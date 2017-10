​Subiectele zilei: Tanara bolnava de scleroza multipla acuza ca i se va lua pensia, pentru ca a primit 230 lei dupa ce a publicat poezii; Revolta patronului care vrea sa angajeze 1.000 de oameni si nu gaseste niciunul; De ce nu-l asasineaza Statele Unite pe Kim Jong-un?

Ministerul Muncii anunta ca pensia de invaliditate a tinerei bolnave de scleroza multipla care a incasat 230 lei, dupa ce a publicat un volum de poezii a fost suspendata pentru o luna, precizand ca femeia ar fi putut opta pentru pierderea temporara a capacitatii de munca. Ministerul sustine ca vineri au fost demarate verificari, urmand ca luni sa primeasca un raport final de la Casa de Pensii Suceava privind acest caz. "Din primele date rezulta ca doamna incaseaza prestatie pentru handicap (pe de o parte) si pensie de invalid (pe de alta parte), aceasta din urma ca urmare a pierderii totale a capacitatii de munca. In acest din urma caz, al pensiei de invaliditate, nu ai voie sa obtii venituri, scrie in lege. Legea prevede si pierdere temporara a capacitatii de munca, situatie in care ai voie sa muncesti partial, dar dumneaei nu se incadreaza in aceasta categorie. Doar pentru luna in care a obtinut venituri, asa cum ne-a sesizat ANAF, Casa de Pensii Suceava i-a suspendat pensia de invaliditate. Prestatia pentru handicap nu este conditionata de a munci, iar aceasta nu i-a fost afectata", explica Ministerul Muncii, relateaza Romania Libera In ceea ce priveste criza nord-coreeana, informatiile ce vin de la Washington sunt ca presedintele Trump, nemultumit de faptul ca aceasta problema persista pe agenda administratiilor de la Casa Alba de decenii bune, le-a lasat consilierilor de securitate si Pentagonului o latitudine larga si flexibilitate in gasirea unor solutii diferite pentru rezolvarea acestei crize. In deceniile trecute asasinarea liderilor altor state reprezenta o componenta integrala din mijloacele aflate la dispozitia aparatului de securitate nationala a Statelor Unite. Insa, in special in contextul in care Razboiul Rece s-a incheiat de aproape 30 de ani, politica oficiala a Statelor Unite in aceasta privinta a suferit schimbari clare. Presedintele Ford a semnat un ordin executiv in care se afirma clar: "Niciun angajat al guvernului Statelor Unite nu se va implica, sau va conspira sa se implice, in asasinate politice". La fel, presedintele Reagan, a extins prevederile acestui ordin, prin ordinul executiv 12333, in care se afirma ca "nicio persoana angajata sau in numele Statelor Unite nu se va implica, sau conspira la implicarea, in asasinate", noteaza Adevarul care a luat foc sambata dimineata. Dupa ce inca un incendiu suspect a aparut sambata dimineata la rampa de gunoi temporara a Clujului, un deputat ii cere primarului Emil Boc sa faca publice inregistrarile video din zona, ca sa vada daca nu cumva focul a fost pus intentionat. "In secolul internetului nu se poate ca primarul Emil Boc si oficialii primariei sa nu poata gestiona, pazi, aceasta rampa. De asemenea, le sugerez sa nu caute alti vinovati decat propria incompetenta administrativa si lipsa constiintei sociale", conchide acesta, scrie Actual de Cluj "Nu producem nimic, dar ne consideram o natiune de milioane de IT-isti geniali" Managerul unei firme de confectii din judetul Arges spune ca intentioneaza sa-si extinda afacerea in tari vecine, deranjat ca nu gaseste personal calificat in Romania pentru a onora nenumaratele comenzi. Compania manageriata de baciu, Francesca Industries, detine doua fabrici - la Pitesti si Topoloveni, cu o capacitate totala de productie de 4,8 milioane articole pe an. "Am avea nevoie de 1.000 de oameni, dar ca sa nu ne facem de ras am decis sa trecem la AJOFM Arges doar cateva sute. Este o aberatie, nu avem de unde lua personal. Ne confruntam cu problema fortei de munca necesara activitatii noastre de mai multi ani. Media de varsta in fabricile noastre este acum de 45 de ani. Pana in 1989 era de 27 de ani in Romania. In sectorul textil au disparut in acest an 15.000 de locuri de munca si n-a tipat nimeni", spune managerul. Ovidiu Baciu este de parere ca ceea ce se intampla acum pe piata muncii