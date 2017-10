Subiectele zilei: Duisburg: "Acasa" la romii din Romania si Bulgaria. "Prefer sa iau mai multi sirieni, daca pot scapa de cativa est-europeni"; Primele imagini cu Sarmizegetusa Regia, dupa refacerea Marelui Templu. Cum s-a schimbat capitala Daciei; Cum arata elicopterele Airbus pe care le cumpara Romania. Unul singur costa cel putin 13 milioane de euro

Lucrarile de reabilitare a Marelui Sanctuar Solar din Sarmizegetusa Regia s-au incheiat. De vineri, 27 octombrie, accesul turistilor in asezarea antica din Muntii Orastiei va fi deschis, dupa aproape o luna. Vineri, intrarea va fi gratuita, a informat Consiliul Judetean Hunedoara.De la inceputul lunii octombrie, au avut loc lucrari de inlocuire a 112 stalpi din lemn la marele templu circular si a gard metalic al drumului antic pavat cu unul din lemn. Au fost montati noii stalpi din lemn de stejar, de diferite dimensiuni, pentru a inlocui stalpii vechi din anii 1980, potrivit Adevarul . Numarul mare de romi instalati la Duisburg pune orasul in fata unor mari incercari. Celor aproximativ 13.000 de romi din Romania si Bulgaria li se adauga si refugiatii veniti in ultimii doi ani. La Duisburg, in cartierul Marxloh, realitatea este de asa natura incat nu poate fi povestita nici prin lentilele corectitudinii politice, nici utilizand sabloanele bine cunoscute despre romi. Acest lucru a devenit evident atat in timpul discutiilor pe care le-am avut cu multi romi din Romania, cat si in dialogul cu autoritatile locale. Acestea din urma, fara a nega problemele de la fata locului, manifesta un optimism care cu siguranta ar fi molipsitor in alte conjuncturi, scrie Deutsche Welle Pandurii Targu Jiu, echipa de suflet a gorjenilor, a fost macinata din interior, chiar de cei care erau platiti sa administreze clubul. In anii 2011, 2012 si chiar 2013, clubul de fotbal Pandurii Targu Jiu avea al doilea buget din tara, din campionatul de fotbal, dupa Steaua Bucuresti. Complexurile energetice din Oltenia, Turceni, Rovinari si Craiova, impreuna cu Societatea Nationala a Lignitului au virat in contul clubului Pandurii Targu Jiu, numai in anul 2011, suma de 212 miliarde lei vechi, dezvaluie Romania libera Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat, miercuri, ca Romania va achizitiona, in perioada urmatoare, elicoptere Airbus H215, care vor intra atat in dotarea Armatei Romane, cat si in dotarea Ministerului Afacerilor Interne. "Noi vom face prima parte a contractarii anul acesta, dar repet, aceste elicoptere se vor produce pe linia de la Brasov, linie care intra in productie anul viitor, dupa cate am eu informatii. Da, este vorba despre modelul H215", a declarat ministrul Fifor potrivit Gandul. . Trei pompieri din structura ISU Olt executa, de noua luni, misiuni de cautare in apa, statut la care au ajuns dupa o selectie riguroasa si o perioada draconica de pregatire, cu instructori care au experienta pe campul de lupta. Trecerea de la stingerea incendiilor sau munca de birou la "scafandrerie", cum le place sa spuna, este decizia cea mai importanta pe care au luat-o in cariera si care le-a schimbat si viata de familie, scrie Gazeta de Sud Bilant de groaza pentru furtuna care a lovit marti Capitala: peste 140 de copaci au fost doborati de vantul puternic, zeci de masini au fost avariate si mai multi oameni au ajuns in spital. Specialistii dau vina pe autoritatile locale pentru dezastrul din Bucuresti despre care spun ca nu si-au facut treaba pentru a preveni caderea arborilor. Exista aparate care nu costa prea mult si cu care se poate face radiografia fiecarui copac, pentru a se vedea cat este de corodat. Daca ar fi folosite astfel de aparate, cred ca trei sferturi din pagubele provocate de pomii prabusiti ar fi putut fi prevenite, scrie Adevarul. "Este vorba de Victor Babiuc, este vorba de Victor Ciorbea, este vorba de Valeriu Stoica, este vorba de mine si de Galca, in general magistrati si fosti ministri. Sigur, vreo doi ministri lipsesc", a precizat fostul ministru. El a spus ca, in trecut, Corneliu Turianu a fost singurul magistrat care a acuzat acte de santaj la adresa sa, in urma sustragerii mapei sale profesionale, scrie Romania libera