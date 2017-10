Subiectele Zilei: DNA: Statul roman este si el vinovat pentru tragedia de la Colectiv; Cum a fost compromisa ancheta in cazul studentei care i-a gasit de una singura pe hoti, dupa semnalul GPS de pe tableta furata: "Tot pe mine m-au acuzat"; VICE: Am intrebat elevi maghiari din Odorheiu Secuiesc de ce nu stiu limba romana

Victimele si urmasii celor care si-au pierdut viata in incendiul de la Colectiv, de acum 2 ani, solicita despagubiri, insa averea inculpatilor trimisi in judecata nu acopera nici pe departe valoarea daunelor cerute. De aceea, DNA a decis sa-i ceara statului roman sa-si asume vina si sa plateasca. In primul dosar, victimele solicita 42.194.144 euro si 28.477.456 lei, iar in cel de-al doilea, 90 de persoane s-au constituit parti civile cu sume cuprinse intre 30.000 euro si 2.000.000 euro. Dosarele au fost conexate intr-un singur proces in care sunt judecati atat patronii clubului, patronii firmei de artificii, pompierii care au fost in control si nu au luat masuri, cat si fostul primar al sectorului 4, Cristian Popescu Piedone."Din examinarea proceselor-verbale de punere in aplicare a masurilor asiguratorii si din inscrisurile existente rezulta ca, bunurile imobile, mobile si sumele de bani identificate in patrimoniile inculpatilor, fie au o valoare insignifianta raportat la amploarea prejudiciilor produse, fie sunt grevate de diferite sarcini, astfel ca acestea, in mod cert, nu vor fi suficiente pentru repararea pagubelor pricinuite partilor civile", a aratat procurorul DNA in fata instantei. "Chiar si daca actiunile civile nu ar fi admise integral, in mod rezonabil despagubirile civile vor fi direct proportionale cu gravitatea dezastrului. (...) Este evident ca, matematic, Judecatorul este in imposibilitate absoluta de a pronunta, pe latura civila, o hotarare judecatoreasca susceptibila de a fi pusa in executare, in mod real. Romania a mai fost condamnata la CEDO pentru ca, nu a asigurat executarea hotararilor judecatoresti, iar in prezenta cauza este cert ab initio ca, dupa ramanerea definitiva a hotararii, partile civile nu vor putea obtine despagubirile civile stabilite de instanta de judecata, datorita faptului ca, inculpatii nu au in patrimoniile lor bunuri suficiente care sa serveasca la acoperirea prejudiciilor", arata DNA, potrivit Romania Curata Primarii din Galati incearca sa obtina bani pentru reluarea lucrarilor, PNDL este o oportunitate, dar in multe cazuri obtinerea banilor intra in blocaj birocratic. Inconsecventa celor care s-au perindat in ultimii 8 ani ani la conducerea Ministerului Educatiei in continuarea unor programe de modernizare a infrastructurii scolare incepute fosti ministri a umplut de ruine curtile a sute de unitati scolare din tara. Construirea campusurilor scolare a fost demarata in 2008, in cadrul unui program national finantat de la bugetul Educatiei. In 2009, pe fondul crizei, Guvenul Boc nu a mai alocat fonduri pentru acest program national, dar nici dupa ce a trecut criza nu au mai fost alocate fonduri de guvernele care s-au perindat pe la putere. Majoritatea acestor campusuri scolare au fost abandonate in faza de fundatie, iar banii cheltuiti pe inceperea lucrarilor au ramas inca o gaura neagra in bugetul statului. Au fost investite in aceste ruine zeci de milioane de euro. La Galati a ramas de izbeliste campusul destinat relocarii Colegiului National "Al I Cuza". Dupa ce in 2006 cladirea colegiului a fost retrocedata comunitatii israelite, Primaria Galati si Fundatia "Caritatea", a Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania, au ajuns la o intelegere, ca primaria sa plateasca o chirie anuala de 75.000 de euro. In 2008, a aparut oportunitatea obtinerii finantarii guvernamentale si noul campus al Colegiului "Cuza" a intrat pe lista investitiilor in infrastructura scolara prin alocarea fondurilor pentru construirea acestui campus in curtea Scolii Generale nr 7. Valoarea totala a investitiei, ce includea consolidarea Scolii nr 7 si ridicarea a doua corpuri de cladire si a unei sali de sport era cifrata la 16,8 milioane de lei. S-au achitat 2,8 milioane, insa lucrarile au fost abandonate, dupa ce, pe fondul crizei, guvernul Boc a stopat finantarile. In 2014, fostul primar, Marius Stan, anunta ca spera sa gaseasca 5 milioane de lei pentru continuarea investitiei, dar n-a fost sa fie, relataza Romania Libera O studenta ramasa fara un laptop si o tableta dupa ce masina i-a fost sparta de hoti a reusit, cu ajutorul semnalului GPS, sa identifice adresa la care se gaseste tableta. Judecatorul a refuzat, insa, emiterea unui mandat de perchezitie. Ulterior, semnalul de pe tableta a disparut, iar tanara si-a luat gandul de la bunurile furate. Ioana, o tanara din judetul Arad, studenta in anul trei la o facultate din Timisoara, a ramas in data de 25 septembrie 2017 fara mai multe bunuri, printre care un laptop si o tableta. Hotii au furat bunurile dupa ce au spart masina tatalui tinerei, parcata in Complexul Studentesc din Timisoara. Pentru ca tableta era dotata cu sistem de localizare prin GPS, Ioana le-a indicat politistilor adresa la care figureaza "cazata" tableta. Politistii, sub coordonarea unui