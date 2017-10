Subiectele zilei: Doi ani de la Colectiv: Guvernul geme de stabi concediati dupa tragedie; Socrii de la Vaslui ai lui Carles Puigdemont, pe prima pagina in El Mundo; Romani de succes peste hotare. George si Helga, doi ardeleni care salveaza vieti in Canada

Guvernul condus de premierul Mihai Tudose are in componenta sa numerosi politicieni care au fost demisi dupa tragedia de la clubul Colectiv, cu toate ca oamenii iesiti in strada, in noiembrie 2015, au cerut reformarea clasei police. Mai mult, unii au fost avansati in functie, ceea ce arata ca apelurile din strada au fost uitate. In urma cu doi ani, oamenii iesiti in strada dupa tragedia de la clubul Colectiv, in care au murit 65 de persoane si peste o suta au fost ranite, au cerut eradicarea coruptiei, inlaturarea guvernantilor aflati la putere si reformarea clasei politice. Fostul premier Victor Ponta si echipa sa din Guvern au demisionat, la presiunea zecilor de mii de oameni care protestau in toata tara. Dar, intre timp, multi membri ai acelei guvernari nu doar ca nu au fost trasi pe linie moarta, ci au revenit pe functii inalte, ba chiar au fost avansati. Au ajuns premieri, vicepremieri sau ministri. Si nu sunt putini: o treime din actualul guvern este compus din persoane care au fost silite sa-si paraseasca functiile in urma tragediei de la Colectiv, potrivit Adevarul Un clujean si o satmareanca fac legea in spitalele din reteaua MICS, din orasul canadian Matheson, din statul Ontario: George V. Freundlich si Helga Dragus. El este directorul medical, ea este asistenta-sefa. Totul a inceput cu un mesaj primit prin e-mail in primavara acestui an. Imi scria un vechi prieten, doctorul George V. Freundlich din Matheson, Canada (statul Ontario). "La mijlocul lunii mai, pe aceste meleaguri se sarbatoreste ᅡZiua Asistentelor Medicaleᅡ. Si de aceasta data, ziarele s-au intrecut sa scrie articole de apreciere la adresa asistentelor medicale. Mi-au luat si mie un interviu. Eu, ca director medical pe spitalele asociate, am vorbit mai mult despre Helga Dragus, care este asistenta-sefa peste aceste spitale", informeaza Romania Libera Legaturile Marcelei Topor cu vrajitoarele, povestite de mama sa. Ziarul spaniol El Mundo a publicat duminica un reportaj din Vaslui, avandu-i in centrul atentiei pe socrii liderului separatist catalan, Carles Puigdemont, destituit de Guvernul de la Madrid. Jurnalistii de la El Mundo au fost in casa familiei Topor, din Vaslui, in ziua de Sfantul Dumitru, condusi de o jurnalista din presa locala. Lenuta si Andrei Topor, socrii lui Carles Puigdemont, au spus jurnalistilor spanioli ca fata lor le-a interzis sa stea de vorba cu presa din Romania, pentru ca le vor fi rastalmacite cuvintele. Jurnalistii El Mundo au incercat sa afle cat mai multe despre prima doamna a Cataloniei, despre trecutul ei si relatia cu Carles Puigdemont, dar si despre ce cred parintii Marcelei Topor despre criza prin care trece Spania, criza provocata chiar de ginerele lor, anunta Adevarul Stefan Vuza a depus prin firma Chimcomplex, parte a grupului "Servicii Comerciale Romane" (SCR) o oferta pe activele Oltchim si spune ca vizeaza, pe mai departe, crearea Companiei Romane de Chimie - "viitor jucator important din punct de vedere al relevantei regionale in industria chimica", potrivit unui comunicat de presa postat pe site-ul companiei. Activele scoase la vanzare de statul roman privind combinatul chimic Oltchim (simbol bursier OLT), aflat in insolventa, au fost cumparate de Chimcomplex Borzesti, Dynamic Selling Group SRL si White Tiger Wealth Management Ltd, a anuntat combinatul, conform Actual de Cluj Un profesor din Romania castiga de 20 de ori mai putin decat unul din Luxemburg. Si, daca tragem linie si adunam, cadrele didactice din tara noastra primesc intr-un an cat cei din