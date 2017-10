Sentinta in premiera: un hot de buzunare are interzis in orice mijloc de transport al RATB timp de trei ani

Potrivit postului de stiri, barbatul de 43 de ani a fost prins in flagrant prima oara la finalul lunii ianuarie, in timp ce incerca sa fure portofelul din geanta unei femei.Ion Gasca a fost imediat recunoscut de autoritati - mai avea la activ condamnari pentru furt din buzunare, insa a fost lasat in libertate. Peste nici 24 de ore, era prins din nou, in timp ce incerca sa fure telefonul unei fetite, intr-un tramvai. A beneficiat a doua oara de ingaduinta agentilor de politie, relateaza Digi24.Politistii au continuat sa il supravegheze, iar, dupa numai o zi, l-au ridicat din nou, cand incerca sa lase fara telefonul mobil un alt minor.A ajuns in fata instantei, care l-a plasat in arest pe toata durata procesului. Sentinta definitiva a venit in toamna: trei ani si sase luni dupa gratii pentru cele trei furturi dovedite, dar si o interdictie inedita: dupa eliberare, timp de trei ani nu are voie sa se apropie de vreun mijloc de transport al RATB. Practic, daca in acea perioada este prins de politisti in vreun mijloc de transport in comun, omul va merge din nou dupa gratii.