Subiectele zilei: Propaganda 2.0: "Admiratorii" Gabrielei Firea, buluc pe adevarul.ro, simultan cu aparitia primarului general la interviurile Adevarul Live; Mircea Bosincianu, milionarul ascuns al Romaniei care face afaceri cu primarii si cu statul; Cum a disparut o livada a statului, de cateva zeci de hectare, de langa Galati. Paguba: 20 de milioane de euro

Toata lumea este obisnuita cu prezenta asa-zisilor "fani" virtuali, insa cat de greu este sa-i prinzi pe acestia? Mai ales atunci cand se folosesc de calculatoarele Primariei si de cele ale Autoritatii Electorale Permanente pentru a publica mesaje de sustinere la adresa Gabrielei Firea, pe site-ul www.adevarul.ro. Colegii de la departamentul IT au sesizat o crestere usor neobisnuita a numarului conturilor de utilizator create pe adevarul.ro, cu ocazia emisiunii mai sus mentionate. Cele trei conturi adevarul.ro care au fost create de pe adrese IP apartinand de institutii publice se numesc "Alexandra Popa", "Cristescu Maria" si "Naa Ovidiu". Pentru inceput, sa vedem peste ce rezultat am dat atunci cand am verificat conul "Alexandra Popa". Putem vedea ca locul care este dat de cautare este "Consiliul Local Al Mun.Buc. Centrul de Calcul". La o privire si mai atenta, ne-am dat seama ca cele doua adrese IP, ale celor doua conturi, "Cristescu Maria" si "Alexandra Popa", erau una si aceeasi. Cu alte cuvinte, cele doua conturi au fost create de pe acelasi dispozitiv.

Colonelul de armata a avut si are afaceri diverse, de la vanzarea de biciclete catre Primaria Bucuresti, la furnizarea de usi si echipamente de inchidere si transfer arme si munitii. Aparitiile sale in presa sunt extrem de rare. In singurul interviu oferit unui ziar economic, in urma cu opt ani, pe care l-am putut citi pe Internet, textul nu este insotit de fotografie. Prima informatie despre acesta se refera la legatura de rudenie, este frate mai mic cu mult mai celebrul om de afaceri Gheorghe Bosanceanu, omul care a cumparat, in anul 2002, unul dintre cele mai importante obiective industriale construite pe vremea comunistilor: Santierul Naval Constanta. Bosanceanu, fost comandant de cursa lunga, devenea astfel unul dintre cei mai bogati romani si a ramas asa pana astazi, in ciuda turbulentelor care au afectat industria navala. Mircea Bosincianu este unul dintre cei mai importanti "furnizori in domeniul sistemelor de inchideri interioare si exterioare pentru constructii de pe piata romaneasca", dupa cum scrie pe prima pagina a site-ului firmei. Societatea fanion se numeste Histria International si face parte din grupul de firme Histria, nume folosit si de fratele sau, proprietarul de santier naval.

Majorarile salariale din ultimul an de zile a dus la aparitia unor anomalii in sistemul bugetar. S-a ajuns, astfel, la situatii in care un director de institutie sau un angajat cu o functie de conducere sa aiba venitul mai mare decat presedintele Romaniei. Unele dintre cele mai mari venituri din sistemul bugetar sunt la Casa de Asigurari de Sanatate. Presedintele - director general al Casei de Asigurari de Sanatate Alba, Silvia Puie, are un venit brut lunar de 17.516 de lei, mai mult decat presedintele Romaniei, Klaus Ionhannis, care are o indemnizatie bruta de 17.400 de lei pe luna. Un director executiv din cadrul CAS Alba, cu gradatia 5, castiga 14.941 de lei pe luna iar cel de-al doilea director executiv care are gradatia 4 are un venit brut de 14.760 de lei lunar. Directorul executiv adjunct - medic sef incaseaza 10.978 de lei brut iar un sef de serviciu are un venit lunar brut de 9.596 de lei. Consilierii juridici din cadrul institutiei castiga intre 3.841 de lei brut - consilieri juridic, inspector, cu grad profesional asistent si 6.390 de lei brut - consilier juridic, inspector, cu grad profesional superior.