procuror, au cerut mandate de perchezitie, dar judecatorul a refuzat emiterea mandatului. Surse din Politie sustin ca refuzul judecatorului ar fi fost justificat prin faptul ca la adresa indicata de tanara erau mai multe apartamente, iar victima nu a putut indica in care dintre apartamente se afla bunul. Cert este ca, a doua zi de la respingerea solicitarii de emitere a unui mandate de perchezitie, semnalul GPS a disparut. Dupa aproape o saptamana de la solicitarea mandatului de perchezitie, politistii s-au dus, totusi, la adresa indicata de Ioana, rugandu-l pe unul dintre proprietari sa ii lase sa verifice locuinta. Evident, politistii nu au gasit nimic, anunta Adevarul Este campania #MeToo doar un mod de a denunta abuzurilE barbatilor aflati in pozitie de putere? Sau e vorba de o schimbare de perceptie asupra sexualitatii? Campania #MeToo a cuprins si Romania cu o viteza epidemica. Surpinzator, nu doar femei, dar si barbati au inceput sa dezvaluie cu lux de amanunte episoade din trecut in care au fost victimele unor hartuiri sau poate doar ale unor simple quiproquo-uri sexuale. Nu mai e un subiect de presa, ci un veritabil fenomen de societate. Impresia lasata e ca asistam la un imens scandal multa vreme retinut si care a gasit acum spatiul de manifestare. Dar nu lipsesc, din fericire, si cateva reflectii morale mai cuprinzatoare, care nu ezita sa dezvaluie o complicitate a victimelor care au acceptat de fapt termenii unei tranzactii. Nu doar in lumea filmului, ci peste tot exista barbati influenti care se ofera sa sustina cariera unei tinere si promitatoare debutante, in mediul academic, in politica sau, schimband ce e de schimbat, in mediul eclezial. Un lider liberal din Romania denunta de altfel aceste practici in cursul unei intruniri publice a militantelor din propriul partid, provocand la vremea respectiva impresii contradictorii. "Nu trebuie sa treceti prin patul nici unui sef daca vreti sa ajungeti in functii publice importante", spunea el cu o sinceritate lipsita de tact, care i-a atras destule critici sonore, dar si aprobari tacute. Sa facem distinctiile necesare. Nu vorbim de viol, de forta care nu are nevoie de argumente, ci de mult mai numeroasele situatii in care victima se simte incapabila sa reactioneze, in care "nu are de ales", in care incearca o profunda umilinta pentru propria ei neputinta si lipsa de curaj, scrie Deutsche Welle In incidentul de la Kaufland cu micii, vanzatoarea era o absolventa a unui liceu industrial din Odorheiu Secuiesc, un oras cu 3% etnici romani. E mai usor sa judeci, decat sa incerci sa cunosti de ce nu vorbesc tinerii din oras si din Secuime limba romana. Tocmai d-asta, am mers in Odorheiu (nu doar pentru mici) ca sa cunosc tineri de gimnaziu si liceu care fie nu inteleg, fie inteleg, dar le e greu sa vorbeasca limba oficiala a statului in care traiesc. Toti tinerii spun ca de vina e sistemul de predare, care presupune ca maghiarii vorbesc romana la nivel de limba materna si ii indoapa cu literatura si gramatica, fara ca ei sa o stapaneasca in mod real. Am primit, insa, si alte raspunsuri. La final, am scris si ce mi-a spus un tanar care mi-a raspuns in romaneste, fara a-l corecta. Am dat de acesti tineri cu ajutorul lui Szabolcs F. si a profei de romana M.A., iar de tradus mi-au tradus Szabolcs, familia Szilagyi, precum si mai multi prieteni de pe Facebook (Katalin, Istvan, Attila si Hajnal). Le multumesc si pe aceasta cale pentru ca m-au ajutat sa-ti arat cateva motive pentru care tineri maghiari din Odorheiu, viitori adulti, nu (prea) stiu romana. Sigur, asta, daca te intereseaza cu adevarat sa intelegi de ce si nu o bagi pe aia cu "sa se duca in tara lor". Care, tara a lor, apropo, e Romania. Istvan, 16 ani, clasa a X-a intr-un liceu industrial. VICE: De ce nu stii romana? Istvan: La scoala nu invat romana, ci ne invata povesti, poezii. Asa nu pot sa invat romaneste, pentru ca nu stiu ce invat - integral pe Vice.com Justitia moldoveneasca este nu doar obedienta, dar si cinica. Primarul liberal de Chisinau, Dorin Chirtoaca, a fost lipsit de posibilitatea de a participa la referendumul initiat de socialistii pro-rusi impotriva sa. Consiliul Electoral de Circumscriptie Chisinau a refuzat joi sa-l inregistreze pe Dorin Chirtoaca in calitate de participant in campania electorala pentru referendumul initiat impotriva sa, deoarece nu a depus actele personal, ci prin reprezentant. Edilul suspendat nu avea cum sa depuna dosarul personal, deoarece se afla in arest la domiciliu. Justitia, suspectata de subordonare politica, l-a "inzestrat" cu doua dosare penale dupa ce a devenit clar ca liberalii din Parlament nu vor vota trecerea la sistemul electoral mixt - sistem mult ravnit de democratii lui Vlad Plahotniuc si de socialistii pro-rusi si votat in cele din urma de acestia cu ajutorul popular-europenilor lui Iurie Leanca, in pofida recomandarilor Comisiei de la Venetia de a nu schimba sistemul proportional. Suparati, liberalii au parasit la sfarsitul lunii mai alianta controlata de Plahotniuc, iar guvernarea, acuzata ca si-a subordonat justitia si autoritatea electorala, a pedepsit liberalii dand unda verde referendumului initiat de socialisti privind revocarea primarului liberal de Chisinau, noteaza Deustsche Welle