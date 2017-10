​Subiectele zilei: Averea fabuloasa atribuita Patriarhului Kirill al Moscovei si al Intregii Rusii; Verdict: "Malpraxis". Concluziile dramatice ale raportului privind situatia din spitale; Cum vor senatorii democrati americani sa impiedice un atac al SUA asupra Coreei de Nord, la ordinul lui Trump

Dupa Presedintie si Armata, Biserica este a treia cea mai de incredere institutie din Rusia, dar si una dintre cele mai prospere, in pofida ascetismului propovaduit de capul ei, Patriarhul Kirill al Moscovei si al Intregii Rusii. Cu toate ca le cere supusilor sai sa duca o viata curata, fara lux si dedicata celor sfinte, calugarul Kirill, Vladimir Mihailovici Gundeaev in buletin, este unul dintre cei mai bogati oameni din tara sa. Site-ul "Otkrataia Rossia" ("Rusia Deschisa") a facut un amplu material de investigatie asupra averii Patriarhului Kirill. Conform reporterului "Otkritaia Rossia", actualul Preafericit Patriarh al Moscovei si al Intregii Rusii duce o viata de lux, avand la dispozitie case, avioane, iahturi, bolizi si purtand accesorii scumpe, in totala contradictie cu pragul inalt al saraciei din tara sa si cu valorile, de altfel bune, pe care le predica in fata credinciosilor ortodocsi, anunta Adevarul Concluziile unui control la spitale ne fac sange rau. Malpraxis, personal nepregatit si centre neautorizate au omorat cu zile pacienti, pun diagnosticul inspectorii trimisi sa faca verificari in cazul transfuziilor gresite.Verificarile au fost cerute de fostul ministru al Sanatatii Vlad Voiculescu la spitale unde au fost tratati supravietuitori ai tragediei din clubul Colectiv. Documentul nu este la minister, raspunde actualul ministru Florian Bodog. "Dupa o ora si jumatate de la interventia chirurgicala a inceput o sangerare masiva, moment in care m-am trezit fiindca am fost ridicata pe sus de medici si asistente spunand "pacienta cu AB4". Mi-am dat seama ca e o urgenta si am apucat sa spun: eu nu am AB4, eu am 0", povesteste Elena Manea, o pacienta care a primit o transfuzie gresita, relateaza Digi24 In Statele Unite vor fi publicate mii de documente secrete legate de asasinarea presedintelui John F.Kennedy in 1963. Este vorba de aproximativ trei mii de documente care nu au fost vazute de nimeni pina acum si de alte 30 de mii, care au fost numai partial date publicitatii. 1. Extrema dreapta. JFK era in campanie pentru realegerea sa, dar Texasul era un teritoriu ostil pentru el: extrema dreapta era foarte virulenta impotriva sa, spune istoricul istoricul Andre Kaspi. Era enervata ca presedintele condamnase segregarea, iar fratele sau, Robert, sustinea miscarile pentru drepturile civile. Un locuitor din Dallas chiar ar fi scris purtatorului de cuvant al Casei Albe sa-l descurajeze pe presedinte sa vina in oras. Cu o zi inainte de asasinat in Dallas au circutat pliante ostile lui JFK. Dar Vincent Quivy, autorul cartii "Cine l-a ucis pe John Kennedy?", spune ca extrema dreapta locala nu era suficient de pregatita pentru a pune in aplicare un asemenea plan, in plus, Oswald nu ar fi avut niciodata legaturi cu aceasta, sustine Quivy. 2. Mafia. Legatura dintre mafia si familia Kennedy este facuta de tatal lui John si Rober. Joseph Kennedy ar fi fost in relatii cu Sam Giancana, nas al lumii interlope din Chicago, in perioada prohibitiei. Sam Giancana a fost apoi unul dintre donatorii in prima campanie prezidentiala a lui JFK in 1960, relateaza Adevarul Reducerea rolului presedintelui, cresterea puterii ministrului Justitiei si a rolului Parlamentului sunt principalele idei conturate dupa ce Tudorel Toader a depus in Parlament proiectele de modificare a legilor justitiei. Atributiile sefului statului privind numirea sefilor din Justitie sunt reduse serios prin legile depuse la Parlament de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Astfel, potrivit