​Subiectele zilei: Legea care ar putea creste numarul accidentelor rutiere; Romanul ajuns sef al vanatorilor de pirati somalezi din Oceanul Indian; Cadoul pe care Firea vrea sa i-l faca lui Negoita din banii Primariei Capitalei

Atacurile ursilor se inmultesc, iar autoritatile par a fi scapat situatia de sub control. Specialistii spun ca inmultirea intr-un ritm exagerat a ursilor din Parcul Natural Bucegi s-ar datora si hranei pe care acestia si-o procura din tomberoane, care le-a modificat metabolismul. Problema este numarul foarte mare de ursi. Faptul ca ursii se hranesc la containere a determinat modificari genetice asupra rasei. O ursoaica face, in mod normal, unul sau doi pui. Acum au ajus sa fete trei sau chiar patru pui. Asta pentru ca au hrana din abundenta la containere, fara sa mai tina cont de anotimp. Asta le-a dereglat si sistemul de hibernare, bioritmul. Asa dau nastere la mai multi pui. Evident, omul e de vina pentru aceasta situatie, scrie Adevarul Geografia Romaniei s-a schimbat radical. Odata cu deformarea ei, multi simt nevoia de a-si stramba si ei sira spinarii. Si-au depus un strat gros de cenusa pe capetele dezabuzate, dand apa la moara celor ce-i oprima. Cine e de vina pentru mizeria in care se zbate statul roman? Raspunsul multor romani de buna credinta la aceasta intrebare e prompt. Falitii nostri desigur. "Noi toti" am fi de vina, afirma ei, nu fara oarece indreptatire, amintind de absenta nemotivata de la urne a unei parti apreciabile a electoratului, precum si de votul majoritatii celor care n-au lipsit de la alegeri in favoarea unor partide conduse, ce oroare, de infractori si penali, potrivit Deutsche Welle Presedintele PSD si al Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, a anuntat, luni, ca la intalnirea coalitiei de guvernare PSD - ALDE, s-a discutat si despre implicarea unei companii de stat romanesti in achizitionarea unei companii de energie din Republica Moldova, dar s-a discutat si despre o prima strategie de finantare pentru mari lucrari de infrastructura, precum autostrazi si cai ferate. Liviu Dragnea nu a indicat numele companiei din Republica Moldova care ar putea fi cumparata de o companie de stat din Romania, dar ar putea fi vorba de firma care detine gazoductul Iasi - Ungheni. Acum cateva zile, Republica Moldova a anuntat ca doreste sa vanda aceasta companie, ne informeaza Romania Libera . Un deputat PSD vrea sa fim lasati sa calcam mai tare pe acceleratie in localitate. Spune ca traficul ar fi mai putin aglomerat, daca viteza maxima legala ar creste de la 50 de kilometri pe ora la 60. Autoritatile sunt de alta parere. Politistii atrag atentia ca viteza este una dintre principalele cauze ale accidentelor. Deputatul Mihai Weber spune ca sunt destule drumuri bune in Romania, care le permit soferilor sa mearga, la o adica, si cu peste 70 de kilometri pe ora, noteaza Digi24 Pe ce vor fi cheltuiti aproape 30 de milioane de euro. PMB vrea construirea unor "complexe multifunctionale pentru activitati didactice si sport" la noua unitati de invatamant din Sectorul 3, pentru aceste proiecte urmand a fi alocata suma de aproximativ 127 milioane de lei, potrivit proiectelor de pe ordinea de zi a sedintei de marti. De asemenea, cate 11,2 milioane de lei ar urma sa fie alocate catre alte trei scoli, respectiv Scoala Gimnaziala nr. 67, Scoala Gimnaziala nr. 86 si Scoala Gimnaziala nr. 112, toate aflate in Sectorul 3 al Capitalei, scrie Gandul "Daca se apropie sub 100 de metri, ai voie sa-i impusti direct". Romanul Cristian Florin Bobeica lucreaza intr-o agentie de securitate maritima incepand din martie 2014, iar din 2015 este Team Leader. Alaturi de cei trei luptatorii din subordine, urca pe vasele de mare tonaj cu misiunea de a le apara de tentativele de capturare folosind forta armelor de foc. "Majoritatea contractelor se desfasoara in Orientul Mijlociu, zona cea mai fierbinte a pirateriei maritime moderne , unde actioneaza cu predilectie grupuri de atacatori somalezi. Piratii n-au incetat niciodata sa existe si vor exista atata timp cat lumea este extrem de saraca", explica situatia romanul Cristian Bobeica, scrie Adevarul Doi ani nu au raspuns niciunei intrebari, doar celor puse de procurori. Sunt trei, administrau impreuna clubul Colectiv, iar acum raspund impreuna pentru moartea a 64 de oameni si ranirea pe viata a peste 100. La doi ani de la tragedie, unul dintre patronii clubului a vorbit in exclusivitate cu reporterul Digi24. "Sunt total de acord ca am folosit materiale neconforme. Partea cu ieftin eu sincer nu o inteleg", ne relateaza Digi24 Tara din care provin cei mai multi dintre angajatii de peste hotare. Criza acuta de forta de munca din Romania, generata de exodul a 4-5 milioane de romani in ultimii zece ani, ii obliga pe angajatorii din tot mai multe judete sa importe muncitori din Asia. In primele 8 luni din 2017, au fost adusi la munca in tara noastra 2.753 de muncitori straini, numar in crestere fata de anul trecut. Cei mai multi au venit din Vietnam, aproape 600 de persoane, noteaza Gandul