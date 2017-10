Subiectele zilei: Ce spun psihologii despre regulamentul liceului unde pletosii sunt interzisi; Epopeea Belina: de la Ceausescu pana la Dragnea. Ce a proiectat dictatorul in paradisul administrat acum de Tel Drum; Am vorbit cu batrana din Romania care si-a dat averea Bisericii si cu preotul care i-a luat-o

Citeste mai mult:

Nicolae Ceausescu a pus la punct un proiect megalomanic care ar fi trebuit sa se concretizeze la Seaca, in Teleorman, aceeasi comuna care astazi se afla in atentia procurorilor DNA, dupa declansarea dosarului Belina. Proiectul a fost sistat dupa 1989, iar Liviu Dragnea a promis ca-l reia doar in timpul campaniilor electorale. Dupa termenele promise de Dragnea, investitia ar fi urmat sa fie demarata efectiv in vara anului 2015 si ar fi urmat sa coste 2 miliarde de euro. Complexul promis de Dragnea se chema la fel cum isi botezase Ceausescu "creatia": Complexului Hidroenergetic Turnu Magurele-Nicopole. Dosarul "Belina" a ajuns in atentia DNA anul acesta, facand insula de la seaca celebra la nivel national, scrie Adevarul Urmatoarea etapa in conflictul deschis dintre Madrid si Barcelona: Premierul Rajoy ingradeste autonomia catalana si demite guvernul regional. Pretul pentru dobandirea independentei e tot mai ridicat, crede Barbara Wesel. Cateva sute de mii de persoane au iesit la finele saptamanii in strada la Barcelona, dupa ce premierul spaniol, Mariano Rajoy, a anuntat suspendarea autonomiei regiunii catalane si demiterea guvernului local. Specialistii intrevad si cateva asemanari cu Brexit-ul. Euforia pentru independenta Cataloniei este alimentata, in segmente ale populatiei, de o campanie de dezinformare. Separatistii isi fac iluzii privind viitorul politic al unei "Republici Catalonia" si potentialul sau economic, care sunt pur si simplu socante. Multi nici nu vor sa reflecteze asupra acestor chestiuni. Ar spulbera euforia, noteaza Deutche Welle . Daniel David, autorul "Psihologiei poporului roman", sustine ca daca exista un regulament in ceea ce priveste lungimea parului, acesta trebuie respectat, cu conditia ca acesta sa fie rezultatul deciziei luate de consiliul scolii si de reprezentantii parintilor. Ca atare, intr-unul dintre regulamentele postate pe site-ul liceului confesional clujean "Inochentie Micu", se vorbeste despre "tinuta decenta", dar nu se precizeaza nimic despre lungimea parului. Tudor Helgiu, elevul de la care a pornit acest scandal, sustine ca un astfel de regulament nici nu a existat in momentul in care el si alti colegi au fost scosi de la ore pe motiv ca au plete si barbi. Mama elevului a declarat presei ca ea nu a semnat un astfel de document, ne informeaza Adevarul Ghita nu e vreo pustnica, saraca, e doar o femeie la 93 de ani care spera ca banii donati pentru Catedrala Neamului ii vor asigura o viata mai buna, dincolo. Aceasta, desi traieste cu 16 lei pe zi, a reusit sa doneze 10.000 de lei pentru Catedrala Mantuirii Neamului. Pentru a strange banii, scrie ziarul Lumina, a mancat numai seara. O treime din romani doneaza bani Bisericii, mai mult decat in orice alt stat european. Faptul ca Biserica s-ar putea autofinanta din contributiile membrilor ei e un lucru bun. Dar veniturile Bisericii sunt mult mai diversificate. In schimbul serviciilor spirituale, statul roman varsa bani in buzunarele BOR din cel putin noua surse diferite, potrivit Vice. Colonelul de armata a avut si are afaceri diverse, de la vanzarea de biciclete catre Primaria Bucuresti, la furnizarea de usi si echipamente de inchidere si transfer arme si munitii. Nascut in august 1960, in comuna Dumbraveni din Suceava, Mircea Bosincianu este unul dintre cei mai discreti milionari din Romania. Aparitiile sale in presa sunt extrem de rare. In ciuda discretiei, Mircea Bosincianu este unul dintre oamenii importanti de afaceri din tara, scrie Romania Libera L-am intrebat pe Andrei cum de nu i-a fost teama sa faca o schimbare atat de mare de oras si de profil chiar in clasa a XII-a, cand mai ramasese atat de putin timp pana la BAC: "Nu mi-a fost frica deoarece mi-am dorit foarte mult sa am acces la sfera informatiilor din filiera umanista, cum ar fi istoria si literatura. Am vrut sa le accesez intr-un cadru academic, nu in timpul liber, paralel cu studiile realiste. M-am pregatit din manualele din anii precedenti de la disciplinele de echivalat, adica toate acele discipline la care numarul de ore era mai mare la uman decat la real sau care nu existau in curriculumul de real. La literatura universala a fost prima diferenta sustinuta, dar nu am intampinat probleme deoarece mi-a placut dintotdeauna sa citesc", scrie Great News Fostul premier Sorin Grindeanu va reveni intr-o functie de conducere, cea de presedinte al ANCOM. Documentul a fost trimis, ieri, Parlamentului dupa ce Adrian Dita a demisionat vineri din functia de presedinte al ANCOM. Decizia va fi luata intr-o sedinta a plenului reunit, ceea ce inseamna ca parlamentarii PSD si ALDE il vor vota pentru sefia ANCOM pe Sorin Grindeanu, pe care l-au demis pe 29 iunie prin motiune de cenzura. Chiar daca functia presupune o raspundere uriasa, ocuparea ei este efectul unor jocuri politice, ne informeaza Romania Libera. Administratia Donald Trump a dispus initierea pregatirilor pentru plasarea bombardierelor nucleare in alerta permanenta, in contextul tensiunilor cu regimul din Coreea de Nord, fiind prima data dupa sfarsitul Razboiului Rece cand Statele Unite adopta o astfel de masura. Fortele Aeriene americane vor plasa avioanele militare B-52, care pot lansa bombe nucleare, in alerta permanenta, fiind prima data dupa anul 1991 cand se trece la aceasta masura, relateaza publicatiile Defense One si The New York Post, potrivit Gandu l.