este o consecinta a distrugerii si disparitiei industriilor care a dus la disparitia scolilor profesionale, anunta Adevarul Voturile cu mana ridicata de la plenurile comune ale Camerei Deputatilor sunt intotdeauna inexacte. O spune chiar unul dintre secretarii Camerei, care recunoaste ca niciodata nu poate numara fix cati alesi au votat pentru si cati impotriva. E, practic, admiterea faptului ca rezultatul acestor voturi este viciat. O stiu si liderii social-democratilor. Toate partidele s-au folosit, insa, la un moment dat, de aceasta situatie. Ionut Mosteanu este unul dintre secretarii care au numarat voturile la plenul comun de acum doua zile. Admite ca niciodata nu poate stabili cu exactitate rezultatul votului. Alesii nu sunt numarati, ci luati la gramada, dupa ochi, potrivit Digi24 Fostul presedinte al SUA, George W. Bush, s-a distantat sesizabil de actualul sef al statului, Donald Trump, fara a-l nominaliza insa in mod direct. Intr-un discurs prezentat la New York, Bush a criticat "fanatismul", pozitia referitoare la superioritatea albilor si "revenirea la atmosfera izolationista". Bush s-a aratat ingrijorat de clivajul din societatea nord-americana. Conflictele politice aluneca rapid spre "ostilitati", s-a plans fostul presedinte, care a condus destinele Statelor Unite intre 2001 si 2009. "Pana acum s-a creat impresia ca fortele care ne despart sunt mai puternice decat cele care ne tin impreuna." Fostul presedinte, republican ca si Trump, s-a distantat si de initiativa acestuia de a ingreuna imigratia in SUA. "Au uitat de dinamica pe care a adus-o imigratia in America". "Comparativ cu alte natiuni, identitatea noastra nu este stabilita nici de geografie, nici de apartenenta etnica, sange sau de tarana", a mai spus Bush, care a adaugat ca "aceasta inseamna ca oamenii fara etnie, religie sau apartenenta nationala pot deveni americani cu drepturi egale. Ceea ce inseamna ca fanatismul si nationalismul alb in orice forma sunt o rusine pentru crezul american". Predecesorul direct al lui Trump, Barack Obama, aflat la un meeting electoral in New Jersey, a lansat si el un apel populatiei pentru a se feri de "o politica a clivajului". "Vom trimite un mesaj tarii si lumii, prin care respingem politica secesiunii si a fricii si salutam politica in care fiecare om conteaza," a spus fostul presedinte democrat, relateaza Deutsche Welle A ramas singurul localnic, intr-un sat care alta data era mandria unei comune din judetul Arges. A invatat, in ultimii ani, ce inseamna traiul solitar, alaturi de animalele din batatura, dar si de cele salbatice. Un barbat de 71 de ani traieste intr-o casa veche de un secol, fara electricitate, apa si gaz metan, la cinci kilometri departare de cea mai apropiata asezare. Si nici nu se gandeste sa se mute. Potrivit datelor oficiale ale Primariei, in 1966, la Putina erau 251 de oameni. In 2002 au ramas 153, iar azi unul singur: Nicolae Serban, informeaza Digi24 Summitul european de la Bruxelles, desfasurat intre 19-20 octombrie, s-a incheiat fara vreo decizie in privinta inceperii negocierilor Brexit, de iesire a Marii Britanii din Uniunea Europeana, mai ales deoarece sefa guvernului britanic Theresa May n-a putut da asigurarile ca va accepta totalitatea concesiilor cerute de celelalte capitale, care tin de soarta europenilor, a cetatenilor celorlaltor 27 de tari ale UE care traiesc si lucreaza in Marea Britanie si care se tem pentru viitorul lor. Comisia Europeana a inceput chiar sa ancheteze mai multe cazuri de cetateni europeni deportati deja din Anglia, in ciuda dreptului de deplasare de care se bucura toti cetatenii UE. Sunt cunoscute cazuri de cetateni UE expulzati din Anglia chiar si pentru incalcarea regulilor de circulatia, deseori inainte ca ei sa aiba timpul sa introduca un recurs legal. Datele oficiale britanice arata ca in anul administrativ incheiat in iunie 2017 au fost expulzati 5 300 cetateni UE, cu 27% mai mult decat in anul precedent. Unii din acestia traiau de ani de zile in Marea Britanie, plateau taxe si impozite, ba chiar e atestat un caz in care tatal, un roman, a fost expulzat, in vreme ce sotia si copiii au ramas in Anglia fara venituri suficiente si fara a-si putea plati imprumutul ipotecar, potrivit VICE