propunerilor, procurorii ierarhic superiori vor avea posibilitati sporite de a infirma solutiile subordonatilor, va fi infiintata o directie care ii va ancheta pe magistrati, iar concluziile acesteia vor fi prezentate Parlamentului. Florin Iordache (PSD) pluseaza si cere ca si Inspectia Judiciara sa dea raportul in fata Parlamentului, conform Romania Libera Senatori democrati din Statele Unite au initiat eforturi pentru a-l impiedica pe presedintele Donald Trump sa poata decide lansarea unui atac preventiv, nuclear ori conventional, impotriva Coreei de Nord, informeaza site-ul revistei Newsweek. Senatorii democrati Chris Murphy, Corey Booker si Brian Schatz vor prezenta un proiect de lege care va oferi Congresului SUA puterea de a decide prin vot lansarea unui atac nuclear neprovocat. "Amenintarile lui Donald Trump la adresa Coreei de Nord sunt reale", a declarat senatorul Chris Murphy, explicand ca el si colegii lui vor incerca sa modifice legislatia astfel incat sa fie limitata autoritatea executiva de a utiliza arme conventionale sau atomice, informeaza Gandul Locul surprinzator ocupat de Romania. Romania se numara printre primele tari din lume vorbitoare de limba engleza. O arata o harta care evalueaza cat de bine inteleg si se exprima in engleza locuitorii din tarile lumii. Prima in top este Olanda, care a urcat de pe al doilea loc, in 2014, pe primul, in 2015. Al doilea loc este ocupat de Danemarca, urmata de Suedia (care ocupa primul loc anul trecut), Norvegia, Finlanda, Singapore si Luxemburg. O surpriza o reprezinta Romania, care ocupa locul 16 in Europa, peste state precum Franta, Spania, Italia sau Grecia, si locul 20 in lume, anunta Digi24 Cand un sef de stat german ii face o vizita omolgului sau rus si tuseste, Europa s-ar putea sa faca gripa. Ba, partea ei situata intre Berlin si Moscova, s-ar putea imbolnavi chiar si mai grav. Prin urmare, prima vizita in Rusia, de sapte ani incoace, a unui presedinte al Germaniei, s-a derulat sub auspiciile rezervei si prudentei diplomatice. A vrut sa lanseze un semnal de bunavointa si sa spuna multumesc frumos pentru retrocedarea de catre rusi, in anul jubileului reformei protestante de acum o jumatate de mileniu, a catedralei evanghelice Sfantul Petru si Pavel din Moscova. Biserica fusese expropriata sub Stalin si ar fi trebuit, in fapt, inapoiata de mult. La Moscova, Steinmeier a omis sa rosteasca acest adevar amar, rezumandu-se sa evidentieze principalele litigii din raporturile bilaterale si sa-l laude pe Putin pentru ceea ce a calificat drept un "gest frumos". Pe scurt, dorinta sefului statului german, care s-a intalnit si cu reprezentanti ai organizatiei antistaliniste Memorial, cu Mihail Gorbaciov si cu un regizor sicanat de autoritati, n-a fost si nu e un secret. Intentia sa fusese ca vizita lui "de lucru", si nu "de stat", ca sa i se ierte mai usor, sa reprezinte o tentativa precauta de ameliorare a relatiilor bilaterale. Una care sa nu supere terti, dar sa reinnoade dialogul suspendat cu rusii, cautand iesirea din ceea ce Steinmeier a deplans, nebulos, ca o "spirala negativa" a relatiilor bilaterale, noteaza Deutsche Welle Dupa un holocaust asupra romilor si ani intregi de inrobire ai zice ca autoritatile romane macar le-ar permite acestor oameni sa-si vanda cazanele si clopotele artizanele in mod legal, dar nu. De altfel, pe langa miza socioeconomica, exista si miza culturala. Socurile istorice prin care au trecut romii, de-a lungul istoriei, sunt cauzate, intr-o buna parte si pierderii, fie fortate (prin industrializarea comunista) sau voluntare (migratie si integrare europeana), a meseriilor traditionale care au definit foarte multe neamuri de romi. Mestesugul la romi nu reprezinta doar o meserie, ci, mai degraba, un aspect important al identitatii culturale, care definea dialectul, portul, cutumele, absolut tot ce se incadreaza in definitia unei culturi, scrie VICE