Cazul femeii din judetul Suceava, pedepsita de statul roman pentru ca ar fi incasat ilegal si venituri suplimentare si pensia de handicap, dupa ce a scris o carte de poezii, a starnit indignare pe retelele de socializare. Multi s-au oferit sa o ajute cu bani, sa nu mai fie datoare statului. La Brasov, oamenii s-au mobilizat si au iesit in strada pentru a sustine cauza Laurei Florescu. Presedintele PSD a reactionat si el pe Facebook. Liviu Dragnea a anuntat ca a depus un amendament la Legea pensiilor.





Miza intregii afaceri, care este investigata de procurori, este terenul de sub respectiva livada, evaluat la aproape 19 de milioane de euro, la care se adauga valoarea de inventar a pomilor. Terenul a fost obtinut pentru mai putin de 500.000 de euro de catre o firma din Braila, printr-o serie de artificii juridice la care a ajutat un prefect de Galati. O livada proprietate a statului, in suprafata de 63 de hectare, aflata in intravilanul orasului Galati (intre municipiu si combinatul siderurgic, acolo unde pretul metrului de patrat de teren oscileaza intre 30 si 35 de euro) a disparut de pe fata pamantului dupa o afacere dubioasa, care este investigata de mai multi ani de catre procurorii Directiei Nationale Anticoruptie (DNA). Problema este ca in teren nu se mai afla absolut niciun pom, toti fiind taiati si furati dupa o poveste ce pare aproape de necrezut.

De ani de zile, Gara de Nord din Bucuresti nu reuseste sa depaseasca statutul de bazar turcesc, iar calatorii sunt nevoiti sa se confrunte cu efectele dezinteresului autoritatilor. Multe peroane arata ca dupa bombardament, scaunele au fost vandalizate si la tot pasul sunt prezente tarabe la care se vand sosete si caciuli made in China. La linia 14, de mai bine de un an de zile peronul este intr-o stare jalnica, iar conducerea Garii de Nord s-a multumit sa lipeasca pe stalpi niste afise de avertizare in acest sens, in loc sa faca niste minime lucrari de reparatii. Situatia a fost remarcata de noul ministru al Transporturilor, Felix Stroe, care a dispus primele demiteri. "In aceasta dimineata (luni - n.red.), ministrul Transporturilor, Felix Stroe, a decis schimbarea din functie a directorului Regionalei Cai Ferate Bucuresti si a sefului Garii de Nord.

Clujul va avea un Centru European de Arta Contemporana - dar numai peste trei ani, cu bani publici, sub forma unei institutii-pionier. Deocamdata, insa, proiectul, a carui implementare costa milioane de euro, e blocat in lipsa avizelor. Centrul European de Arta Contemporana ar urma sa fie unul dintre cele mai mari spatii de arta din zona - e cladirea fostei cazarmi militare de pe bulevardul 21 Decembrie 1989, ramasa nedemolata pentru ca e monument istoric, in spatele careia se iteste parcarea de cateva sute de locuri a Primariei, amenajata pentru ca si institutia are in plan un centru cultural amplu, cu sediu de filarmonica, promis de ani de zile.





Noul Parlament german s-a intrunit marti pentru prima data. Ministrul de Finante de pana acum, Wolfgang Schauble, a fost ales presedinte al Bundestagului. Dar ce functie a preluat el exact? Aceasta este o bogata experienta si ea a determinat tot mai multe voci sa solicite alegerea unui politician de mare calibru in fruntea Parlamentului dupa ce formatiunea de dreapta AfD si-a facut intrarea in Bundestag, in urma votului din 24 septembrie. In spatele acestor solicitari se afla asteptarea ca Schauble sa-i cheme la ordine pe deputatii AfD daca vor pune la indoiala regulile Parlamentului sau le vor incalca. Multi se tem de asta si fac referire la deraieri verbale ale unor populisti de dreapta pe durata campaniei electorale.

