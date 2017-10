Un detinut eliberat din penitenciar nu a rezistat decat o zi in libertate. Barbatul a fost prins beat si fara permis la volanul unui BMW

Barbatul si-a petrecut ultimii ani in Penitenciarul Iasi, dupa ce a fost condamnat la sase ani si noua luni de inchisoare.Sambata, in jurul orei 01.00, o patrula din cadrul Sectiei 13 Politie Rurala Balcauti a identificat si urmarit pe raza comunei Zamostea in apropierea pietei din localitate, autoturismul condus de un localnic de 35 de ani, care, la vederea politistilor, a abandonat autovehiculul, a patruns in curtea unui localnic si a fugit pe terenurile agricole din apropiere, fiind urmarit si imobilizat de politisti, potrivit unui comunicat al IJP SuceavaIn urma verificarilor efectuate, politistii au constatat faptul ca barbatul nu poseda permis de conducere pentru nici o categorie auto. Intrucat emana halena alcoolica, politistii i-au solicitat conducatorului auto sa se supuna testului cu aparatul etilotest, insa acesta a refuzat, dupa care, la spital, a refuzat si recoltarea de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei.In urma continuarii cercetarilor si in baza probatoriului administrat, fata de cel in cauza, s-a dispus masura retinerii pentru 24 de ore, fiind incarcerat in arestul I.P.J. Suceava, dupa care, a fost prezentat Parchetului de pe langa Judecatoria Radauti, care a dispus masura controlului judiciar pentru 60 de zile si interdictia de a parasi localitatea de domiciliu.In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul comiterii infractiunilor de 'conducerea unui vehicul fara permis de conducere' si 'refuzul sau sustragerea conducatorului unui vehicul de a se supune prelevarii de mostre biologice in vederea stabilirii alcoolemiei'.