Vest intr-o luna. "Suntem unici in acest moment in Europa, avem profesori fara studii de specialitate! Avem 4.500 de dascali fara sa aiba studiile corespunzatoare. Chiar daca suntem in Capitala Romaniei, avem necalificati si aici. Pentru ca sunt discipline unde nu gasesti oameni", afirma Simion Hancescu, presedintele Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI). Salariile oferite, cele mai mici din Europa, reprezinta principala cauza pentru care invatamantul devine tot mai putin atractiv pentru absolventii de studii superioare. "De exemplu, in Luxemburg, un profesor castiga 85 de euro pe ora, iar in Romania, daca discutam de debutant, are un tarif de 2,75 euro pe ora, iar maximul la care poate sa ajunga este 5,4 euro. Din pacate, in momentul de fata, catre facultatile care pregatesc viitorii dascali se orienteaza in general elevi care obtin la Bacalaureat note apropiate de sase. Este trist ca nu exista o selectie. Si la aceste facultati se intra doar cu dosar", spune Simion Hancescu, potrivit Digi24 Problema reala, ignorata de zeci de ani. Limbajul mimico-gestual ar putea fi recunoscut in Romania si fiecare autoritate ar trebui sa se asigure ca limbajul semnelor poate fi folosit. Prevederile apar intr-un proiect care urmeaza sa fie depus in Parlament de deputatul PNL Adriana Saftoiu si care ar scoate din izolare 30.000 de oameni. Oameni neintelesi atunci cand merg sa isi plateasca taxele sau cand cer ajutor la o institutie a statului, oameni care nu pot munci pentru ca nu se pot prezenta in limbajul nostru. Copii care nu intra intr-o sala de clasa pentru ca ei invata si se exprima altfel. 30.000 de romani traiesc, alaturi de noi, zi de zi, in acest fel. Sunt persoane surde. Izolate de stat prin dezinteres, cele mai multe raman tot la mila statului si la un ajutor social. Luand exemplul altor tari, cum ar fi Finlanda si Austria, care au recunoscut prin Constitutie limbajul mimico-gestual, un parlamentar roman vrea ca limbajul semnelor sa fie recunoscut oficial si sa ajunga in orice institutie din aceasta tara, informeaza Gandul Pe fondul consumului urias de opiacee, presedintele Trump a declarat starea de urgenta a sistemului de sanatate. In opinia specialistilor, Germania nu este predispusa la un scenariu similar. Aproape 100 de oameni mor zilnic in SUA in urma consumului de heroina sau analgezice opioide. Asemenea substante ar putea deveni o problema si in Europa sau Germania chiar daca, pana acum, europenii nu s-au confruntat cu un flagel de dimensiunile celui de peste ocean. Autoritatea europeana pentru controlul drogurilor a tras un semnal de alarma in vara acestui an fiindca numarul deceselor cauzate de consumul de stupefiante a crescut. In 2015 si-au pierdut viata 8440 de toxicomani, majoritatea (80%) consumatori de heroina si analgezice opioide. In 2014 au fost inregistrate 7950 de cazuri. Expertii europeni sustin ca in cazul terapiilor contra durerii aproape 40% dintre pacienti sunt tratati cu analgezice opioide, conform Deutsche Welle Aproape 3.000 de oameni au participat la nunta primarului din orasul Ulmeni, Lucian Morar, cu solista de muzica populara Ioana Pricop. Numarul mare de invitati i-a determinat pe cei doi sa organizeze nunta in sapte locuri diferite, in cele cinci sate apartinatoare si in doua sali din Ulmeni. Printre invitatii lor au fost oameni politici, reprezentati a institutiilor publice din judet, iar spre surpriza tuturor, a aparut Traian Basescu, alaturi de Maria, sotia sa. Doar cateva minute mai tarziu si-a facut aparitia si Elena Udrea, care a venit neinsotita. In fiecare dintre cele sapte sali, nuntasii au putut vedea pe monitoare imense tot ce se petrece la sala din Ticau, acolo unde au petrecut mirii. Ba, mai mult, dupa ce si-au primit invitatii, cei doi au facut un "maraton" prin toate satele, unde si-au salutat invitatii si au petrecut cate putin timp cu ei, relateaza Digi24