, teoretic, oameni convinsi de etosul care guverneaza Serviciul, consimtind sa-i sustina si sa-i promoveze obiectivele acolo unde activeaza, in ministere, in parlament, in presa. In lumea larga sunt destule exemple de oameni din mediul academic care au colaborat cu serviciile de informatii, oameni de prestigiu, seriosi, patrunsi de sentimentul responsabilitatii pentru propria lor tara. Dar ceea ce se petrece in Romania este o parodie a acestui tip de "contract" dintre "putere" si mediul academic, una care degradeaza atat domeniul informatiilor, cat si pe cel al educatiei superioare, potrivit Deutsche Welle Aceasta este, in cateva cuvinte, Denisa Lepadatu. Are 15 ani si opt carti publicate. Scrie de foarte mica, de prin clasa a doua, iar la noua ani a vazut tiparul primul sau volum de proza scurta. Denisa Lepadatu crede ca nu poti sa devii un scriitor daca "nu tragi cu ochiul la nemurire". Titlurile de pe noptiera sa? Tocmai a terminat de citit cartea "Profesorul si menajera" scrisa de Yoko Ogawa si, de curand, a primit in dar o carte scrisa de matematicianul Solomon Marcus, despre care marturiseste ca i-a intrat la suflet, potrivit Capital