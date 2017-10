Subiectele zilei: De ce a scazut la 50% increderea in Biserica; Curs obligatoriu pentru studenti: cum sa nu mai furi ideile altora; Povestea dramatica a navei romanesti rapite de arabi. Cum au scapat marinarii din Egipt fugind sub o ploaie de gloante

Dupa 27 de ani de democratie, increderea romanilor in Biserica a scazut la 50%. Printre cauzele cele mai cunoscute care au determinat acest minim istoric, specialistii indica scandalurile sexuale sau de coruptie in care sunt implicati ierarhi si preoti, dar si o maturizare a credinciosilor care nu mai sunt dispusi sa desparta vorbele preotilor de faptele acestora. Conform ultimului sondaj de opinie efectuat de IMAS, aferent lunii septembrie 2017, Biserica ajuns la 50,6% grad de incredere in randul populatiei, fiind pentru prima data in istoria Bisericii Ortodoxe Romane (BOR) cand credibilitatea ei coboara atat de mult, potrivit Adevarul In Romania continua dezbaterea despre manualele alternative. Cele mai noi reforme in educatie din Ungaria, Polonia si Turcia au o tendinta clara: mai mult patriotism, mai multa religie - si mai putina diversitate. Copii si adolescenti in marsuri militare, exercitii cu arma in cadrul educatiei scolare: pentru multi est-europeni, aceste imagini amintesc de perioada sumbra a dictaturilor comuniste, dar ele ar putea sa devina realitate in viitorul apropiat intr-o tara a Uniunii Europene. Premierul Ungariei, Viktor Orban, a cerut Ministerului Apararii si Ministerului pentru Resurse Umane sa elaboreze pana la sfarsitul anului un "program patriotic" de educatie a apararii tarii, care sa fie preluat apoi in programa nationala a scolilor din Ungaria, scrie Deutsche Welle Inconsecventa celor care s-au perindat in ultimii 8 ani ani la conducerea Ministerului Educatiei in continuarea unor programe de modernizare a infrastructurii scolare incepute fosti ministri a umplut de ruine curtile a sute de unitati scolare din tara. Construirea campusurilor scolare a fost demarata in 2008, in cadrul unui program national finantat de la bugetul Educatiei. In 2009, pe fondul crizei, Guvenul Boc nu a mai alocat fonduri pentru acest program national, dar nici dupa ce a trecut criza nu au mai fost alocate fonduri de guvernele care s-au perindat pe la putere. Majoritatea acestor campusuri scolare au fost abandonate in faza de fundatie, iar banii cheltuiti pe inceperea lucrarilor au ramas inca o gaura neagra in bugetul statului. Au fost investite in aceste ruine zeci de milioane de euro, relateaza Romania Libera Scandalurile rasunatoare de plagiat determina universitatile sa introduca cursuri obligatorii prin care studentii sa invete sa nu mai fure ideile altora atunci cand isi lucreaza diplomele de absolvire. De la anul, cursul va fi extins si la ciclul de licenta. Universitatile din Romania s-au saturat de scandalurile in care au fost tarate in ultimii ani si incep sa ia masuri de combatare a plagiatului. Un studiu realizat recent in universitatile romanesti arata ca cei mai multi studenti nu au habar despre scrierea academica. Regulile de citare le sunt straine. Plagiatul este un fenomen foarte raspandit in universitatile din Romania. 5 din 10 studenti si 2 din 10 profesori au declarat ca au plagiat intentionat cel putin o data in viata lor academica. Universitatea din Bucuresti este prima universitate care a introdus cursuri obligatorii antiplagiat incepand din acest semestru. Aproape 5.000 de studenti in anul I la masterat si doctorat vor invata notiuni despre redactarea corecta a unei lucrari academice, despre plagiat si despre autoplagiat, informeaza Digi24 Sera pentru cultivarea rosiilor se afla in localitatea timiseana Biled, are o suprafata de peste 16.000 de metri patrati si a fost realizata in trei ani. Intreaga investitie se ridica la peste 2,5 milioane de euro, dintre care 500.000 de euro sunt bani europeni. Proprietarul, Silvia Raileanu, a declarat, joi, ca sera dispune de tehnologie de ultima generatie, cu un grad ridicat de automatizare, cu scopul inregistrarii de productii ridicate, de cea mai buna calitate. Silvia Raileanu spune ca i-a venit ideea de a realiza o sera in care sa cultive rosii gustoase, dupa ce a vizitat mai multe sere in Olanda, noteaza Gandul Nava "Albatros" a ajuns in Egipt in baza unui contract international, insa o serie de "oameni de afaceri" arabi au incercat pur si simplu sa o fure statului roman. A fost recuperata de Romania dupa un episod de razboi, cu focuri de mitraliera. Acum se numeste "Perseus", iar destinul ei este din nou in cumpana. Pe scurt, din documentele instrumentate de procurori a rezultat ca intre statul roman, reprezentat de Resalv, si beneficiarii finali ai prestatiilor se aflau mai multe firme intermediare care incasau mai bine de jumatate din bani. Desi incepute cu aplomb, dosarele penale au fost clasate ulterior, sub pretextul ca sefii pusi de stat la compania romaneasca nu ar fi stiut de "cascada" de contracte de inchiriere ulterioare, care i-au imbogatit pe o serie de intermediari. Era o vreme cand licitatiile publice nu era obligatorii in Romania, asa ca orice director putea face orice cu patrimoniul de stat, fara a putea fi tras la raspundere, anunta Adevarul Un spectacol clujean e invitat in New York, unde actritele sustin sase reprezentatii. E vorba de spectacolul "Toys: A Dark Fairy Tale" de Saviana Stanescu, pus in scena de Tompa Gabor, cu doua actrite in distributie - Tunde Skovran si Julia Ubrankovics, de la Teatrul Maghiar de Stat din Cluj-Napoca. Spectacolul va fi pus in scena in perioada 8-26 noiembrie la 59E59 Theaters din New York, anunta Actual de Cluj